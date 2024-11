क्रिकेट

हॅलो मी सचिन बोलतोय..! महाराष्ट्रातल्या सर्वांना का येतोय चक्क Sachin Tendulkar चा फोन? काय सांगतोय क्रिकेटचा देव?

Sachin Tendulkar is National Icon of Election Commission of India (ECI): मंगळवारी (१९ नोव्हेंबर) महाराष्ट्रातील अनेकांना सचिन तेंडुलकर बोलतोय असा फोन उचलल्यानंतर आलेल्या आवाजाने धक्का बसला असेल. यामागील कारण काय आहे, जाणून घ्या.