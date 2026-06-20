IND A vs AFG A: वैभव सूर्यवंशीला फायनलमध्ये टार्गेट करणार? श्रीलंकेच्या कर्णधाराने दिलं स्पष्ट उत्तर, 'आमचे खेळाडू कोणालाही...'

भारतीय अ संघाला रविवारी (२१ मे) श्रीलंका अ संघाविरुद्ध तिरंगी वनडे मालिकेतील अंतिम सामना खेळायचा आहे. हा सामना डंबुलला होणार आहे. श्रीलंकेने या मालिकेतील तीन सामने जिंकून, तर भारताने दोन सामने जिंकून अंतिम सामन्यात प्रवेश केला आहे. या मालिकेत भारत आणि श्रीलंका संघ तिसऱ्यांदा आमने-सामने असतील. साखळी फेरीतील पहिल्या सामन्यात भारताने श्रीलंकेला पराभूत केलं होतं, त्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात श्रीलंकेने भारताला सुपर ओव्हरमध्ये पराभवाचा धक्का दिला. मात्र दुसऱ्या सामन्यात काही वाद झाल्याने त्याचे पडसाद अंतिम सामन्यात उमटण्याची शक्यताही वर्तवण्यात आली. त्यावर श्रीलंका अ संघाचा कर्णधार सहान अराच्चिगेने प्रतिक्रिया दिली आहे. .IND A vs AFG A: आधी बॉल हातातून सुटला, पण वैभव सूर्यवंशीने मागे वळून हवेत झेपावत घेतला अफलातून झेल, पाहा Video.भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील साखळी फेरीतील दुसऱ्या सामन्यात दोन्ही संघांमध्ये चकमक घडली होती. सुपर ओव्हरमध्ये श्रीलंकेने १७ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. त्यावेळी भारताकडून सूर्यांश शेडगे आणि वैभव सूर्यवंशी फलंदाजीला आले होते. पण दोघांना मिळून १० धावाच करता आल्या होत्या. त्यानंतर आनंदाच्या भरात श्रीलंकन खेळाडूंनी १५ वर्षांच्या वैभवला उद्देशून शेरेबाजी केली, ज्याचं वैभवने उलटून उत्तर दिलं. त्यावेळी वैभवने श्रीलंकेच्या विशेन हेलमबागेला ढकललं, नंतर त्यानेही वैभवला ढकलला. वाद वाढत असल्याचे पाहून अन्य खेळाडूंनी मध्यस्थी केली. या घटनेची बरीच चर्चा झाली..आता या वादाच्या पार्श्वभूमीवरच अंतिम सामना होणार असल्याने वैभवला श्रीलंकेकडून लक्ष्य केले जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यावर बोलताना अराच्चिगे म्हटला की सामना दवाबाचा होता आणि त्या परिस्थिती जे घडलं जे सहाजिक होतं. पण श्रीलंकेचा संघ कोणाला विशेष लक्ष्य करणार नाही. .अराच्चिगेने स्पोर्टस्टारला सांगितलं, 'खेळाडू कोणालाही लक्ष्य करत नाहीयेत. आम्ही फक्त आमचा आनंद साजरा करत होतो. सुपर ओव्हर होणाऱ्या रोमांचक सामन्यात भावना अनावर होतात, ते सहाजिक आहे.'तो पुढे म्हणाला, 'आमच्या फलंदाजीत काही समस्या नाही. गोलंदाजीतही वेदवान गोलंदाज आणि फिरकीपटू खूप चांगली कामगिरी करत आहेत. संघ म्हणून आम्ही चांगल्या स्थितीत आहोत.'.IND vs AFG: रोहित शर्माची हॅटट्रिक! बॉलर प्रसिद्ध अन् फिल्डर हिटमॅनचे अफलातून झेल... अफगाणिस्तानला धक्क्यांमागून धक्के Video.भारत आणि श्रीलंका या अ संघांमध्ये होणारा अंतिम सामना सकाळी १० वाजता सुरू होणार आहे. या सामन्यात जो जिंकेल, तो तिरंगी मालिकेचा विजेता असेल. या मालिकेतून अफगाणिस्तान ३ पराभवांमुळे आधीच बाहेर झाले आहेत. अंतिम सामना सोनी स्पोर्ट्सच्या चॅनेलवर आणि SonyLIV या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर लाईव्ह पाहाता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.