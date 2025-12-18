नाशिकचा साहिल IPL 2026 मध्ये केएल राहुल, मिलर यांच्या खांद्याला खांदा लावून प्रतिस्पर्धींना भिडणार; ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ठोकलंय शतकं...

नाशिकचा साहिल पारख आयपीएल २०२६ मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळणार आहे. केएल राहुल, डेव्हिड मिलरसारख्या दिग्गजांसोबत खेळण्याची संधी मिळाल्याने साहिलच्या करिअरला नवा आयाम मिळेल. त्याने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध १९ वर्षांखालील भारतीय संघात शतक ठोकून सर्वांचे लक्ष वेधले होते. .इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेसाठी अबुधाबी येथे झालेल्या लिलावात अनेक अनकॅप्ड युवा खेळाडूंवर फ्रँचायझींची नजर होती. या लिलावात अशा युवा खेळाडूंना अधिक मागणी राहिली. त्यामुळे बऱ्याच खेळाडूंवर मोठ्या रक्कमेची बोलीही लागली. आयपीएल २०२६ लिलावात बोली लागलेल्या अनेक युवा खेळाडूंमध्ये १८ वर्षांच्या साहिल पारख याचाही समावेश आहे..Video: परिस्थितीमुळे क्रिकेट सोडायण्याचा विचार, पण वडिलांची खंबीर साथ; IPL 2026 संधी मिळालेल्या ठाण्याच्या पोराची भावनिक कहाणी.साहिल नाशिकचा क्रिकेटपटू असून त्याच्यासाठी आयपीएल २०२६ लिलावात दिल्ली कॅपिटल्सने ३० लाख या मूळ किमतीवर बोली लावत आपल्या ताफ्यात समाविष्ट केले आहे. केएल राहुल, अक्षर पटेल, बेन डकेट, डेव्हिड मिलर, करुण नायर, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, लुंगी एनगिडीसारखे नामांकित खेळाडू दिल्ली कॅपिटल्स संघामध्ये आहेत. केविन पीटरसन संघाचा प्रमुख मार्गदर्शक आहे. त्यामुळे त्यांच्या मार्गदर्शनाचा साहिललाही फायदा होणार आहे..वयाच्या ५ वर्षी क्रिकेटची सुरुवातसाहिल हा डाव्या हाताने फलंदाजी आणि गोलंदाजी करणारा खेळाडू आहे. तो वरच्या फळीतील फलंदाज आहे. त्याने नाशिकमध्ये वयाच्या ५ व्या वर्षी क्रिकेट शिकण्यास सुरुवात केली होती. वडिलांमुळे त्याला क्रिकेटची आवड लागली. त्यांनी त्याला ५ व्या वर्षीच ऍकेडमीत क्रिकेट शिकायलाही पाठवले. साहिलने आत्तापर्यंत विविध स्तरावर क्रिकेट खेळले आहे. तो शालेय, तसेच राज्यस्तरीय क्रिकेट खेळल्यानंतर त्याची निवड महाराष्ट्राच्या वयोगटातील संघांमध्येही अनेकदा झाली. त्यानंतर त्याला १९ वर्षांखालील भारतीय संघाचेही प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली. .तो भारताचे प्रतिनिधित्व करणारा नाशिकचा पहिला खेळाडूही आहे. त्याची बंगळुरीतील बीसीसीआयच्या राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीत (NCA) झालेल्या शिबिरासाठीही निवड झाली होती, जिथे त्याला नेट्समध्ये भारताच्या स्टार खेळाडूंसोबत सरावाची संधीही मिळाली. दरम्यान, साहिलही आक्रमक फलंदाजी करणारा फलंदाज आहे, तसेच १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीही आक्रमक फलंदाज आहे, त्यामुळे त्यांना शिबिरासाठी किंवा सरावावेळी एकत्र असताना एकाच संघात ठेवले जात नसल्याचे साहिलने स्पोर्ट्स कट्टा मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते..IPL 2026 Auction: मुंबई, महाराष्ट्र अन् विदर्भाचे खेळाडूही मालामाल; राज्यातील 'या' १० खेळाडूंवर लागली बोली.ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ठोकलंय शतकनाशिकचा खेळाडू भारतीय संघात असावा, हे सर्व नाशिककरांचे स्वप्न साहिलने साकार करत सप्टेंबर २०२४ मध्ये साहिलने पूर्ण केले. त्याची १९ वर्षांखालील भारतीय संघात मागच्यावर्षी निवड झाली होती. त्यावेळी १९ वर्षांखालील वनडे मालिकेत त्याने भारतीय संघाकडून खेळताना ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध शतक झळकावलं होत. त्याने केवळ ७५ चेंडूंत १४ चौकार, ५ षटकारांसह नाबाद १०९ धावा करत संघाला २२ षटकांत ९ गडी राखून जोरदार विजय मिळवून दिला होता. या कामगिरीने त्याने सर्वांचे लक्ष वेधले होते..वरिष्ठ महाराष्ट्र संघात पदार्पणकाहीच दिवसंपूर्वी साहिलने सय्यद मुश्ताक अली टी-२० स्पर्धेत वरिष्ठ महाराष्ट्र संघात पदार्पण केले होते. त्याला १९ वर्षांखालील वयोगटासाठीच्या विनू मंकड स्पर्धेत साहिल महाराष्ट्राचे कर्णधारपद भूषवत आहे. त्याला पदार्पणात सय्यद मुश्ताक अली टी-२० स्पर्धेत फारशी शानदार कामगिरी करता आली नाही. मात्र त्याने काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र प्रीमियर लीग स्पर्धेत १७७.१९ स्ट्राईक रेटने ८ सामन्यांत २०२ धावा ठोकल्या होत्या. त्याच्या या कामगिरीने त्याने इगल नाशिक टायटन्सला विजेतेपद मिळवून देण्यात मोठे योगदान दिले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.