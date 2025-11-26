Cricket
IND vs SA: संघ निवड ते अष्टपैलू खेळाडूंचा हट्ट... भारतीय संघाला द. आफ्रिकेविरुद्ध व्हाईटवॉश मिळण्यामागची ५ कारणे
5 Reasons Behind India’s Struggled against South Africa: गेल्या वर्षभरात भारतीय कसोटी संघाची कामगिरी घसरली असून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध २-० ने व्हाईटवॉश पत्करावा लागला. या अपयशामागील पाच कारणे जाणून घ्या.
Summary
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारतीय संघाला मोठा पराभव सहन करावा लागला.
दक्षिण आफ्रिकेने भारताला कसोटी मालिकेत २-० असे पराभूत केले.
भारताच्या पराभवासाठी अनेक गोष्टी कारणीभूत ठरले.