KKR च्या २५ कोटीच्या खेळाडूने का केली नाही बॉलिंग? अजिंक्य रहाणेने दिलं स्पष्ट उत्तर, म्हणाला, 'सामन्यावेळी त्याला....'

अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वातील कोलकाता नाईट रायडर्स संघ सध्या सर्वच विभागात संघर्ष करत आहे. आयपीएल २०२६ स्पर्धेत ६ सामन्यांमध्ये ५ पराभवांना कोलकाताला सामोरे जावे लागले आहे. एक सामना पावसामुळे रद्द झाला. त्यामुळे सध्या कोलकाता १ गुणासह पाँइंट्स टेबलमध्ये शेवटच्या स्थानी आहे. दरम्यान, कोलकाताचे अनेक प्रमुख गोलंदाज जखमी झाल्याने स्पर्धेतून बाहेर आहेत. अशातच कोलताताने २५.२० कोटी रुपयांना खरेदी केलेला कॅमेरॉन ग्रीनही मर्यादीतच गोलंदाजी करताना दिसला आहे. शुक्रवारी कोलकाताला गुजरात टायटन्सकडून ५ विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला, या सामन्यातही ग्रीनने (Cameron Green) गोलंदाजी केली नव्हती. याबाबत रहाणेने (Ajinkya Rahane) प्रतिक्रिया दिली आहे. .खरंतर ग्रीनने आयपीएलच्या सुरुवातीच्या सामन्यामध्येही गोलंदाजी केली नव्हती, त्यावेळी रहाणेने क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला याबाबत विचारण्यास सांगितले होते. त्यावेळी क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने त्याच्या तंदुरुस्तीचे कारण दिले होते. पण त्यानंतर ग्रीनने गोलंदाजीला सुरुवात केली होती. तो गोलंगादी करतानाही दिसला होता. मात्र शुक्रवारीही त्याने गोलंदाजी केली नसल्याने अनेकांना आश्चर्य वाटले. मात्र यावेळी रहाणेने क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाकडे बोट दाखवले नाही. .ग्रीनने शुक्रवारी फलंदाजीत अत्यंत महत्त्वाचे योगदान दिले. प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या कोलकाताकडून त्याने ५५ चेंडूत ७ चौकार आणि ४ षटकारांसह ७९ धावांची खेळी केली. त्यामुळे कोलकाताला २० षटकात सर्वबाद १८० धावा करता आल्या. .याबाबत बोलताना रहाणे म्हणाला, 'सामना हरल्यानंतर अचानक येऊन बोलणे सोपे नसते. पण मला सकारात्मकतेवर लक्ष केंद्रित करायचे आहेत. आज आम्ही जशी सुरुवात केली, आम्ही तीन विकेट्स लवकर गमावले होते. त्यामुळे परिस्थिती कठीण होती. ' ग्रीनचं कौतुक करताना तो म्हणाला, 'कॅमेरॉन ग्रीनची खेळी अफलातून होती. तो दबावाच्या परिस्थितीत फलंदाजीला आला, पण त्याने काऊंटर-ऍटॅक करत त्याने त्यांच्या गोलंदाजीवर ज्याप्रकारे वर्चस्व गाजवले. १४७ वर ४ विकेट्सनंतर १८० धावांपर्यंत पोहचणं सोपं नव्हतं..यानंतर गोलंदाजांचेही रहाणेने कौतुक केले. त्याच्यामते पराभवांनंतरही त्यानी विश्वास गमावलेला नाही. रहाणे म्हणाला, 'मला तरीही गोलंदाजांना श्रेय द्यायचे आहे. गोष्टी जेव्हा तुमच्या बाजूने होत नसतात, तेव्हा काही सोपे नसते. ते प्रयत्न करत राहिले.'ग्रीनच्या गोलंदाजी न करण्याबाबत रहाणे म्हणाला, 'खरंतर त्याला क्रॅम्प्स येत आहेत. त्यामुळे तो आज मैदानातून आत-बाहेर करत होता.' या सामन्यात १८१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग गुजरातने १९.४ षटकात ५ विकेट्स गमावत पूर्ण केले.