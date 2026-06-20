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IND A vs AFG A: वैभव सूर्यवंशीला फायनलमध्ये टार्गेट करणार? श्रीलंकेच्या कर्णधाराने दिलं स्पष्ट उत्तर, 'आमचे खेळाडू कोणालाही...'

भारत अ आणि श्रीलंका अ संघात रविवारी तिरंगी मालिकेतील अंतिम सामना होणार आहे. यापूर्वी दोन्ही संघात झालेल्या सामन्यावेळी वैभव सूर्यवंशी आणि श्रीलंकन खेळाडूंमध्ये वाद झाले होते. त्याबाबत श्रीलंकेच्या कर्णधाराने प्रतिक्रिया दिली आहे.
Vaibhav Sooryavanshi | IND A vs SL A ODI

Vaibhav Sooryavanshi | IND A vs SL A ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

भारतीय अ संघाला रविवारी (२१ मे) श्रीलंका अ संघाविरुद्ध तिरंगी वनडे मालिकेतील अंतिम सामना खेळायचा आहे. हा सामना डंबुलला होणार आहे. श्रीलंकेने या मालिकेतील तीन सामने जिंकून, तर भारताने दोन सामने जिंकून अंतिम सामन्यात प्रवेश केला आहे. या मालिकेत भारत आणि श्रीलंका संघ तिसऱ्यांदा आमने-सामने असतील.

साखळी फेरीतील पहिल्या सामन्यात भारताने श्रीलंकेला पराभूत केलं होतं, त्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात श्रीलंकेने भारताला सुपर ओव्हरमध्ये पराभवाचा धक्का दिला. मात्र दुसऱ्या सामन्यात काही वाद झाल्याने त्याचे पडसाद अंतिम सामन्यात उमटण्याची शक्यताही वर्तवण्यात आली. त्यावर श्रीलंका अ संघाचा कर्णधार सहान अराच्चिगेने प्रतिक्रिया दिली आहे.

Vaibhav Sooryavanshi | IND A vs SL A ODI
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