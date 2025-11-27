मोठी घोषणा: महिला प्रिमीअर लीग २०२६ च्या तारखा जाहीर, नवी मुंबई व वडोदरा येथे होणार लढती

Women's Premier League auction Live Marathi: महिला प्रीमिअर लीग २०२६ पर्वासाठी नवी दिल्लीत आज मेगा ऑक्शन पार पडत आहेत. पाच फ्रँचायझींनी आतापर्यंत १८ खेळाडूंना कायम ठेवले आहे आणि ऑक्शनमध्ये १९४ भारतीय व ८३ परदेशी अशा एकूण २७७ खेळाडूंनी नोंदणी केली आहे. यापैकी फक्त ७३ खेळाडूंनाच करारबद्ध करता येणार आहेत आणि त्यातील २३ जागा या परदेशी खेळाडूंसाठी राखीव आहेत. सोफी डिव्हाईन, सोफी एक्लेस्टन, एलिसा हिली, अमेलिया केर, मेग लॅनिंग, दीप्ती शर्मा, रेणुका सिंग व लॉरा वॉलव्हार्ड्ट या खेळाडूंचा Marquee खेळाडूंमध्ये समावेश केला गेला आहे..जेस जॉन्सेनची माघार..ऑस्ट्रेलियाची अष्टपैलू खेळाडू जेस जॉन्सेन हिने दुखापतीमुळे WPL Auction मधून माघार घेतली आहे. महिला बिग बॅश लीगमध्ये १७ विकेट्स आणि ४३.६०च्या सरासरीने धावा करणारी जेस प्लेअर ऑफ दी टुर्नामेंट होती. मागील पर्वात तिने दिल्ली कॅपिटल्सचे प्रतिनिधित्व केले होते. तिने महिला प्रीमिअर लीगमध्ये पाचवेळा प्लेअर ऑफ दी मॅचचा पुरस्कार जिंकला. भारतीय कर्णधार हिच्यानंतर ( ७ वेळा) सर्वाधिक प्लेअर ऑफ दी मॅच पुरस्कार जिंकण्याचा मान जेसने पटकावलेला आहे. तिच्या माघारीमुळे लिलावापूर्वी मोठा झटका बसला आहे..स्मृती मानधना सर्वात महाग खेळाडू...WPL लिलावात महागड्या खेळाडूचा मान स्मृती मानधनाने पटाकवला आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने २०२३ मध्ये तिच्यासाठी ३.४० कोटी रुपये मोजले होते. तिच्या नेतृत्वाखाली RCB ने जेतेपदही पटकावले. तिच्यानंतर नॅट शिव्हर ब्रंट ही महागडी खेळाडू आहे. मुंबई इंडियन्सने तिच्यासाठी ३.२० कोटी रुपये मोजले..लिलावापूर्वी यूपी वॉरियर्सने श्वेता सेहरावत या एकमेव खेळाडूला कायम राखून लिलावासाठी खिशात सर्वाधिक १४.५ कोटी राखले आहेत. मुंबई इंडियन्स व दिल्ली कॅपिटल्स यांनी प्रत्येकी पाच खेळाडूंना कायम राखले आणि आता त्यांच्याकडे अनुक्रमे ५.७५ कोटी व ५.७ कोटी शिल्लक आहेत. चार खेळाडूंना कायम राखणाऱ्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या खिशात ६.१५ कोटी आहेत, तर दोन परदेशी खेळाडूंना रिटेन करणाऱ्या गुजरात जायंट्सकडे ९ कोटी शिल्लक आहेत..यावेळी WPL 2026 च्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या आणि ९ जानेवारीला पहिला सामना नवी मुंबईतील डी वाय पाटील स्टेडियमवर खेळवण्यात येणार आहे. ५ फेब्रुवारीला वडोदरा येथे फायनल होईल, असे जाहीर करण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.