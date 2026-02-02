Cricket

PAK vs AUS: पाकिस्तानी चिटर! Out नसताना ऑस्ट्रेलियन फलंदाजाला अंपायरने दिले बाद, Video Viral

Why Pakistan's 'Wrong Hand' Stumping vs Australia Was Illegal: पाकिस्तान विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया टी२० सामन्यात अंपायरच्या चुकीमुळे वादग्रस्त निर्णय झाला. ऑस्ट्रेलियाचा कूपर कोनोली बाद नसतानाही त्याला बाद देण्यात आले.
Why Cooper Connolly Was Technically 'Not Out' Despite Stumping

Why Cooper Connolly Was Technically 'Not Out' Despite Stumping

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Cooper Connolly Wicket Controversy: पाकिस्तान विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया संघात नुकतीच टी२० मालिका पार पडली. या मालिकेत पाकिस्तानने ऑस्ट्रेलियाला ३-० अशा फरकाने पराभूत केले. तिसरा सामना लाहोरला रविवारी (१ फेब्रुवारी) पार पडला.

या सामन्यात पाकिस्तानने १११ धावांनी मोठा विजय मिळवला. मात्र या सामन्यात अंपायरकडून (Umpire) मोठी चूक झाली होती. ऑस्ट्रेलियाचा कूपर कोनोलीची (Cooper Connolly) विकेट वादग्रस्त ठरली आहे.

<div class="paragraphs"><p>Why Cooper Connolly Was Technically 'Not Out' Despite Stumping</p></div>
Pakistan Cricket : हा, आमचा निर्णय नाही...! IND vs PAK लढतीवर बहिष्कार टाकणाऱ्या पाकच्या निर्णयावर कर्णधाराची मोठी प्रतिक्रिया
Loading content, please wait...
Cricket News
Cricket News in Marathi
australia cricket team
Australian Cricketer
Cricket Viral Video
Pakistan Cricket Team
cricket news today

Related Stories

No stories found.