U19 World Cup: ऑस्ट्रेलियाच्या खेळाडूने वैभव सूर्यवंशीचा रेकॉर्ड मोडला! १२ चौकार अन् ५ षटकारांसह झळकावलं विश्वविक्रमी शतक

Will Malajczuk Century Record: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या विल मालाज्झुकने विश्वविक्रमी शतक ठोकले. त्याने वैभव सूर्यवंशीचाही विक्रम मोडला.
Will Malajczuk | U19 World Cup 2026

Will Malajczuk Hundred in U19 WC, AUS vs JPN: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा सुरू असून या स्पर्धेत मंगळवारी विंडहोक येथे ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध जपान या युवा संघात सामना झाला. या सामन्यात १९ वर्षांखालील ऑस्ट्रेलिया संघाने १९ वर्षांखालील जपानला १२५ चेंडू आणि ८ विकेट्स राखून मोठा विजय संपादन केला.

ऑस्ट्रेलियाच्या या विजयाचा शिल्पकार विल मालाज्झुक (Will Malajczuk) ठरला. त्याने या सामन्यात विश्वविक्रमी शतक केले.

या सामन्यात जपानने ऑस्ट्रेलियासमोर २०२ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग ऑस्ट्रेलियाने २९.१ षटकात दोनच विकेट गमावत पूर्ण केला.

