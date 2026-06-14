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T20 WC, IND W vs PAK W, Playing XI: हरमनप्रीत कौरने टॉसही जिंकला, पण पाकिस्तानी कर्णधाराशी हस्तांदोलन केलं की नाही?

Women's T20 World Cup 2026, India vs Pakistan Playing XI: भारत आणि पाकिस्तान संघात महिला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत आज सामना होत आहे. या सामन्यात हरमनप्रीत कौरने नाणेफेक जिंकली आहे.
Women's T20 World Cup | India vs Pakistan

Women's T20 World Cup | India vs Pakistan

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Women's T20 WC, India vs Pakistan : महिला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय संघ आपल्या मोहिमेला रविवारी (१४ जून) सुरुवात करणार आहे. भारताचा पहिला सामना कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्ध रंगणार आहे.

हा सामना एजबस्टन, बर्मिंगहॅम येथे खेळला जाणार आहे. दोन्ही संघांचा हा या स्पर्धेतील पहिला सामना आहे. महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ नंतर दोन्ही संघ पहिल्यांदा आमने-सामने येत आहेत.

Women's T20 World Cup | India vs Pakistan
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