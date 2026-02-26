Explained : दक्षिण आफ्रिककडून वेस्ट इंडिजचा पराभव व्हावा, ही तर भारताची इच्छा! पण, का?

Why India need South Africa to beat West Indies in T20 World Cup 2026? अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सुपर ८ चा सामना सुरू आहे. या सामन्याकडे भारतीय चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे आणि याच सामन्यावर सूर्यकुमार यादवच्या टीमचा पुढचा प्रवास ठरणार आहे. आजच्या दिवसाचा दुसरा सामना सायंकाळी चेन्नईच्या चेपॉकवर भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात होणार आहे. पण, आफ्रिका-विंडीज सामन्याच्या निकालावर संध्याकाळच्या सामन्याचे महत्त्व ठरणार आहे. .भारतासह ग्रुप १ मध्ये दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे हे संघ आहेत. त्यात विंडीजने सुपर ८ मधील पहिल्या सामन्यात झिम्बाब्वेवर १०७ धावांनी दणदणीत विजय मिळवून गटात अव्वल स्थान पटकावले आहे. त्यांचा नेट रन रेट ५.३५० हा असा सर्वाधिक आहे. तेच भारताचा नेट रन रेट -३.८०० असा आहे..India Semi-Final Scenario: बापरे! भारताला तब्बल २९० धावांनी झिम्बाब्वेला हरवावं लागेल? नेमकं कसं आहे गणित, जाणून घ्या.विंडीजचा पराभव, भारतासाठी का महत्त्वाचा?दक्षिण आफ्रिकेने जर आज वेस्ट इंडिजला पराभूत केले, तर भारताचा उपांत्य फेरीचा मार्ग सोपा होईल आणि त्यांना १ मार्चला इडन गार्डनवर होणाऱ्या सामन्यात विंडीजवर विजय मिळवावा लागेल. पण, आज वेस्ट इंडिजने दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत केले, तर भारताचा पुढील मार्ग खडतर होईल. विंडीज विजय मिळवून ४ गुणांसह अव्वल स्थानावर कायम राहतील..T20 World Cup 2026: पाकिस्तान स्पर्धेतून 'आऊट'? न्यूझीलंडच्या विजयाने वाढवलंय टेन्शन, पाहा कसं आहे समीफायनलसाठी समीकरण.दक्षिण आफ्रिकेचा शेवटचा साखली सामना झिम्बाब्वेविरुद्ध होणार आहे. तो जिंकून ते ४ गुणांवर पोहोचतील. भारताने दोन्ही सामने जिंकल्यास त्यांचेही ४ गुण होतील. मग तीन संघांमध्ये उपांत्य फेरीसाठी थेट लढत होईल आणि अशा परिस्थितीत नेट रन रेट महत्त्वाचा ठरेल. भारतीय संघाला विंडीजपेक्षा जास्ट नेट रन रेट ठेवावा लागेल. त्यासाठी त्यांना दोन्ही लढतीत मोठ्या फरकाने विजय मिळवावा लागेल..भारताला त्यांचा नेट रन रेट सुधारायचा असेल तर त्यांना झिम्बाब्वेला २२८ धावांच्या फरकाने हरवावे लागेल, तर ते नेट रन रेटमध्ये दक्षिण आफ्रिकेला माघारी टाकतील. वेस्ट इंडिजला मागे टाकायचे असल्यास भारताला २९० धावांनी झिम्बाब्वेला नमवावे लागेल. जर भारताला धावांचा पाठलाग करावा लागेल, तर १५० धावांचे लक्ष्य ८ षटकांत आणि ७ षटकांत असे पार केल्यास ते अनुक्रमे आफ्रिका व विंडीजला मागे सोडतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.