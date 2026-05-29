Rishabh Pant: रिषभच्या जागी लखनौ सुपर जायंट्सचा कर्णधार कोण? हार्दिक पांड्या नव्हे, हे तीन खेळाडू शर्यतीत आघाडीवर...

LSG captaincy options after Rishabh Pant resignation: रिषभ पंत याने लखनौ सुपर जायंट्स संघाच्या कर्णधारपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आता नव्या नेतृत्वाचा शोध सुरू झाला आहे. मुंबई इंडियन्सच्या हार्दिक पांड्याचे नाव चर्चेत असले तरी सध्या संघातीलच तीन खेळाडू शर्यतीत आघाडीवर असल्याचे मानले जात आहे. रिषभ पंतला LSG चा कर्णधार म्हणून अपयश आले आहे आणि IPL 2026 मध्ये संघ दहाव्या क्रमांकावर राहिला, तेच मागील पर्वात सातव्या स्थानावरून संघाने निरोप घेतला होता. रिषभच्या नेतृत्वाखाली LSG ला मागील दोन पर्वात केवळ १० सामने जिंकला आले आहेत. त्यामुळे रिषभची कर्णधारपद सोडण्याची मागणी फ्रँचायझीने तात्काळ मान्य केली. पण, आता प्रश्न येतो, की नवा कर्णधार कोण?.हार्दिक पांड्याचे नाव आघाडीवर...मुंबई इंडियन्सला मागील तीन पर्वात हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखाली काही खास कामगिरी करता आलेली नाही. यंदाच्या पर्वात हार्दिकचा खेळही बिघडला आणि त्याने व्यवस्थापनाला फ्रँचायझी सोडण्याची इच्छा बोलून दाखवली आहे. MI ने अद्याप याबाबतचा निर्णय जाहीर केलेला नाही, परंतु हार्दिक IPL 2027 मध्ये मुंबई फ्रँचायझीकडून खेळताना दिसणार नाही, हे निश्चित आहे. त्यामुळेच आता हार्दिक कोणत्या संघाकडून खेळतो, याची उत्सुकता आहे. अशात LSG ने रिषभला नेतृत्वाच्या जबाबदारीतून मुक्त केल्याने, हार्दिकसाठी एक दार उघडे झाले असल्याची चर्चा रंगली आहे. पण... .लखनौच्या संघात निकोलस पूरन, एडन मार्कराम आणि मिचेल मार्श हे तीन तगडे पर्याय आहेत. निकोलस कॅरिबियन प्रीमियर लीगमध्ये ट्रिनबागो नाइट रायडर्स, मेजर लीग क्रिकेटमध्ये एमआय न्यूयॉर्क आणि आयएलटी२० मध्ये एमआय एमिरेट्सचे नेतृत्व करतो. २०२४ मध्ये जेव्हा लोकेश राहुल दुखापतीमुळे बाहेर होता, तेव्हा पूरनने LSG चा अंतरिम कर्णधार म्हणून जबाबदारी स्वीकारली होती. पण, आयपीएल २०२६ हंगामात त्याला १८ च्या सरासरीने २३४ धावा आणि १२७.८६ ची सरासरी राखली आहे, ही चिंतेची बाब आहे..एडन मार्करम दक्षिण आफ्रिकेच्या ट्वेंटी-२० आणि SA20 मध्ये डर्बनच्या सुपर जायंट्स संघाचे नेतृत्व करतो. त्याने सनरायझर्स ईस्टर्न केपला २०२२ आणि २०२३ मध्ये सलग विजेतेपद मिळवून दिले. त्याने आयपीएल २०२३ मध्ये सनरायझर्स हैदराबादचे कर्णधारपदही भूषवले, पण त्याला फारसे यश मिळाले नाही. मार्करम आता LSG साठी सलामीला येत नाही आणि त्याची जागा जोश इंग्लिसने घेतली आहे आणि लखनौसाठी मधल्या फळीतील फलंदाज म्हणूनही त्याने चांगली कामगिरी केलेली नाही..Hardik Pandya wants to leave MI: "आता माझ्याने होणार नाही..."! IPL 2026 मध्यंतरालाच हार्दिक पांड्याने घेतला संघ सोडण्याचा निर्णय; धक्कादायक कारण आले समोर .तिसरा पर्याय म्हणजे मिचेल मार्श... तो आयपीएल २०२६ मध्ये LSG चा सर्वोत्तम फलंदाज होता आणि त्याने ४३.३० आणि १६३.१८ च्या सरासरीने ५६३ धावा केल्या होत्या. त्याने अद्याप आयपीएलमध्ये कर्णधारपद भूषवलेले नाही, पण त्याला भरपूर आंतरराष्ट्रीय अनुभव आहे. मार्श २०२४ पासून ऑस्ट्रेलियाचा ट्वेंटी-२० संघाचा कर्णधार आहे आणि पॅट कमिन्सच्या अनुपस्थितीत वन डे सामन्यांमध्येही तो संघाचे नेतृत्व करतो.