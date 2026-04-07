MI vs RR Live: वैभव सूर्यवंशी vs जसप्रीत बुमराह... लढत पाहण्यासाठी उत्सुक आहात, पण सामना होणार की नाही? हे आधी घ्या जाणून

Mumbai Indians vs Rajasthan Royals Cricket Marathi Update: अपराजित राजस्थान रॉयल्स इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये मंगळवारी मुंबई इंडियन्सचा सामना करणार आहे. गुवाहाटीच्या बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर होणाऱ्या या सामन्यात जगातील नंबर वन गोलंदाज जसप्रीत बुमराह विरुद्ध युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी ( Vaibhav Sooryavanshi) यांच्यातली चुरस पाहण्यासाठी सारेच उत्सुक आहेत. पण, या सामन्यावर पावसाचे संकट असल्याची चर्चा रंगली आहे. सोमवारी इडन गार्डनवरील कोलकाता नाइट रायडर्स विरुद्ध पंजाब किंग्स या सामना पावसामुळे रद्द करावा लागला होता. .राजस्थान रॉयल्स दोन विजयांसह गुणतालिकेत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. यशस्वी जैस्वाल व वैभव, हे सलामीवीर RR ला आक्रमक सुरुवात करून देत आहेत, तर मधल्या फळीत ध्रुव जुरेल मैदान गाजवतोय. कर्णधार रियान पराग याच्या रणनीती आतापर्यंत योग्य ठरलेल्या आहेत आणि त्याच्या मदतीला रवी बिश्नोई व तुषार देशपांडे हे मॅचविनर गोलंदाज आहेतच..मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्या ( Hardik Pandya) या सामन्यातून पुनरागमन करणार आहे. मागील सामन्यात आजारपणामुळे त्याला खेळता आले नव्हते. त्याच्या अनुपस्थितीत संघाला दिल्ली कॅपिटल्सकडून सहा विकेट्सने हार पत्करावी लागली. सूर्यकुमार यादवने त्या सामन्यात नेतृत्व केले होते. ट्रेंट बोल्टच्या जागी कॉर्बिन बॉशला खेळवण्याचा निर्णय MI वर उलटला होता. पांड्याच्या येण्याने मुंबईच्या गोलंदाजीला धार मिळणार आहे. शार्दूल ठाकूर व जसप्रीत बुमराह हे विकेट टेकर गोलंदाज संघात आहेतच....पण, गुवाहाटीचं हवामान काय म्हणतंय?accuweather.com नुसार, आयपीएल २०२६ च्या या सामन्यासाठी सकाळी हवामान ढगाळ आणि दमट राहण्याची शक्यता असून, दिवस जसजसा पुढे जाईल तसतसा पाऊस आणि मेघगर्जनेसह पावसाची दाट शक्यता आहे. मात्र, संध्याकाळी पावसाची शक्यता १४% पर्यंत कमी होईल. तापमान उबदार आणि किंचित दमट राहण्याची शक्यता आहे, तर हलका वारा आणि उच्च आर्द्रतेमुळे प्रत्यक्ष तापमानापेक्षा जास्त दमटपणा जाणवू शकतो. हवामानाच्या अंदाजानुसार दिवसाच्या उत्तरार्धात मेघगर्जनेसह पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..वैभव वि. जसप्रीत...या सामन्याच्या निमित्ताने वैभव सूर्यवंशी व जसप्रीत बुमराह पहिल्यांदाच समोरासमोर येणार आहेत. वैभवने या पर्वात २ सामन्यांत २३७ च्या स्ट्राईक रेटने ८३ धावा केल्या आहेत. त्याच्यासमोर आयपीएलमध्ये १४७ सामन्यांत १८३ विकेट्स घेणारा जसप्रीत बुमराह आहे.