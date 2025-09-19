Who is Sanjog Gupta? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला फैलावर घेणारे संजोग गुप्ता कोण? जगासमोर शेजाऱ्यांचं पितळ उघडं पाडलं अन् लाज काढली...

आशिया चषक २०२५ मध्ये भारताकडून पराभवानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने भारतीय खेळाडूंवर व सामनाधिकाऱ्यांवर आरोप केले.पीसीबीने अँडी पायक्रॉफ्ट यांना निलंबित करून रिची रिचर्डसन यांची नियुक्ती करण्याची मागणी केली.त्यांनी यूएईविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिल्यामुळे सामना एक तास उशीराने सुरू झाला. .How Sanjog Gupta exposed Pakistan’s false claims in Asia Cup : पाकिस्तान क्रिकेट संघाला आशिया चषक स्पर्धेत भारताकडून लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतर भारतीय खेळाडू हस्तांदोलन न करता ड्रेसिंग रुममध्ये निघून गेले. त्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( PCB) आधी भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव व खेळाडूंवर आरोप केले. शिवाय सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्या निलंबनाची मागणी केली. त्यांनी यूएईविरुद्धच्या लढतीवर बहिष्काराची धमकीही दिली. पण, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) मध्यस्थी करून पीसीबीची ही नौंटकी थांबवली. PAK vs UAE सामना एक तास उशीराने सुरू झाला आणि पाकिस्तानने विजय मिळवून सुपर ४ मध्ये स्थान पक्के केले..PCB ने अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्यावर चुकीचं वागल्याचा आरोप करताना त्यांनी माफी मागावी, अशी मागणी केली. त्यांनी पायक्रॉफ्ट यांच्या निलंबनाची मागणी करताना रिची रिचर्डसन यांची सामनाधिकारी म्हणून निवड करावी असा जोर धरला. पण, आयसीसीने त्यांचे ऐकले नाही. Cricbuzz ने दिलेल्या वृत्तानुसार आयसीसीने नुकतीच सीईओपदी नियुक्त केलेल्या संजोग गुप्ता ( Sanjog Gupta) यांनी हे प्रकरण हाताळले आणि त्यांनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे पितळ उघडे पाडले..Pakistan Cricket in Trouble: पाकिस्तानला 'नाटक' महागात पडणार, ICC ने पाठवला ई मेल! PCB ने स्पर्धेचे अनेक नियम मोडले, आता... .Who is Sanjog Gupta?क्रीडा माध्यमविश्वातील अग्रगण्य व्यक्तिमत्त्व असलेल्यांपैकी संजोग गुप्ता हे एक नाव आहे. २०२५ मध्ये त्यांनी आयसीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारत इतिहास रचला. आयसीसीचे ते पहिले भारतीय सीईओ ठरले. याआधी गुप्ता हे JioStar मीडिया समूहाचे सीईओ – स्पोर्ट्स अँड लाईव्ह एक्स्पिरियन्सेस या पदावर कार्यरत होते. २०२४ मध्ये व्हायाकॉम१८ आणि स्टार यांचा विलीनीकरणानंतर जिओस्टार ही नवी मीडिया कंपनी निर्माण झाली होती. .भारतातील क्रीडा प्रसारण क्षेत्राला आधुनिक वळण देण्याचे श्रेय संजोग गुप्ता यांना दिले जाते. २०१० मध्ये स्टार इंडिया येथे त्यांनी कारकीर्द सुरू केली आणि केवळ दहा वर्षांत म्हणजे २०२० पर्यंत डिस्नी स्टारचे हेड ऑफ स्पोर्ट्स पद भूषवले. .Asia Cup 2025: जसप्रीत बुमराहला IND vs PAK सामन्यात खेळवलं नाही तरी चालेल! सुनील गावस्कर यांना नेमकं म्हणायचंय तरी काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.