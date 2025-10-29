Cricket

World Cup 2025: W,W,W... सेमीफायनलमध्ये ड्रामा! इंग्लंडने शून्यावर गमावल्या तीन विकेट्स, द. आफ्रिकेची धारदार गोलंदाजी; पाहा Video

England collapse to 0/3 against South Africa: गुवाहाटीतील महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ च्या उपांत्य फेरीत इंग्लंडने ३२० धावांचे लक्ष्य ठेवले. दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांनी इंग्लंडच्या शून्यावरच तीन विकेट्स घेतल्या.
England collapse to 0/3 against South Africa | Women's World Cup 2025 Semi-Final

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ च्या उपांत्य फेरीत इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिकेचा सामना गुवाहाटीमध्ये रंगला.

  • इंग्लंडने ३२० धावांचे लक्ष्य ठेवले, परंतु दक्षिण आफ्रिकेच्या धारदार गोलंदाजीमुळे इंग्लंडची सुरुवात नाट्यमय झाली.

  • इंग्लंडने शून्यावर तीन विकेट्स गमावल्या.

