T20 WC, IND W vs PAK W, Playing XI: हरमनप्रीत कौरने टॉसही जिंकला, पण पाकिस्तानी कर्णधाराशी हस्तांदोलन केलं की नाही?

Women's T20 WC, India vs Pakistan : महिला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय संघ आपल्या मोहिमेला रविवारी (१४ जून) सुरुवात करणार आहे. भारताचा पहिला सामना कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्ध रंगणार आहे. हा सामना एजबस्टन, बर्मिंगहॅम येथे खेळला जाणार आहे. दोन्ही संघांचा हा या स्पर्धेतील पहिला सामना आहे. महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ नंतर दोन्ही संघ पहिल्यांदा आमने-सामने येत आहेत..IND vs AFG: थांबा आईचा कॉल येतोय... नितीश रेड्डीचा पत्रकार परिषद सुरू असतानाच वाजला फोन अन् मग...; पाहा Video.या सामन्याआधी झालेली नाणेफेक भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने जिंकली असून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यासाठी भारतीय संघाने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तीन फिरकी गोलंदाज आणि दोन वेगवान गोलंदाज असे संमिश्रण ठेवले आहे. याशिवाय भारती फुलमालीला यास्तिका भाटियाच्या आधी प्राधान्य देण्यात आले आहे. याशिवाय पाकिस्तानने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये युवा सायरा जाबीनला संधी देण्यासाठी प्राधान्य दिले आहे. हा तिच्यासाठी वर्ल्ड कपचा पहिला सामना आहे..दरम्यान, ज्यावेळी हरमनप्रीत कौर आणि पाकिस्तानची कर्णधार फातिमा सना नाणेफेकीवेळी आल्या, तेव्हा त्यांच्यात हस्तांदोलन झालेले नाही. खरंतर गेल्यावर्षभरात क्रिकेटमध्ये जेव्हाही भारत - पाकिस्तान संघ आमने-सामने आले आहेत, त्यावेळी भारतीय संघाकडून पाकिस्तान संघाशी हस्तांदोलन टाळण्यात आले आहे. या मागे गेल्यावर्षी झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याची पार्श्वभूमी आहे. त्या हल्ल्यानंतर दोन्ही देशातील संबंध अत्यंत बिघडले आहेत. .प्लेइंग इलेव्हनभारत - स्मृती मानधना, शफाली वर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), भारती फुलमाली, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), दीप्ती शर्मा, अरुंधती रेड्डी, श्रेयंका पाटील, श्री चरणी, क्रांती गौडपाकिस्तान - गुल फिरोजा, मुनीबा अली (यष्टीरक्षक), आयेशा जफर, सायरा जबीन, आलिया रियाझ, नतालिया परवेझ, फातिमा सना (कर्णधार), रमीन शमीम, नशरा संधू, तस्मिया रुबाब, सादिया इक्बाल.T20 World Cup: पाकिस्तानी खेळाडूंशी हँडशेक करणार का? भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने स्पष्टच दिलं उत्तर.आमने-सामने आकडेवारी :टी२० क्रिकेटमध्ये भारत आणि पाकिस्तान आत्तापर्यंत १६ सामने खेळवण्यात आले आहेत. यातील १३ सामने भारताने जिंकले आहेत, तर ३ सामने पाकिस्तानने जिंकले आहेत. यातील महिला टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ८ वेळा भारत आणि पाकिस्तान आमने-सामने आले असून भारताने ६ सामने जिंकले आहेत, तर पाकिस्तानने २ सामने जिंकले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.