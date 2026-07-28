Who is Saransh Jain? भारताच्या कसोटी संघात एन्ट्री घेणारा सारांश जैन कोण? त्याची निवड श्रीलंका दौऱ्यासाठी का इतकी महत्त्वाची?

India Test Squad for Sri Lanka Tour Marathi News: ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या श्रीलंका दौऱ्यासाठी भारतीय कसोटी संघाची घोषणा झाली आहे. या दौऱ्यात १५ ऑगस्टपासून भारत आणि श्रीलंका संघात दोन सामन्यांची कसोटी मालिका होणार आहे. ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपचा (WTC 2025-27) भाग असल्याने महत्त्वाची आहे. दरम्यान या दौऱ्यापूर्वी भारतीय संघाला अनेक खेळाडूंच्या दुखापतींच्या चिंता आहेत, अशा परिस्थितीत आता भारताच्या संघात सारांश जैन (Saransh Jain) याला पहिल्यांदांच संधी मिळाली आहे. .IND vs SL LIVE Streaming: भारत विरुद्ध श्रीलंका कसोटी मालिका फ्रीमध्ये कुठे पाहणार? TV चॅनेल आणि LIVE Streamingची संपूर्ण माहिती.या मालिकेतील पहिल्या सामन्यासाठी दुखापतीमुळे वॉशिंग्टन सुंदर (Washington Sundar) उपलब्ध नाही, तसेच दुसऱ्या सामन्यातही त्याच्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह आहे. इतकेच नाही, तर साई सुदर्शन आणि जसप्रीत बुमराह यांच्या फिटनेसवरही प्रश्नचिन्ह आहे. नितीश कुमार रेड्डी आणि हर्षित राणा हे देखील दुखापतीमुळे भारतीय संघातून बाहेर आहेत. या परिस्थितीत मध्यप्रदेशचा अष्टपैलू खेळाडू सारांश जैन याला कसोटी संघात संधी मिळाली आहे..कोण आहे सारांश जैन?३१ मार्च १९९३ मध्ये मध्यप्रदेशमधील इंदूरला जन्मलेला सारांश ऑफ-स्पिन गोलंदाजी करण्यासोबतच खालच्या फळीत उत्तम फलंदाजीही करू शकतो. गेल्या काही वर्षात त्याने देशांतर्गत क्रिकेट खेळताना सर्वांनाच प्रभावित केले आहे. त्याने जुलैच्या सुरुवातीलाच भारतीय अ संघाकडून श्रीलंका अ संघाविरुद्ध कसोटी सामना खेळताना छाप पाडली होती. त्याने श्रीलंकेतील गॉल येथे झालेल्या दुसऱ्या कसोटीत भारतीय अ संघासाठी ७० धावांची खेळी करण्यासोबतच पहिल्या डावात ४ आणि दुसऱ्या डावात २ अशा मिळून ६ विकेट्स घेतल्या होत्या..India Test Squad for Sri Lanka: रवींद्र जडेजा पुनरागमनासाठी सज्ज; पण, ५ खेळाडूंच्या दुखापतींनी वाढवली चिंता, महत्त्वाचे अपडेट्स.इतकेच नाही, तर २०२४-२५ वर्षात त्याने ३०० हून अधिक धावा आणि ४० हून अधिक विकेट्स घेतल्या होत्या. असा पराक्रम करणारा तो मोजक्या खेळाडूंपैकी एक होता. त्याने २०२४-२५ चे हंगाम तर अक्षरश: गाजवले होते. इराणी ट्रॉफी २०२४ मध्ये त्याने रेस्ट ऑफ इंडियाकडून मुंबईविरुद्ध खेळताना दुसऱ्या डावात ६ विकेट्स घेतल्या होत्या, ज्यात सर्फराज खान, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर यांच्या विकेट्सचा समावेश होता. दुलीप ट्रॉफी २०२५-२६ मध्ये त्याने सेमीफायनलच्या सामन्यात ऋतुराज गायकवाडला १८४ धावांवर बाद केलं होतं. त्यासामन्यात त्याने ८ विकेट्स घेतल्या होत्या. अंतिम सामन्यातही त्याने दक्षिण विभागाविरुद्ध ५ विकेट्स घेतल्या होत्या.त्याने स्पर्धेत १६ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्याने मध्य विभागाला विजेतेपद जिंकून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला होता..त्याने रणजी ट्रॉफी २०२६ स्पर्धेत ७ सामन्यांत ३० विकेट्स घेतल्या होत्या. तसेच १ शतक आणि ३ अर्धशतकांसह ५१८ धावाही केल्या होत्या. त्याची ही कामगिरी पाहाता त्याने वॉशिंग्टन सुंदरची जागा घेण्यासाठी प्रबळ दावेदारी ठोकली होती. अखेर त्याला ही संधी मिळाली आहे.सारांशने ५४ प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये २२२३ धावा केल्या, तर १८८ विकेट्स घेतल्या आहेत. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ४७ सामन्यांत ५५३ धावा केल्या आणि ३८ विकेट्स घेतल्या. टी२० क्रिकेटमध्ये २० सामन्यांत त्याने १८ विकेट्स घेतल्या.श्रीलंका दौऱ्यासाठी भारतीय कसोटी संघ - शुभमन गिल ( कर्णधार), केएल राहुल ( उपकर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, रिषभ पंत, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुतार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.