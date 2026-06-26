T20 WC India Semifinal Scenario : द. आफ्रिकेच्या पोरींनी बाजी मारली, भारतीय संघाची झोप उडवली; उपांत्य फेरीत कोण पोहोचणार अन् कसे?

महिला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा रंगतदार झाली आहे. गुरुवारी भारतीय महिला संघाने बांगलादेशला ५ विकेट्सने पराभूत करत स्पर्धेतील तिसरा विजय मिळवला आणि ६ गुण मिळवले. त्यामुळे भारताचे आता ६ गुण झाले आहेत. मात्र भारताच्या या विजयानंतरही दक्षिण आफ्रिका महिला संघाने भारतीय संघाला दबावात टाकले आहे. गुरुवारीच भारताच्या विजायानंतर दक्षिण आफ्रिकेने नेदरलँड्स महिला संघाला ब्रिस्टोलमध्ये झालेल्या सामन्यात ८८ धावांनी पराभूत केले आहे. त्यामुळे आता दक्षिण आफ्रिकेचाही हा ४ सामन्यांमधील तिसरा विजय आहे. दक्षिण आफ्रिकेचेही आता ६ गुण आहेत. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका हे दोन्ही संघ अ गटात आहेत. याच गटात स्पर्धेतील सर्वात यशस्वी संघ ऑस्ट्रेलिया देखील आहे. ऑस्ट्रेलियाने आत्तापर्यंचे सर्व ४ सामने जिंकून अव्वल क्रमांक मिळवलेला आहे. .T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलियाच्या मोठ्या विजयानं टीम इंडियाला मोठा धक्का! सेमीफायनलमध्ये जाण्यासाठी चूरस वाढली.अ गटातील सर्व ६ संघांचे आत्तापर्यंत प्रत्येकी ४ सामने खेळून झाले आहेत. बांगलादेश, पाकिस्तान आणि नेदरलँड्स हे संघही या गटात असून पाकिस्तान आणि नेदरलँड्स यांना अद्याप एकही विजय न मिळवता आल्याने त्यांचे आव्हान संपले आहे. बांगलेदेशने २ विजय मिळवले आहेत, त्यामुळे त्यांचे ४ गुण असून ते चौथ्या क्रमांकावर आहेत. आता या गटातून अव्वल दोन संघच उपांत्य फेरीत पोहणार आहेत. यातील ऑस्ट्रेलियाची जागा जवळपास पक्की मानली जात आहे, यामागचे कारण म्हणजे आता ८ गुणांपर्यंत केवळ भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघच पोहचू शकतात, पण ऑस्ट्रेलियाचा नेट रन रेट सर्वात चांगला आहे. त्यांचा नेट रन रेट ४.७२४ आहे. भारताचा नेट रन रेट २.२६८ आहे, तर दक्षिण आफ्रिकेचा नेट रन रेट ०.७३४ आहे..भारतासमोरचे समीकरणदरम्यान भारतासाठी समीकरण सोपे नाही. कारण भारताला साखळी फेरीतील शेवटचा ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध रविवारी खेळायचा आहे. उपांत्य फेरीत जाण्यासाठी भारताला हा सामना जिंकावाच लागणार आहे. जर भारतीय संघ पराभूत झाला, तर ऑस्ट्रेलिया थेट उपांत्य फेरीत जाईल. तसेच भारताची हीच आशा असेल की रविवारी दक्षिण आफ्रिकाही त्यांचा अखेरचा सामना बांगलादेशविरुद्ध पराभूत व्हावा. रविवारी दक्षिण आफ्रिका आणि बांगलादेश यांच्यात आधी सामना होईल, त्यानंतर भारत आणि ऑस्ट्रेलिया सामना होणार आहे. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने विजय मिळवल्यास भारताकडे ऑस्ट्रेलियाला हरवण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसेल. जर हा सामना पराभूत झाला, तर ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका उपांत्य फेरीत पोहचतील. .पण जर दक्षिण आफ्रिका बांगलादेशविरुद्ध पराभूत झाले, तर मात्र भारतीय संघाला दिलासा मिळेल, कारण भारतीय संघाची नेट रन रेट दक्षिण आफ्रिकेपेक्षा चांगला आहे, त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध विजय किंवा पराभव झाला, तरी भारताला उपांत्य फेरी गाठण्याची संधी असेल. तसेच दक्षिण आफ्रिकेने बांगलादेशला पराभूत केले आणि भारतानेही ऑस्ट्रेलियाला पराभूत केले, तर मात्र ऑस्ट्रेलिया, भारत आणि दक्षिण आफ्रिका या तिन्ही संघांचे ८ गुण होतील, अशात सर्वोत्तम नेट रन रेट असलेले दोन संघ उपांत्य फेरी गाठतील. बांगलादेशचेही आव्हान कायम असले तरी त्यांना उपांत्य फेरीत पोहचण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध अत्यंत मोठा विजय मिळवावा लागेल, तरच त्यांचे आव्हान कायम राहिल..Team India Semi Final Scenario : भारताने बाजी मारली, तरीही उपांत्य फेरीचे स्थान संकटात! ऑस्ट्रेलियाचा अडथळा, जाणून घ्या चक्रावणारे समीकरण.दक्षिण आफ्रिकेचा नेदरलँड्सविरुद्ध विजयगुरुवारी झालेल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने नेदरलँड्सविरुद्ध ८८ धावांनी विजय मिळवला. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात १ बाद २०८ धावा केल्या होत्या. त्यांच्याकडून ताझमिन ब्रिट्सने नाबाद ११४ धावांची खेळी केली, तर लॉरा वूल्फार्टने ४५ धावांची खेळी केली, तर ऍनेरी डर्कसनने नाबाद ३७ धावा केल्या. नेदरलँड्सकडून एकमेव विकेट हाना लंधीरने घेतली.त्यांनंतर नेदरलँड्सला २० षटकात ८ बाद १२० धावाच करता आल्या. त्यांच्याकडून फिबी मोकनबोअर (४१), सन्या खुराना (३६) आणि स्टर कॅलिस (२६) यांनी थोडीफार झुंज दिली. पण बाकी कोणाला खास काही करता आले नाही. दक्षिण आफ्रिकेकडून आयाबोंगा खाकाने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. क्लो ट्रायॉनने २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.