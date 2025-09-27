Why Dasun Shanaka Not Given Run Out? दासून शनाका Run Out असूनही नाबाद राहिला; अम्पायरच्या त्या निर्णयाने गोंधळ उडाला, नियम काय सांगतो?

How cricket rules saved Shanaka from run out against India : भारतीय संघाने आशिया चषक स्पर्धेतील सुपर ४ च्या शेवटच्या सामन्यात श्रीलंकेवर सुपर ओव्हरमध्ये विजय मिळवला. भारताच्या ५ बाद २०२ धावांच्या प्रत्युत्तरात श्रीलंकेनेही ५ बाद २०२ धावा केल्या. शेवटच्या चेंडूवर हर्षित राणाने रन आऊटची संधी गमावली नसती तर मॅच निर्धारित षटकांतच संपली असती. पण, सुपर ओव्हरमध्ये अर्शदीप सिंगने टिच्चून मारा करून २ धावांत २ विकेट्स घेतल्या. मात्र, दासून शनाका रन आऊट असूनही नाबाद ठरल्याने गोंधळ उडाला..अभिषेक शर्मा ( ६१), तिलक वर्मा ( नाबाद ४९) आणि संजू सॅमसन ( ३९) यांच्या फटकेबाजीने संघाला २०२ धावांपर्यंत पोहोचवले. आशिया चषकाच्या या पर्वातील ही सर्वोच्च आणि स्पर्धा इतिहासातील दुसरी सर्वोत्तम धावसंख्या ठरली. स्पर्धेबाहेर फेकली गेलेली श्रीलंका या लक्ष्यासमोर ढेपाळेल असे वाटले होते. त्यात हार्दिक पांड्याने पहिल्याच षटकात त्यांचा सलामीवीर कुसल मेंडिसला गोल्डन डकवर बाद केले..IND vs SL Live: अभिषेक शर्माने इतिहास घडविला, पाकिस्तानीला इथेही रडवले! रोहित शर्माच्या 'क्लासिक' विक्रमाशी बरोबरी.श्रीलंका या धक्क्यातून सावरत नाही, असे वाटत असताना पथूम निसंका व कुसल परेरा जोडी उभी राहिली. दोघांनी स्पर्धा इतिहासातील सर्वोत्तम १२७ धावांची भागीदारी केली. त्यांनी विराट कोहली व लोकेश राहुलचा २०२२ चा ११९ धावांचा विक्रम मोडला. परेरा ३२ चेंडूंत ८ चौकार व १ षटकारासह ५८ धावांवर माघारी परतला अन् श्रीलंकेला धक्के बसणे सुरू झाले..पथूम मैदानावर असेपर्यंत मॅच श्रीलंकेच्या पारड्यात होती, परंतु २०व्या षटकात त्याला हर्षित राणाने बाद केले. तो ५८ चेंडूंत ७ चौकार व ६ षटकारांसह १०७ धावावंर बाद झाला. दासून शनाकाने ११ चेंडूंत नाबाद २२ धावा केल्या. शेवटच्या चेंडूवर दोन धावा घेत सामना बरोबरीत सोडवला. सुपर ओव्हरच्या पहिल्या चेंडूवर अर्शदीपने श्रीलंकेच्या कुसल मेंडिसला बाद केले..दासून शनाका चौथ्या चेंडूवर बाद झाला, परंतु त्याने चतुराई दाखवली आणि DRS घेतला. अर्शदीपने वाईडच्या दिशेने टाकलेल्या चेंडूवर फटका मारायला गेलेला दासून चुकला. तो क्रिज सोडून भरपूर पुढे आला होता आणि यष्टिरक्षक संजू सॅमसनने अचूक नेम धरून स्टम्प उडवले. अर्शदीपने अपील केले आणि अम्पायरने बोट उचलताच दासूनने DRS घेतला. तिथे खरी चतुराई दाखवली. .दासून शनाका रन आऊट दिसत असला तरी मैदानावरील अम्पायरने अर्शदीपच्या झेलसाठीच्या अपिलवर बाद असल्याचा निर्णय दिला. दासूनने ही चूक ओळखली अन् DRS घेतला. चेंडू व बॅटचा स्पर्श झालेला नाही, हे त्याला माहित होते. त्यामुळे मैदानावरील अम्पायरच्या निकालावर तिसरा पंच त्याचे मत मांडणार होता. त्यामुळे दासूनला झेलबाद नाही असा निकाल तिसऱ्या अम्पायरने दिला. त्यामुळे चेंडूही डेड बॉल ठरला आणि रन आऊटचा प्रश्नच उरला नाही. अशा प्रकारे दासून नाबाद राहिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.