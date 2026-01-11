Cricket

IND vs NZ: भारत विरुद्ध न्यूझीलंडच्या पहिल्या वनडेत बांगलादेशी अंपायरची का लागली ड्युटी? समोर आले कारण

Why Sharfuddoula Saikat Officiating India vs New Zealand Series: भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, बांगलादेशी अंपायर शरफुद्दौला इबेन शाहिद सैकत भारत-न्यूझीलंड वनडे मालिकेत थर्ड अंपायर म्हणून काम करत आहेत. त्यांच्या नियुक्तीमागील कारण जाणून घ्या.
Why Sharfuddoula Saikat Officiating India vs New Zealand Series

Why Sharfuddoula Saikat Officiating India vs New Zealand Series

भारत आणि बांग्लादेश यांच्यातील संबंध गेल्या काही दिवसात बिघडले असून याची झळ क्रिकेटलाही बसली आहे. बांगलादेशमधील हिंदूंवर होत असलेल्या अत्याचाऱ्याच्या घटनांनंतर बीसीसीआयने (BCCI) कोलकाता नाईट रायडर्सला (KKR) त्यांच्या संघातून बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रेहमानला काढून टाकण्याचा निर्देश दिले होते.

त्यानंतर दोन्ही देशातील क्रिकेट संबंधही बिघडल्याचे दिसत आहेत. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने (BCB) सुरक्षेच्या कारणाने आगामी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी भारतात येणार नसल्याचे आयसीसीला सांगितले आहे.

IND vs NZ, 1st ODI: ओपनर्सच्या शतकी भागीदारीनंतर भारतीय गोलंदाजांनी न्यूझीलंडला जखडलं; पण डॅरिल मिचेलची अर्धशतकाने किवी ३०० धावा पार
