IPL 2026: सॅमसन CSK पूर्वी दिल्ली कॅपिटल्समध्ये जाणार होता, डिलही पक्की झालेली; पण राजस्थानच्या 'या' मागणीमुळे सगळंच फिस्कटलं

Delhi Capitals–Rajasthan Royals Trade for Sanju Samson Collapses: राजस्थान रॉयल्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यातील संजू सॅमसनच्या ट्रेडिंगचे डील शेवटच्या क्षणी फिस्कटले. यासाठी राजस्थानने केलेली मागणी कारणीभूत ठरली.
  • राजस्थान रॉयल्स संजू सॅमसनला ट्रेड करण्यास सज्ज आहेत.

  • दिल्ली कॅपिटल्ससोबत त्याच्या ट्रेडिंगचे डील जवळपास पूर्ण झाले होते, परंतु राजस्थानने एका मागणीमुळे हे डील फिस्कटले.

  • आता चेन्नई सुपर किंग्स सॅमसनला संघात घेण्यास उत्सुक आहे.

