WPL 2026 Auction आज; मुंबई इंडियन्सला करायचीय कमी पैशात जास्त खरेदी; जाणून घ्या वेळ, ठिकाण अन् डिटेल्स

Mumbai Indians Aim ‘Maximum Picks in Minimum Budget: महिला प्रीमिअर लीग (WPL) २०२६चा लिलाव आज पार पडणार असून चाहत्यांमध्ये उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. विशेषतः मुंबई इंडियन्स महिला संघाकडे खर्च करण्यासाठी मोठी रक्कम शिल्लक नसल्याने “कमी पैशात जास्त खेळाडू” खरेदी करण्याची त्यांची रणनीती असणार आहे.
WPL 2026 Auction takes place today

Swadesh Ghanekar
Updated on

WPL Auction 2026: All You Need To Know : महिला प्रीमियर लीगचे मेगा ऑक्शन आज नवी दिल्ली येथे पार पडणार आहे. लिलावापूर्वी पाचही संघांनी फक्त १७ खेळाडूंना कायम ठेवले होते आणि त्यामुळे लिलावात २७७ खेळाडूंनी सहभाग घेतला आहे. त्यात १९४ भारतीय खेळाडू असतील, तर ८३ परदेशी खेळाडू आहेत. यापैकी फक्त ७३ खेळाडूंना डब्लूपीएलच्या पुढील पर्वासाठी करारबद्ध करता येणार आहे.

