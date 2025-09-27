Cricket

Why Dasun Shanaka Not Given Run Out? दासून शनाका Run Out असूनही नाबाद राहिला; अम्पायरच्या त्या निर्णयाने गोंधळ उडाला, नियम काय सांगतो?

Clever by Dasun Shanaka : भारत विरुद्ध श्रीलंका सामन्यात मोठा गोंधळ निर्माण करणारा प्रसंग घडला. दासून शनाका स्पष्टपणे रन आऊट झाल्याचे दिसून आले, पण तरीही तो नाबाद ठरला. हे कसं घडलं?
Dasun Shanaka survives run out against India after umpire’s caught behind decision – Dead ball rule creates drama in Asia Cup 2025

Dasun Shanaka survives run out against India after umpire’s caught behind decision – Dead ball rule creates drama in Asia Cup 2025

Swadesh Ghanekar
How cricket rules saved Shanaka from run out against India : भारतीय संघाने आशिया चषक स्पर्धेतील सुपर ४ च्या शेवटच्या सामन्यात श्रीलंकेवर सुपर ओव्हरमध्ये विजय मिळवला. भारताच्या ५ बाद २०२ धावांच्या प्रत्युत्तरात श्रीलंकेनेही ५ बाद २०२ धावा केल्या. शेवटच्या चेंडूवर हर्षित राणाने रन आऊटची संधी गमावली नसती तर मॅच निर्धारित षटकांतच संपली असती. पण, सुपर ओव्हरमध्ये अर्शदीप सिंगने टिच्चून मारा करून २ धावांत २ विकेट्स घेतल्या. मात्र, दासून शनाका रन आऊट असूनही नाबाद ठरल्याने गोंधळ उडाला.

