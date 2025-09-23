Cricket

Quinton de Kock ने निवृत्तीचा मागे घेत पाकिस्तानविरुद्ध का घेतला खेळण्याचा निर्णय? खरं कारण आलं समोर

Why Quinton de Kock Returns to ODIs: क्विंटन डी कॉकने दोन वर्षांपूर्वी घेतलेली वनडे निवृत्ती मागे घेतली आहे. त्याची पाकिस्तानविरुद्ध होणाऱ्या आगामी वनडे आणि टी२० मालिकांसाठी दक्षिण आफ्रिका संघात निवड झाली आहे.
  • दक्षिण आफ्रिकेचा यष्टीरक्षक क्विंटन डी कॉकने वनडे क्रिकेटमधून निवृत्तीचा निर्णय मागे घेतला आहे.

  • त्याचा पाकिस्तानविरुद्धच्या वनडे आणि टी२० मालिकेसाठी दक्षिण आफ्रिका संघात समावेश करण्यात आला आहे.

  • प्रशिक्षक कोनार्ड यांना रात्री डी कॉकने फोन केल्यानंतर त्याचा वनडे निवृत्तीचा निर्णय बदलला होता.

