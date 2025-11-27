WPL 2026 Auction आज; मुंबई इंडियन्सला करायचीय कमी पैशात जास्त खरेदी; जाणून घ्या वेळ, ठिकाण अन् डिटेल्स

WPL Auction 2026: All You Need To Know : महिला प्रीमियर लीगचे मेगा ऑक्शन आज नवी दिल्ली येथे पार पडणार आहे. लिलावापूर्वी पाचही संघांनी फक्त १७ खेळाडूंना कायम ठेवले होते आणि त्यामुळे लिलावात २७७ खेळाडूंनी सहभाग घेतला आहे. त्यात १९४ भारतीय खेळाडू असतील, तर ८३ परदेशी खेळाडू आहेत. यापैकी फक्त ७३ खेळाडूंना डब्लूपीएलच्या पुढील पर्वासाठी करारबद्ध करता येणार आहे. .स्मृती मानधना ही WPL इतिहासातील सर्वात महागडी खेळाडू आहे, तिला २०२३ मध्ये RCB ने ३.४ कोटींना खरेदी केले होते. WPL २०२६ चा मेगा लिलाव भारतीय वेळेनुसार दुपारी ३:३० वाजता सुरू होईल. मेगा लिलाव JioHotstar अॅप आणि वेबसाइटवर लाईव्ह स्ट्रीम केला जाईल, तर लिलावाचे थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर केले जाईल..सर्व संघांकडे एकूण ४०.६ कोटी शिल्लक आहेत आणि यात सर्वाधिक यूपी वॉरियर्सकडे सर्वाधिक १४.५ कोटी रक्कम शिल्लक आहे. लिलावापूर्वी त्यांनी फक्त एक खेळाडू रिटेन केला आहे. प्रत्येक संघाकडे १५ कोटी रुपयांची रक्कम होती, परंतु खेळाडूंना कायम ठेवल्यानंतर ही रक्कम कमी करण्यात आली आहे..प्रत्येक संघाने रिटेन केलेले खेळाडूमुंबई इंडियन्स - नतालिया सायव्हर-ब्रंट (३.५ कोटी), हरमनप्रीत कौर (२.५ कोटी), हेली मॅथ्यूज (१.७५ कोटी), अमनजोत कौर (१ कोटी), जी कामिलीनी (५० लाख).दिल्ली कॅपिटल्स - जेमिमाह रोड्रिग्स (२.२ कोटी), मारिझान काप (२.२ कोटी), शफाली वर्मा (२.२ कोटी), ऍनाबेल सदरलँड (२.२ कोटी), निकी प्रसाद (५० लाख).रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - स्मृती मानधना (३.५ कोटी), ऋचा घोष (२.७५ कोटी), एलिस पेरी (२ कोटी), श्रेयंका पाटील (६० लाख)युपी वॉरियर्स - श्वेता सेहरावत (५० लाख)गुजरात जायंट्स - ऍश्ले गार्डनर (३.५ कोटी), बेथ मुनी (२.५ कोटी).प्रत्येक संघाकडे लिलावासाठी उर्वरित रक्कममुंबई इंडियन्स - ५.७५ कोटीदिल्ली कॅपिटल्स - ५.७ कोटीरॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - ६.१५ कोटीयुपी वॉरियर्स - १४.५ कोटीगुजरात जायंट्स - ९ कोटी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.