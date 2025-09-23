Quinton de Kock ने निवृत्तीचा मागे घेत पाकिस्तानविरुद्ध का घेतला खेळण्याचा निर्णय? खरं कारण आलं समोर

दक्षिण आफ्रिकेचा यष्टीरक्षक क्विंटन डी कॉकने वनडे क्रिकेटमधून निवृत्तीचा निर्णय मागे घेतला आहे. त्याचा पाकिस्तानविरुद्धच्या वनडे आणि टी२० मालिकेसाठी दक्षिण आफ्रिका संघात समावेश करण्यात आला आहे. प्रशिक्षक कोनार्ड यांना रात्री डी कॉकने फोन केल्यानंतर त्याचा वनडे निवृत्तीचा निर्णय बदलला होता..दक्षिण आफ्रिकेचा स्टार यष्टीरक्षक फलंदाज क्विंटन डी कॉकने नुकताच एक मोठा निर्णय घेत सर्वांना चकीत केले. त्याने दोन वर्षांपूर्वी वनडेतून निवृत्तीचा घेतलेला निर्णय अचानक बदलला आहे. त्याने २०२३ वनडे वर्ल्ड कपनंतर वनडेतून निवृत्ती घेतली होती. त्यावेळी त्याच्या निर्णयाने अनेकांना धक्का बसला होता. पण ता दोन वर्षांनी त्याचे पुन्हा दक्षिण आफ्रिकेच्या वनडे संघात पुनरागमन झाले आहे..AUS vs SA, ODI: १८ षटकार अन् ३६ चौकार! हेड, मार्श अन् ग्रीन बरसले, ऑस्ट्रेलिया ४०० पार; अनेक विक्रम मोडले.दक्षिण आफ्रिका संघाला ऑक्टोबरमध्ये पाकिस्तान दौऱ्यावर जायचे असून त्यांना कसोटी, वनडे आणि टी२० या तिन्ही प्रकारातील मालिका खेळायच्या आहेत. यातील वनडे आणि टी२० मालिकांसाठी डी कॉकची निवड झाली आहे. डी कॉकने काही वर्षांपूर्वीच कसोटीतून निवृत्ती घेतली आहे. तसेच गेल्या वर्षभरापासून तो टी२० संघाचाही भाग नव्हता. त्याने दक्षिण आफ्रिकेकडून अखेरचा सामना २०२४ टी२० वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात भारताविरुद्ध खेळला होता. पण यानंतर आता तो पुन्हा दक्षिण आफ्रिकेकडून खेळण्यास सज्ज झाला आहे..दरम्यान, डी कॉकचा अचानक वनडेतील निवृत्ती मागे घेण्याचा विचार कसा झाला, याबाबत माहिती समोर आली आहे. दक्षिण आफ्रिकेचे प्रशिक्षक कोनार्ड यांना रात्री आलेल्या त्याच्या एका कॉलने त्याचा निर्णय बदलायला लावला आहे. याबाबत कोनार्ड यांनीच माहिती दिली आहे. .कोनार्ड यांनी सांगितले की 'आम्ही डार्विनमध्ये होतो आणि मी नुकतेच रात्रीच्या २ वाजताच्या सुमारास उशीवर डोकं टेकवलं होतं. त्यावेळीच फोन वाजला आणि तो फोन डी कॉकचा होता.''त्याने त्याच्या मनानेच फोन केला होता आणि त्यावेळी त्याने पुन्हा दक्षिण आफ्रिकेसाठी खेळण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. डी कॉकचा म्हणणं स्पष्ट होतं की मला असं वाटलं की अजूनही मी योगदान देऊ शकतो. मी दक्षिण आफ्रिकेकडून खेळणं मिस करतो. मला दक्षिण आफ्रिकेसाठी खेळायचे आहे आणि मला वाटतं मी खेळाडू काही फरक पाडू शकतो.'.PAK vs SA: पाकिस्तान संघाचा बँड बाजवण्यासाठी 'तो' येतोय! वन डे क्रिकेटमधील निवृत्ती घेतली मागे, आता शेजाऱ्यांचं काही खरं नाही.या कॉलनंतर अखेर डी कॉकचे दक्षिण आफ्रिका संघात पुनरागमन झाले आहे. डी कॉकने १५५ वनडे सामने खेळले असून २१ शतके आणि ३० अर्धशतकांसह ६७७० धावा केल्या आहेत. तसेच त्याने ९२ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामने खेळले असून एक शतक आणि १६ अर्धशतकांसह २५८४ धावा केल्या आहेत..FAQs१. क्विंटन डी कॉकने पुन्हा खेळण्याचा निर्णय का घेतला?(Why did Quinton de Kock decide to make a comeback?)➤ प्रशिक्षक कोनार्डसोबत झालेल्या रात्रीच्या संभाषणानंतर त्याने निवृत्ती मागे घेतली.२. डी कॉकने कोणत्या वर्षी वनडेतून निवृत्ती घेतली होती?(When did De Kock retire from ODIs?)➤ त्याने २०२३ वनडे वर्ल्ड कपनंतर निवृत्ती घेतली होती.३. डी कॉकला कोणत्या मालिकांसाठी निवडले आहे?(For which series has De Kock been selected?)➤ पाकिस्तानविरुद्धच्या वनडे आणि टी२० मालिकेसाठी.४. डी कॉकने किती वनडे सामने खेळले आहेत?(How many ODIs has De Kock played?)➤ १५५ सामने.५. डी कॉकने वनडेत किती शतके झळकावली आहेत?(How many centuries has De Kock scored in ODIs?)➤ २१ शतके.६. त्याने टी२० स्वरूपात किती धावा केल्या आहेत?(How many runs has De Kock scored in T20Is?)➤ २५८४ धावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.