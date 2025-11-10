IPL 2026: सॅमसन CSK पूर्वी दिल्ली कॅपिटल्समध्ये जाणार होता, डिलही पक्की झालेली; पण राजस्थानच्या 'या' मागणीमुळे सगळंच फिस्कटलं

राजस्थान रॉयल्स संजू सॅमसनला ट्रेड करण्यास सज्ज आहेत. दिल्ली कॅपिटल्ससोबत त्याच्या ट्रेडिंगचे डील जवळपास पूर्ण झाले होते, परंतु राजस्थानने एका मागणीमुळे हे डील फिस्कटले. आता चेन्नई सुपर किंग्स सॅमसनला संघात घेण्यास उत्सुक आहे..इंडियन प्रीमियर लीग २०२५ स्पर्धेनंतर संजू सॅमसन आणि राजस्थान रॉयल्स यांचे मार्ग वेगळे होणार असल्याचे जवळपास स्पष्ट आहे. सॅमसनने राजस्थान फ्रँचायझीकडे संघातून मुक्त करण्याची मागणी आधीच केल्या असल्याचे रिपोर्ट्स यापूर्वीच समोर आले होते. संजू सॅमसन गेल्या काही हंगामांपासून राजस्थानचे नेतृत्व करत आहे. या संघाचा तो ११ हंगामात भाग राहिला आहे. त्याला आयपीएल २०२५ साठी राजस्थानने १८ कोटी रुपयांना संघात कायमही केले होते. पण काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार संजू सॅमसन आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यातील संबंध गेल्या हंगामात बिघडले आहेत. त्यामुळे त्याने हा निर्णय घेतला आहे..IPL 2026 साठी कधी होणार खेळाडूंचा लिलाव, रिटेंशनची अंतिम तारीख काय? समोर आली महत्त्वाची अपडेट्स.अशात आता राजस्थान रॉयल्स संजू सॅमसनला ट्रेड करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. सध्या क्रिकेट वर्तुळात चर्चा आहे की चेन्नई सुपर किंग्स सॅमसनला संघात घेण्यास अत्यंत उत्सुक आहे. त्यासाठी ते रवींद्र जडेजा आणि सॅम करन या दोन खेळाडूंना राजस्थानला देण्यास तयार आहेत. एमएस धोनी कारकिर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यात असल्याने चेन्नई एका चांगल्या भारतीय यष्टीरक्षक फलंदाजाला संघात घेण्यास उत्सुक आहे. त्यामुळे सॅमसन त्यांच्यासाठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो..मात्र, आता असे समोर आले आहे की चेन्नई सुपर किंग्सपूर्वी दिल्ली कॅपिटल्ससोबत सॅमसनच्या ट्रेडिंगचे डील जवळपास पूर्ण झाली होती. मात्र शेवटच्या क्षणी ही डील फिस्कटली. टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार राजस्थान रॉयल्सला सॅमसनच्या बदल्यात दिल्लीकडून दक्षिण आफ्रिकेचा फलंदाज ट्रिस्टन स्टब्स हवा होता. तथापि, राजस्थानने नंतर दिल्लीकडे स्टब्सव्यतिरिक्त समीर रिझवीचीही मागणी केली. मात्र दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघ मालकांनी राजस्थानने केलेल्या मागणीला नकार दिला. त्यामुळे त्यांच्यात जवळपास पक्कं झालेलं डील फिस्कटलं..विशेष म्हणजे दिल्ली आणि राजस्थान यांच्यातील डील जवळपास इतकं निश्चित झालं होतं की याबाबत अनेक सिनियर खेळाडूंनाही माहिती देण्यात आली होती. अगदी अधिकृत घोषणा करणे बाकी होती, पण शेवटच्या क्षणी दिल्लीने माघार घेतली. त्यानंतर मात्र राजस्थानने चेन्नईसोबत चर्चा सुरू केली.चेन्नईनेही जडेजाला आयपीएल २०२५ साठी १८ कोटींना कायम केले होते. अशात सॅमसन आणि जडेजा दोन्ही १८ कोटींचे खेळाडू असल्याने राजस्थान आणि चेन्नई ट्रेड करतील अशी शक्यता वाढली. पण राजस्थानला जडेजाशिवाय चेन्नईकडून आणखी खेळाडू हवे आहेत. सध्या तरी दोन्ही फ्रँचायझींनी याबाबत कोणतीच अधिकृत घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे आता हे ट्रेड पूर्ण होणार का हे पाहावे लागेल..IPL 2025: ब्रेव्हिस नाही, तर सॅमसनच्या बदल्यात CSK रवींद्र जडेजासह आणखी एक तगडा ऑलराऊंडरही राजस्थानला सोपवणार?.सॅमसन २०१३ मध्ये राजस्थान रॉयल्स संघात आला होता. यादरम्यान तो २०१६ आणि २०१७ दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळला. पण २०१८ मध्ये राजस्थानने त्याला पुन्हा संघात घेतले. त्याने या संघासाठी ११ हंगाम खेळले. त्याने ६७ सामन्यांत राजस्थानचे नेतृत्वही केले असून ३३ सामने जिंकले आहे आणि ३३ पराभूत झाले आहेत. सॅमसनने राजस्थानसाठी १४९ सामने खेळताना सर्वाधिक ४०२७ धावाही केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.