India vs South Africa Test

IND vs SA: संघ निवड ते अष्टपैलू खेळाडूंचा हट्ट... भारतीय संघाला द. आफ्रिकेविरुद्ध व्हाईटवॉश मिळण्यामागची ५ कारणे

5 Reasons Behind India’s Struggled against South Africa: गेल्या वर्षभरात भारतीय कसोटी संघाची कामगिरी घसरली असून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध २-० ने व्हाईटवॉश पत्करावा लागला. या अपयशामागील पाच कारणे जाणून घ्या.
Published on
Summary

  • दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारतीय संघाला मोठा पराभव सहन करावा लागला.

  • दक्षिण आफ्रिकेने भारताला कसोटी मालिकेत २-० असे पराभूत केले.

  • भारताच्या पराभवासाठी अनेक गोष्टी कारणीभूत ठरले.

