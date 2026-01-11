IND vs NZ: भारत विरुद्ध न्यूझीलंडच्या पहिल्या वनडेत बांगलादेशी अंपायरची का लागली ड्युटी? समोर आले कारण

भारत आणि बांग्लादेश यांच्यातील संबंध गेल्या काही दिवसात बिघडले असून याची झळ क्रिकेटलाही बसली आहे. बांगलादेशमधील हिंदूंवर होत असलेल्या अत्याचाऱ्याच्या घटनांनंतर बीसीसीआयने (BCCI) कोलकाता नाईट रायडर्सला (KKR) त्यांच्या संघातून बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रेहमानला काढून टाकण्याचा निर्देश दिले होते. त्यानंतर दोन्ही देशातील क्रिकेट संबंधही बिघडल्याचे दिसत आहेत. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने (BCB) सुरक्षेच्या कारणाने आगामी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी भारतात येणार नसल्याचे आयसीसीला सांगितले आहे..IND vs NZ, 1st ODI: ओपनर्सच्या शतकी भागीदारीनंतर भारतीय गोलंदाजांनी न्यूझीलंडला जखडलं; पण डॅरिल मिचेलची अर्धशतकाने किवी ३०० धावा पार.अशात हे वाद ताजे असतानाच सध्या सुरू असलेल्या भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघातील वनडे मालिकेत बांगलादेशचे पंच शरफुद्दौला इबेन शाहिद सैकत (Bangladesh umpire Sharfuddoula Ibne Shahid Saikat) हे काम करत आहेत. वडोदरामध्ये होत असलेल्या पहिल्या वनडेत ते थर्ड अंपायर म्हणून काम पाहत आहेत. एकिकडे दोन देशातील वाद वाढत असताना शरफुद्दौला भारतात पंचगिरी कसे करत आहेत, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. बांगलादेशने संघाला भारतात पाठवण्यास नकार दिलेला असताना शरफुद्दौला यांना कसे पाठवले असेही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पण आता यामागील कारण समोर आले आहे, .शरफुद्दौला हे आयसीसी अंपायर एलिट पॅनलचा भाग आहेत. त्यामुळे ते भारतात काम करू शकतात. त्यांच्या कराराशी बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचा संबंध येत नाही. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाच्या अंपायर विभागाचे अध्यक्ष इफ्तिखार रेहमान यांनी क्रिकबझला सांगितले की शरफुद्दौला हे आसीसीचे पंच असल्याने त्यांना बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची गरज नाही. ज्यावेळी आयसीसीला आवश्यकता असेल, तेव्हा ते जाऊ शकतात..शरफुद्दौला सध्या बांगलादेश प्रीमियर लीगमध्येही अंपायरिंग करत होते. तसेच ते बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाच्या अंपायर एज्युकेशन डिपार्टमेंटचे प्रमुखही आहेत. पण ते पंच म्हणून बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाशी करारबद्ध नाहीत. इफ्तिखार रेहमान यांनी सांगितले की त्यांच्या करारात लिहिले आहे की शरफुद्दौला यांना जर आयसीसीकडून बोलावलणं आलं, तर त्यांना आमच्याकडून आपोआपच सुट्टी मिळते. त्यांना आमच्याकडून कोणतीही परवानगी घ्यावी लागत नाही. त्यांच्या करारात याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे..IND vs NZ, 1st ODI: शुभमन गिलने जिंकला टॉस; भारताच्या संघात ६ गोलंदाजांची निवड, पाहा प्लेइंग इलेव्हन.याच कारणामुळे शरफुद्दौला भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील वनडे मालिकेत त्यांचे काम करताना दिसत आहेत. आंतरराष्ट्रीय मालिकांसाठी आयसीसीकडून अंपायर नियुक्त केले जातात. दरम्यान आगामी भारत आणि श्रीलंका या देशांमध्ये होणाऱ्या टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठीही बांगलादेशचे शरफुद्दौला यांच्यासह गाझी सोहेल अंपायरिंग करताना दिसू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.