Bhausaheb Nimbalkar missed Don Bradman world record? भारतीय क्रिकेटमधील इतिहासाची पानं चाळताना, नेहमी काही रंजक, आश्चर्यचकित करणारे किस्से वाचण्यात येतात... आपली पिढी सचिन तेंडुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा यांचे किस्से ऐकून लहानाची मोठी झाली. पण, क्रिकेटला जेव्हा फार प्रसिद्धी मिळत नव्हती, तेव्हा असे अनेक दिग्गज होऊन गेले, ज्यांच्याबद्दल जाणून घेण्याची उत्सुकता न संपणारी आहे. असेच एक कोल्हापूरच्या मातीतून आलेले भाऊसाहेब बाबासाहेब निंबाळकर... महाराष्ट्रात असे अनेक क्रिकेटपटू ज्यांनी देशांतर्गत क्रिकेट गाजवले, परंतु त्यांना भारतीय संघाकडून खेळण्याची संधी मिळाली नाही. त्यापैकीच एक निंबाळकर.. रणजी करंडक स्पर्धेत त्यांची नाबाद ४४३ धावांची वैयक्तिक खेळी ही या स्पर्धा इतिहासातील सर्वोत्तम खेळी आहे. .७८ वर्ष अन् विक्रम कायम...आपल्या प्रथम श्रेणी क्रिकेट कारकीर्दित निंबाळकर यांनी अनेक सामने गाजवले. महाराष्ट्रा संघाचे प्रतिनिधित्व करताना निंबाळकर यांनी १९४८-४९ च्या रणजी ट्रॉफी सामन्यात त्यांनी पुण्यातील पूना क्लब मैदानावर काठियावाडविरुद्ध रचलेला ४४३ धावांचा नाबाद विक्रम आजही प्रथम श्रेणी (First-Class) क्रिकेटमधील कोणत्याही भारतीय फलंदाजाचा सर्वोच्च वैयक्तिक स्कोअर आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 1st Test: भारतीय संघाला कसोटी मालिकेपूर्वी धक्का... ज्याची प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खरी गरज, तोच मुकणार; नेमकं काय घडलं?.राजाने सामना सोडला अन्...त्यावेळी प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावांचा जागतिक विक्रम सर डॉन ब्रॅडमन (४५२ नाबाद) यांच्या नावावर होता. निंबाळकर हा विक्रम मोडण्यापासून अवघ्या १० धावा दूर होते. पण, चहापानाच्या वेळी काठियावाड संघाचे कर्णधार (राजकोटचे ठाकूर साहेब) यांनी आपला संघ पुन्हा मैदानात उतरवण्यास नकार दिला आणि सामना सोडून दिला, ज्यामुळे निंबाळकर यांचा जागतिक विक्रम करण्याचा हक्क हिरावला गेला..सर डॉन ब्रॅडमन यांचं पत्र...निंबाळकर यांच्या या खेळीनंतर सर डॉन ब्रॅडमन यांनी स्वतः पत्र लिहून त्यांच्या खेळीचे कौतुक केले होते आणि ती खेळी ब्रॅडमन यांच्या स्वतःच्या खेळीपेक्षा सरस असल्याचे म्हटले होते. या सामन्यात के. व्ही. भंडारकर (२०५ धावा) आणि भाऊसाहेब निंबाळकर यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ४५५ धावांची भागीदारी केली होती, जी पुढील ४३ वर्षे भारतातील प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधील सर्वोच्च भागीदारीचा विक्रम राहिला..India Playing XI vs NZ 1st ODI: श्रेयस अय्यर OUT, ऋतुराज गायकवाड IN! ट्वेंटी-२० गाजवणारा थेट वन डे संघात; पहिल्या सामन्यासाठी भारताचे तगडे ११ शिलेदार....भारताकडून संधी नाहीच...देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये ५६.७२ च्या सरासरीने ३,६८७ धावा आणि एकंदरीत प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये १२ शतकांसह ४,५७७ धावा करूनही त्यांना एकाही अधिकृत कसोटी सामन्यात भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली नाही. १९४९-५० मध्ये 'कॉमनवेल्थ XI' विरुद्ध खेळल्या गेलेल्या एका अनधिकृत सामन्यात त्यांनी भारताकडून ४८ धावा केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.