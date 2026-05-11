IPL 2026: 'बाबा, हे तुमच्यासाठी' म्हणत ऐतिहासिक अर्धशतक करणारा कोण आहे CSK चा उर्विल पटेल? २८ चेंडूत शतकंही केलंय

IPL 2026, CSK vs LSG Marathi News: रविवारी (१० मे) चेन्नई सुपर किंग्सने आयपीएल २०२६ स्पर्धेत लखनौ सुपर जायंट्सला ५ विकेट्सने पराभूत केले. चेन्नईचा हा सहावा विजय असल्याने त्यांनी १२ गुणांसह गुणतालिकेत पाचव्या स्थानी झेप घेतली आहे. त्यामुळे आता चेन्नईनेही प्लेऑफसाठी प्रबळ दावेदारी ठोकली आहे. दरम्यान, चेन्नईला हा विजय मिळवून देण्यात २७ वर्षीय उर्विल पटेलने मोलाचा वाटा उचलला. त्याने या सामन्यात षटकारांची बरसात करताना ऐतिहासिक कामगिरीही केली..या सामन्यात लखनौने चेन्नईसमोर २०४ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. हे लक्ष्य चेन्नईने शेवटच्या षटकात पूर्ण केले. तब्बल ७ वर्षांनंतर चेन्नईला १८० पेक्षा जास्त धावांचा यशस्वी पाठलाग करण्यात यश मिळाले. चेन्नईसाठी उर्विल पटेलने अवघ्या २३ चेंडूत ६५ धावांची खेळी केली. त्याने १३ चेंडूतच अर्धशतक पूर्ण केले होते. त्यामुळे त्याने आयपीएलमध्ये सर्वात जलद अर्धशतक करण्याच्या यशस्वी जैस्वालच्या विक्रमाची बरोबरी केली. उर्विलने त्याच्या खेळीदरम्यान तब्बल ८ षटकार मारले, तर २ चौकार मारले.उर्विलचे हे आयपीएलमधील पहिले अर्धशतक होते. तसेच विक्रमी अर्धशतकही ठरले. त्यामुळे त्याने या अर्धशतकानंतर खास सेलिब्रेशनही केले. त्याने खिशातून एक चिठ्ठी काढली, ज्यात ही खेळी त्याच्या वडिलांसाठी आहे, अशा अर्थाचे वाक्य लिहिले होते. उर्विलच्या कारकिर्दीत त्याच्या वडिलांचा मोठा हात राहिला आहे..कोण आहे उर्विल पटेल?१७ ऑक्टोबर १९९८ रोजी गुजरातमधील मेहसाणा जिल्ह्यात झाला. त्याचे आई-वडील दोघेही शिक्षक आहेत. तसेच बहीण वैद्यकीय क्षेत्रात शिक्षण घेत आहे. वडील एका शाळेत शारीरीक शिक्षणाचे शिक्षक होते. खरंतर ते एक धावपटू होते, तसेच खेळात कारकिर्द करावी अशी त्यांची इच्छा होती. पण त्यांचं हे स्वप्न पूर्ण झालं नाही. मात्र खेळण्याची आवड उर्विलमध्ये निर्माण झाली. त्याच्या वयाच्या चौथ्या वर्षापासूनच त्याच्यातील प्रतिभेला वाव देण्याचा त्याच्या आई-वडिलांनी निर्णय घेतला. अनेकदा त्याच्या आई-वडील वेगवेगळे कार्यक्रम सोडून अहमदाबादला जायचे, ज्यामुळे उर्विलला विशेष प्रशिक्षण आणि उत्तम सुविधा उपलब्ध होतील. उर्विलनेही त्याच्यातील प्रतिभेची चुणूक दाखवण्यास सुरुवात केली..त्याने १९ वर्षांखालील बडोदा संघाचे प्रतिनिधित्व केल्यानंतर २०१८ मध्ये बडोद्याच्या वरिष्ठ संघाकडूनच लिस्ट ए आणि टी२० क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. पण काही वर्षातच त्याने बडोदा संघाची साथ सोडून गुजरातकडून खेळण्याचा निर्णय घेतला. त्याला २०२४ मध्ये प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पणाची संधी गुजरातने दिली. पण त्याआधीच २०२३ मध्ये गुजरातसाठी विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये खेळताना त्याने सर्वांचे लक्ष वेधले. त्याने अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध अवघ्या ४१ चेंडूत शतक केले. तो लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी चेंडूत शतक करणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा भारतीय ठरला. युसूफ पठाणच्या ४० चेंडूतील शतकाच्या विक्रमाची बरोबरी करण्याची संधी त्याची थोडक्यात हुकली होती. त्यानंतर त्याने २०२४-२५ मध्येही सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेत त्याने त्रिपुराविरुद्ध २८ चेंडूत शतक ठोकलं. तो टी२०मध्ये सर्वात जलद शतक ठोकणारा भारतीय देखील आहे. इतकेच नाही, गेल्या हंगामातही त्याने उत्तराखंडविरुद्ध ३६ चेंडूत शतक केले होते. त्यामुळे त्याच्याकडे स्फोटक फलंदाजीची क्षमता आहे, हे वेळोवेळी त्याने दाखवले आहे..दरम्यान, त्याची हीच क्षमता ओळखून आयपीएल २०२३ मध्ये गुजरात टायटन्सने त्याला २० लाखात खरेदी केले होते, पण खेळण्याची संधी दिली नव्हती. त्यानंतर मात्र तो आयपीएल लिलावात अनसोल्ड राहिला. त्यामुळे त्याचे वडील आणि तो अत्यंत निराश झाले होते. त्यांनी जेवणही नीट केलं नव्हतं. मात्र २०२५ आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपर किंग्सचा वंश बेदी दुखापतग्रस्त झाला आणि त्याचा बदली खेळाडू म्हणून उर्विल पटेलची निवड करण्यात आली. चेन्नईने त्याला ३० लाखांमध्ये संघात दाखल करून घेतले आणि लगेचच खेळण्याची संधीही दिली. २०२५ हंगामातही उर्विलने त्याच्या आक्रमक फलंदाजीची झलक दाखवली होती. त्याने ३ सामन्यांत २१२ च्या स्ट्राईक रेटने धावा केल्या होत्या. त्यामुळे चेन्नईने त्याच्यावर विश्वास ठेवून २०२६ हंगामासाठी त्याला संघात कायम केले. तो देखील आता हा विश्वास सार्थ ठरवताना दिसतो. आयुष म्हात्रे दुखापतीमुळे बाहेर गेल्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर खेळणाऱ्या उर्विलने प्रत्येक सामन्यात आक्रमक सुरुवात केली आहे. आता पुढेही उर्विलची अशी फटकेबाजी पाहायला मिळणार का, याची उत्सुकता चाहत्यांमध्ये आहे.