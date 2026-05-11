IPL 2026: रोहित शर्माची दुखापत ते बुमराह - बोल्टचं अपयश... Mumbai Indians प्लेऑफमधून बाहेर पडण्याची ५ महत्त्वाची कारणं काय?

IPL 2026 Mumbai Indians news: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (IPL 2026) पाचवेळचा विजेता मुंबई इंडियन्स संघ (MI) संघर्ष करताना दिसला. मुंबई इंडियन्सने १३ वर्षांनी हंगामातील पहिला सामना जिंकत यंदा सुरुवात दणक्यात केली होती. पण नंतर त्यांना सातत्य राखता आले नाही. परिणामी, आयपीएल २०२६ स्पर्धेतून बाहेर होणारा तो लखनौ सुपर जायंट्सनंतरचा दुसरा संघ ठरला. साखळी फेरी पूर्ण होण्यापूर्वीच मुंबई इंडियन्स प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर झाले आहेत. रविवारी (१० मे) रायपूरमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध शेवटच्या चेंडूवर झालेल्या पराभवानंतर मुंबई इंडियन्सचे आयपीएल २०२६ स्पर्धेतील आव्हान अधिकृतरित्या संपले आहे. कारण हा मुंबईचा ११ सामन्यांतील ८ वा पराभव ठरला. मुंबईला ११ सामन्यांमध्ये फक्त ३ विजय मिळवता आले आहेत. मुंबईचे सलग सहाव्या वर्षी ट्रॉफी जिंकण्याचं स्वप्न भंगलं आहे. दरम्यान, मुंबई इंडियन्ससाठी आयपीएल २०२६ स्पर्धेत नेमक्या कोणत्या ५ महत्त्वाच्या गोष्टी चुकल्या, याचा आढावा घेऊ. .रोहित शर्माची दुखापत आणि सलामीवीरांचे अपयशमुंबई इंडियन्सचा माजी कर्णधार आणि दिग्गज सलमीवीर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) यंदा चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. मात्र हंगामातील चौथाच सामना खेळताना तो दुखापतग्रस्त झाला. त्याला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली. परिणामी त्याला ५ सामन्यांना मुकावं लागलं. या ५ सामन्यांपैकी मुंबईने ४ सामने पराभूत झाले. त्यामुळे मुंबईला रोहितची कमी प्रकर्षाने जाणवली. एकतर रोहितकडे प्रचंड अनुभव आहे, ज्याचा मुंबईला नेहमीच फायदा झाला आहे. तसेच तो सलामीला फलंदाजी करताना आक्रमक सुरुवात करून देतो. तसेच मैदानात असेल, तर रणनीती आखण्यात मदत करू शकला असता. दरम्यान, मुंबईने सलामीसाठी रोहितव्यतिरिक्त रायन रिकल्टन, क्विंटन डी कॉक, विल जॅक्स, दानिश मालेवार अशा वेगवेगळ्या खेळाडूंचे पर्याय वापरून पाहिले. मात्र कोणीही अपेक्षित सातत्य दाखवू शकले नाहीत. रिकल्टन आणि डी कॉक यांनी एक-एक शतके केली, पण सातत्याचा अभाव कायम दिसून आला. सुरुवातच फारशी चांगली मिळाली नसल्याने ती मोठी समस्या मुंबईसाठी ठरली..बुमराह-बोल्टचं अपयश आणि गोलंदाजीतील सततचे बदलमुंबई इंडियन्सला यंदा सर्वाधिक कोणती गोष्ट बोचली असेल, तर ती म्हणजे जसप्रीत बुमराह आणि ट्रेंट बोल्ट (Jasprit Bumrah & Trent Boult) यांचं अपयश. सध्याच्या क्रिकेटमधील बुमराह आणि बोल्ट हे दोन यशस्वी वेगवान गोलंदाज आहेत. बोल्ट सुरुवातीलाच विकेट्स घेत प्रतिस्पर्ध्यांना दबावात टाकण्यासाठी ओळखला जातो, तर बुमराहची भेदक गोलंदाजीसमोर भले भले फलंदाज कच खातात. मात्र यंदा या दोघांनाही त्यांचा प्रभाव पाडता आला नाही. दोन्ही अनुभवी गोलंदाजांना अपयश येत असतानाच मुंबईने गोलंदाजीतही सातत्याने बदल केले. दीपक चाहर, शार्दुल ठाकूर यांना सातत्याने संधी मिळाली नाही. मिचेल सँटेनरही दुखापतीमुळे अर्ध्यातूनच स्पर्धेतून बाहेर झाला. एकट्या अल्लाह गझनफरवर फिरकीची सर्वाधिक मदार राहिली. हार्दिक पांड्याही गोलंदाजीत फार काही करू शकला नाही. रघू शर्मा आणि राज अंगद बावा यांनाही अधूनमधून संधी मिळाल्या. एकूणच गोलंदाजीत मुंबईला लय मिळाली नाही, त्यामुळे प्रतिस्पर्धी संघ सातत्याने त्यांच्याविरुद्ध मोठ्या धावा करताना दिसला..मधल्या फळीतील बदल आणि अपयशमुंबई इंडियन्सने यंदा संघातच सातत्याने बदल केले आहेत. मधल्या फळीतही तिसरा, चौथा आणि पाचव्या क्रमांकावरील फलंदाज सातत्याने बदलताना दिसले. तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव आणि नमन धीर यांची फलंदाजी क्रमवारी सातत्याने बदलली. त्यामुळे फिनिशरची भूमिकाही स्पष्ट झाली नाही. विल जॅक्सही रोहितच्या पुनरागमनानंतर सलामीवरून थेट खालच्या फळीत आला. या सततत्या बदलामुळे संघात कोणालाही त्यांची भूमिका स्पष्ट नसल्याचे जाणवले. त्यातच तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव या मुंबईच्या प्रमुख फलंदाजांनाही धावा करण्यात अपयश आलं. ज्याचा मोठा फटका मुंबईला बसला. मुंबई इंडियन्स गेल्या काही वर्षांपासून त्यांच्या फलंदाजीवर अवलंबून राहिली आहे. सूर्याने गेल्यावर्षी ७०० हून अधिक धावा चोपल्या होत्या. पण त्यांचे अपयश ही यंदा मुंबईसाठी डोकेदुखी ठरली..हार्दिक पांड्याचे नेतृत्व आणि फॉर्महार्दिक पांड्यासाठी मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार म्हणून हा तिसरा हंगाम आहे. मात्र अद्यापही त्याला कर्णधार म्हणून अपेक्षित लय मिळालेली नाही. त्याचे अनेक निर्णय संघासाठी चुकीचे ठरताना दिसले. मग संघातील बदल असो किंवा सामन्यांदरम्यान गोलंदाजांना वापर करताना घेतलेले निर्णय असो. त्यामुळे त्याचे नेतृत्वही टीकाकारांच्या निशाण्यावर राहिले. इतकेच नाही, तर त्याचा स्वत:चा फॉर्म देखील संघासाठी समस्या ठरला. खरंतर हार्दिक हा एक उत्तम अष्टपैलू खेळाडू आहे. मात्र, यंदा तो फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्ही विभागात अपेक्षित योगदान देऊ शकला नाही. मुंबईच्या अपयशामागील हे एक मोठे कारण आहे..सुपरस्टार कल्चरला महत्त्वमुंबई इंडियन्सने यंदा सर्वाधिक २४ खेळाडू खेळवले. मात्र, असे असले तरी ते काही मोठ्या खेळाडूंच्या खराब फॉर्मला पाठीशी घालतानाही दिसले. २०२६ टी२० वर्ल्ड कपपूर्वीही सूर्यकुमार यादव आणि जसप्रीत बुमराह सातत्याने खेळत होते. त्यातच आयपीएल सुरू झाल्यानंतर दोघांनीही फॉर्म गमावले. असे असताना त्यांना काही काळ विश्रांती देता आली असती. पण भारतीय क्रिकेटमधील ही दोन मोठी नावं पाहाता त्यांना फॉर्म नसतानाही खेळवण्याचा हट्ट दिसून आला. मात्र लय नसल्याने त्यांचा फारसा फायदा मुंबईला झाला नाही. 