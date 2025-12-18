Cricket

नाशिकचा साहिल IPL 2026 मध्ये केएल राहुल, मिलर यांच्या खांद्याला खांदा लावून प्रतिस्पर्धींना भिडणार; ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ठोकलंय शतकं...

Delhi Capitals Pick Nashik's Sahil Parakh: नाशिकचा युवा क्रिकेटपटू साहिल पारख यालाही आयपीएल लिवावात खरेदी करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता त्याला केएल राहुल, अक्षर पटेल, डेव्हिड मिलरसोबत खेळण्याची संधी मिळणार आहे.
Sahil Parakh I Nashik | IPL 2026 Auction

Sahil Parakh I Nashik | IPL 2026 Auction

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • नाशिकचा साहिल पारख आयपीएल २०२६ मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळणार आहे.

  • केएल राहुल, डेव्हिड मिलरसारख्या दिग्गजांसोबत खेळण्याची संधी मिळाल्याने साहिलच्या करिअरला नवा आयाम मिळेल.

  • त्याने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध १९ वर्षांखालील भारतीय संघात शतक ठोकून सर्वांचे लक्ष वेधले होते.

Loading content, please wait...
Nashik
Cricket
Delhi Capitals
IPL
Cricket News
Cricket News in Marathi
indian premier league
cricket news today
IPL Auction
IPL 2026

Related Stories

No stories found.