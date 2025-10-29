World Cup 2025: W,W,W... सेमीफायनलमध्ये ड्रामा! इंग्लंडने शून्यावर गमावल्या तीन विकेट्स, द. आफ्रिकेची धारदार गोलंदाजी; पाहा Video

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ च्या उपांत्य फेरीत इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिकेचा सामना गुवाहाटीमध्ये रंगला. इंग्लंडने ३२० धावांचे लक्ष्य ठेवले, परंतु दक्षिण आफ्रिकेच्या धारदार गोलंदाजीमुळे इंग्लंडची सुरुवात नाट्यमय झाली. इंग्लंडने शून्यावर तीन विकेट्स गमावल्या..महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत उपांत्य फेरीत इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका संघात सामना होत आहे. हा सामना गुवाहाटीमध्ये बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर सुरू आहे. या सामन्यात इंग्लंडने दक्षिण आफ्रिकेसमोर ३२० धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना दक्षिण आफ्रिकेकडून धारदार गोलंदाजी पाहायला मिळाली. त्यामुळे इंग्लंडच्या डावाला नाट्यमय सुरुवात झाली. .Women's World Cup 2025: २० चौकार,४ षटकार... सेमीफायनलमध्ये द. आफ्रिकेच्या कर्णधाराचं वादळी शतक; विश्वविक्रमही केला नावावर.इंग्लंडकडून एमी जोन्स आणि टॅमी ब्युमाँट यांनी डावाची सुरुवात केली होती. मात्र पहिल्याच षटकात मारिझान कापने इंग्लंडला दोन मोठे धक्के दिले. तिने दुसऱ्याच चेंडूवर एमी जोन्सला शून्यावर त्रिफळाचीत केले. त्यानंतर पाचव्या चेंडूवर तिने अनुभवी हिदर नाईटलाही पॅव्हेलियनचा रस्ता दाखवला. तिलाही कापने शून्यावर त्रिफळाचीत केले. त्यानंतर ब्युमाँटला फलंदाजीची संधी दुसऱ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर मिळाली. पण तिला पहिल्याच चेंडूवर आयाबोंगा खाकाने बाद केले. तिचा झेल यष्टीरक्षक जाफ्ताने घेतला. त्यामुळे इंग्लंडची धावसंख्या शून्यावर तीन विकेट्स अशी दिसत होती..मात्र, नंतर कर्णधार नतालिया सायव्हर ब्रंट आणि एलिस कॅप्सी यांनी शतकी भागीदारी करत डाव सावरला. या दोघींनी अर्धशतके करत संघाला स्थिरता दिली होती. पण त्यांची १०८ धावांची भागीदारी स्युन ल्यूसने २३ व्या षटकात कॅप्सीला ५० धावांवर बाद करत तोडली..तत्पुर्वी दक्षिण आफ्रिकेने ५० षटकात ७ बाद ३१९ धावा केल्या होत्या. दक्षिण आफ्रिकेकडून कर्णधार लॉरा वोल्वार्ड्टने १४३ चेंडूत २० चौकार आणि ४ षटकारांसह १६९ धावांची खेळी केली. तसेच ताझमिन ब्रिट्सने ४५ धावांची आणि मारिझान कापने ४२ धावांची खेळी केली. क्लो ट्रायॉन ३३ धावांवर नाबाद राहिली. इंग्लंडकडून सोफी इक्लेस्टोनने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. तसेच लॉरेन बेलने २ विकेट्स घेतल्या, तर नतालिया सायव्हर-ब्रंटने १ विकेट घेतली..World Cup 2025: भारताचं टेन्शन वाढलं! सेमीफायनलसाठी ऑस्ट्रेलियाची कर्णधार करणार पुनरागमन, झळकावली सलग दोन शतकं.लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की इंग्लंडला हा सामना जिंकायचा असेल, तर इतिहास घडवावा लागणार आहे. कारण यापूर्वी महिला वनडे वर्ल्ड कपच्या इतिहासात बाद फेरीत २१९ पेक्षा अधिक धावांचा यशस्वी पाठलाग कधीही झालेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.