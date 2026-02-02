PAK vs AUS: पाकिस्तानी चिटर! Out नसताना ऑस्ट्रेलियन फलंदाजाला अंपायरने दिले बाद, Video Viral

Cooper Connolly Wicket Controversy: पाकिस्तान विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया संघात नुकतीच टी२० मालिका पार पडली. या मालिकेत पाकिस्तानने ऑस्ट्रेलियाला ३-० अशा फरकाने पराभूत केले. तिसरा सामना लाहोरला रविवारी (१ फेब्रुवारी) पार पडला. या सामन्यात पाकिस्तानने १११ धावांनी मोठा विजय मिळवला. मात्र या सामन्यात अंपायरकडून (Umpire) मोठी चूक झाली होती. ऑस्ट्रेलियाचा कूपर कोनोलीची (Cooper Connolly) विकेट वादग्रस्त ठरली आहे. .Pakistan Cricket : हा, आमचा निर्णय नाही...! IND vs PAK लढतीवर बहिष्कार टाकणाऱ्या पाकच्या निर्णयावर कर्णधाराची मोठी प्रतिक्रिया.झाले असे की २०८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानने आधीच ८२ धावांवरच ६ विकेट्स गमावल्या होत्या. त्यावेळी कोनोली १३ व्या षटकात ८ व्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला होता. पण तो दोनच चेंडू खेळून शून्यावर यष्टीचीत झाला. त्याला मोहम्मद नवाझच्या गोलंदाजीवर यष्टीरक्षक ख्वाजा नफाने यष्टीचीत (Stumping) केले. पण बाद नसल्याचे आता स्पष्ट होत आहे. .१३ व्या षटकाचा पाचवा चेंडू नवाझने टाकल्यानंतर कोनोली शॉट खेळण्यास चुकला, यावेळी तो क्रीजच्या बाहेर होता. त्यावेळी यष्टीरक्षक नफाने चेंडू झेलला. पण तो चेंडू त्याने उजव्या हातात धरला आणि घाईत डाव्या हाताने स्टंप उडवले. त्यावेळी कोनोली क्रीजमध्ये परतला नव्हता. थर्ड अंपायर तारिक राशिद यांनीही त्याला बाद घोषित केलं. त्यामुळे त्याला माघारी परतावे लागले. ही नवाझची ५ वी विकेटही ठरली. .PAK vs AUS: अरे हा फेकाड्या आहे! पाकिस्तानी गोलंदाजावर भडकला कॅमेरून ग्रीन, ICC ला दिसत नाही का? Video Viral.मात्र, जर थर्ड अंपायरच्या हे लक्षात आलं असतं की चेंडू उजव्या हातात आहे, तर कोनोली बाद झाला नसला. मात्र हा निर्णय झाल्यानंतर आता त्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या सामन्यात कोनोली बाद झाल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाचा संघ १६.५ षटकात ९६ धावांवरच सर्वबाद झाला..काय सांगतो नियम?क्रिकेट नियमानुसार योग्यरित्या स्टंप उडवल्याचे तेव्हाच समजले जाते, जेव्हा यष्टीरक्षक/क्षेत्ररक्षक त्याच्या ज्या हातात चेंडू धरतो, त्याच हाताने स्टंपवरील बेल्स उडवतो किंवा स्टंप जमिनीतून उखडतो. आयसीसी आणि टी२० क्रिकेटच्या २९.२.१ कलमानुसार स्टंप उडाल्याचे तेव्हाच समजले जाते, जेव्हा स्टंपवरील बेल्स पूर्ण वेगळ्या होतील किंवा स्टंप जमिनीतून उखडला जाईल, पण हे करताना तोच हात वापरला पाहिजे, ज्या हातात चेंडू आहे किंवा दोन्ही हाताने चेंडू धरलेला पाहिजे.मात्र, या कोनोलीच्या विकेटवेळी जेव्हा नफाने डाव्या हाताने स्टंपवरील बेल्स उडवले तेव्हा त्याच्या उजव्या हातात चेंडू होता. त्यामुळे नियमानुसार कोनोली बाद नव्हता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.