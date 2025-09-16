Asia Cup 2025 Super Four Scenario: भारतीय संघ पात्र, पाकिस्तानची बहिष्कारची धमकी; मग, उर्वरित ३ संघ कसे ठरणार?

भारताने सलग दोन विजय मिळवत सुपर फोर फेरीत स्थान निश्चित केले आहे.अ गटात पाकिस्तान आणि यूएई प्रत्येकी २ गुणांसह दुसऱ्या स्थानासाठी शर्यत करत आहेत.पाकिस्तानने बहिष्काराची धमकी दिली असली तरी सामना न खेळल्यास यूएईला थेट सुपर फोरमध्ये प्रवेश मिळेल..Which teams will qualify for Asia Cup 2025 Super Four: श्रीलंकेने सोमवारी आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत हाँगकाँगवर विजय मिळवून ब गटात सुपर फोरच्या शर्यतीत आगेकूच केलीय... आतापर्यंत टीम इंडिया ही सुपर फोरमध्ये पोहोचणारी एकमेव टीम आहे आणि तीन जागांसाठी शर्यत रंगमार आहे. अ गटात सोमवारी यूएईने ४२ धावांनी ओमानचा पराभव करून पाकिस्तानचं टेंशन वाढवलं आहे. भारताविरुद्धच्या लढतीनंतर घडलेल्या सर्व प्रकारामुळे पाकिस्तानने UAE विरुद्धच्या लढतीवर बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिली आहे. तसे झाल्यास कोण सुपर फोरमध्ये जाईल?.आशिया चषक गुणतालिकेत अ गटातून भारताने दोन विजयांसह सुपर फोरमधील स्थान निश्चित केले आहे. भारताचा शेवटचा साखळी सामना ओमानविरुद्ध शुक्रवारी होणार आहे. पाकिस्तान आणि संयुक्त अरब अमिराती प्रत्येकी दोन गुणांसह अजूनही दुसऱ्या स्थानासाठी शर्यतीत आहेत. पाकिस्तानचा नेट रन रेट ( १.६४९) हा यूएईपेक्षा ( -२.०३०) चांगला आहे. पण, भारताविरुद्ध झालेल्या अपमानावर कारवाई करा अन्यथा यूएईविरुद्ध खेळणार नाही, अशी भूमिका पाकिस्तानने घेतली आहे..ब्रेक अप के बाद! हार्दिक पांड्याच्या आयुष्यात नवीन अभिनेत्री; Jasmin Walia सह नातं संपलं? Mahieka Sharma ची आयुष्यात एन्ट्री.पाकिस्तान हा सामना खेळला नाही, तर यूएईला दोन गुण मिळतील आणि ते सुपर फोरमध्ये जातील. पाकिस्तानचा प्रवास पहिल्या फेरीतच संपेल, त्यामुळे पाकिस्तान बहिष्कार टाळण्याचे धाडस दाखवणार नाही. ते नुसते पोकळ धमक्या देत आहेत. त्यामुळे ते हा सामना खेळून जिंकून पुढच्या फेरीत जाण्याचा प्रयत्न नक्की करतील. ही मॅच यूएईने जिंकल्यास, पाकिस्तानचे आव्हान संपेल. ओमानचे आव्हान दोन पराभवामुळे संपुष्टात आले आहे..ब गटात श्रीलंकेने सलग दोन विजय मिळवून ४ गुणांसह अव्वल स्थानी झेप घेत, सुपर फोअरमध्ये एक पाऊल ठेवलं आहे. अफगाणिस्तान व बांगलादेश यांच्यातल्या निकालानंतर श्रीलंकेचे पुढील फेरीतील स्थान पक्के होईल. हा सामना जर अफगाणिस्तानने जिंकला, तर श्रीलंका आणि ते सुपर फोअरमध्ये जातील. पण, जर बांगलादेशने बाजी मारली, तर श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान हा सामना नॉक आऊट होऊ शकतो. अशा वेळी नेट रन रेट महत्त्वाचा ठरेल. .भारतीयांमध्ये खेळाडूवृत्ती नाही...! शाहिद आफ्रिदीने 'Handshake' प्रकरणावर सूर्यकुमार यादव, BCCI ला सुनावले.उर्वरित सामन्यांचे वेळापत्रक१६ सप्टेंबर - अफगाणिस्तान विरुद्ध बांगलादेश१७ सप्टेंबर - यूएई विरुद्ध पाकिस्तान१८ सप्टेंबर - अफगाणिस्तान विरुद्ध श्रीलंका१९ सप्टेंबर - भारत विरुद्ध ओमान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.