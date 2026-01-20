U19 World Cup: ऑस्ट्रेलियाच्या खेळाडूने वैभव सूर्यवंशीचा रेकॉर्ड मोडला! १२ चौकार अन् ५ षटकारांसह झळकावलं विश्वविक्रमी शतक

Will Malajczuk Hundred in U19 WC, AUS vs JPN: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा सुरू असून या स्पर्धेत मंगळवारी विंडहोक येथे ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध जपान या युवा संघात सामना झाला. या सामन्यात १९ वर्षांखालील ऑस्ट्रेलिया संघाने १९ वर्षांखालील जपानला १२५ चेंडू आणि ८ विकेट्स राखून मोठा विजय संपादन केला. ऑस्ट्रेलियाच्या या विजयाचा शिल्पकार विल मालाज्झुक (Will Malajczuk) ठरला. त्याने या सामन्यात विश्वविक्रमी शतक केले. या सामन्यात जपानने ऑस्ट्रेलियासमोर २०२ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग ऑस्ट्रेलियाने २९.१ षटकात दोनच विकेट गमावत पूर्ण केला..IND U19 VS BAN U19: वैभव सूर्यवंशीने टीपला सूर्या दादासारखा कॅच; बांगलादेशच्या हातून खेचली मॅच, भारताचा रोमहर्षक विजय .या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाकडून विल मालाज्झुक आणि नितेश सॅम्युएल यांनी दमदार सलामी भागीदारी केली. एका बाजूने विल वादळी खेळ करत होता, तर दुसऱ्या बाजूने नितेश त्याला संयमी साथ देत होता. या दोघांनी सलामीला १६ षटकांच्या आतच १३५ धावांची भागीदारी केली. यात विलचे १०२ धावांचे योगदान होते. विलने १४ व्या षटकात केवळ ५१ चेंडूत त्याचे शतक पूर्ण केले. त्यामुळे तो १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपच्या इतिहासात सर्वात जलद शतक करणारा खेळाडू (Fastest Ever U19 World Cup Century) ठरला..याशिवाय १९ वर्षांखालील वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी चेंडूत शतक करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये तो वैभव सूर्यवंशीला (Vaibhav Suryavanshi) मागे टाकत दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. त्यामुळे वैभव तिसऱ्या क्रमांकावर घसरला. वैभवने जुलै २०२५ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध ५२ चेंडूत शतक केले होते. त्यावेळी त्याने हा विक्रम केला होता. मात्र आता विलने ५१ चेंडूतच शतक करत सूर्यवंशीला मागे टाकले आहे. या यादीत अव्वल क्रमांकावर पाकिस्तानचा समीर मिन्हास आहे. त्याने याचवर्षाच्या सुरुवातीला झिम्बाब्वे विरुद्ध ४२ चेंडूतच शतक केले होते. त्यामुळे १९ वर्षांखालील वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी चेंडूत शतक करण्याचा विश्वविक्रम त्याच्या नावावर आहे.१९ वर्षांखालील वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी चेंडूत शतक४२ चेंडू - समीर मिन्हास (पाकिस्तान वि. झिम्बाब्वे, २०२६)५१ चेंडू - विल मालाज्झुक (ऑस्ट्रेलिया वि. जपान, २०२६)५२ चेंडू - वैभव सूर्यवंशी (भारत वि. इंग्लंड, २०२५).ऑस्ट्रेलियाचा विजयऑस्ट्रेलियाकडून विल मालाज्झुकने ५५ चेंडूत १२ चौकार आणि ५ षटकारांसह १०२ धावा केल्या. नितेश सॅम्युएलने ७३ चेंडूत नाबाद ६० धावा केल्या. स्टीव्हन होगनने १५ धावा केल्या. टॉम होगनने नाबाद १९ धावा केल्या. जपानकडून चार्ली हारा-हिंजे आणि निहार परमार यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..U19 World Cup: १८ षटकार अन् २९ चौकार... दक्षिण आफ्रिकेच्या यंगिस्तानचा मोठा पराक्रम; स्पर्धेत गाठला नवा उच्चांक.तत्पुर्वी प्रथम फलंदाजी करताना जपानने ५० षटकात ८ बाद २०१ धावा केल्या. जपानकडून हुगो तानी-केलीने १३५ चेंडूत ७९ धावा केल्या. तसेच निहार परमार (३३), चार्ली हारा-हिंजे (२४) आणि मॉन्टगोमेरी हारा-हिंजे (२९) यांनी छोटेखानी खेळी केल्या. ऑस्ट्रेलियाकडून गोलंदाजी करताना नादेन कुरेने ३ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.