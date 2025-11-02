World Cup 2025 साठी शफाली वर्मा भारतीय संघातही नव्हती, पण नशीबनं संधी दिली अन् तिने फायनलमध्ये मैदान गाजवलं; पण शतक थोडक्यात हुकलं

महिला वर्ल्ड कप 2025 च्या अंतिम सामन्यात शफाली वर्माने अप्रतिम खेळ करत ८७ धावा केल्या. ती भारतीय संघात नव्हती, पण प्रतिका रावलच्या दुखापतीमुळे तिला भारतीय संघात संधी मिळाली. शफालीने स्मृती मानधनासोबत शतकी भागीदारी केली आणि भारताला मजबूत स्थितीत नेलं. .महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेचा अंतिम सामना रविवारी (२ नोव्हेंबर) नवी मुंबईत भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात सुरू आहे. पावसाच्या व्यत्ययामुळे दोन तास उशीरा सुरू झालेल्या या सामन्यात २१ वर्षीय शफली वर्माने मैदान गाजवलं आहे. तिने अंतिम सामन्यात अर्धशतकी खेळी केली आहे, तिचं शतक थोडक्यात हुकलं. .खरंतर शफाली या वर्ल्ड कपसाठी भारतीय संघाचा भाग नव्हती. मात्र भारताच्या अखेरच्या साखळी सामन्यात बांगलादेशविरुद्ध क्षेत्ररक्षण करताना प्रतिका रावल दुखापतग्रस्त झाली. त्यामुळे प्रतिका या स्पर्धेतून बाहेर झाली. यामुळे अचानक शफालीला तिची बदली खेळाडू म्हणून संघात संधी मिळाली. शफालीनेही वर्षभरानंतर भारताच्या वनडे संघाकडून पुनरागमन करताना आता मिळालेल्या संधीचे सोने केले. तिने अंतिम सामन्यात आक्रमक खेळताना अर्धशतक झळकावलं आहे..अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे भारतीय संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला. भारताकडून स्मृती मानधना आणि शफाली वर्माने डावाची सुरुवात केली. एकिकडून सुरुवातीपासूनच शफाली आक्रमक खेळत होती, तिला स्मृतीकडून भक्कम साथ मिळत होती. यादरम्यान, दोघींनी शतकी भागीदारीही केली. मात्र अखेर १८ व्या षटकात क्लो ट्रायॉनने स्मृतीला यष्टीरक्षक सिनालो जाफ्ताच्या हातून झेलबाद केले. स्मृतीने ५८ चेंडूत ४५ धावांची खेळी केली..ती बाद झाल्यानंतरही शफाली चांगला खेळ करत होती. तिने ४९ चेंडूत तिचे अर्धशतक पूर्ण केले होते. ती जेमिमा रोड्रिग्ससह खेळताना शतकाच्या दिशेने वाटचाल करत होती. तिची जेमिमासोबतही अर्धशतकी भागीदारी झाली. अर्धशतकानंतर शफालीचा एक झेलही सुटला, तिनेही याचा फायदा घेत पुढे आणखी धावा केल्या. ती शतक करेल, असं वाटत असतानाच २८ व्या षटकात आयाबोंगा खाकाच्या गोलंदाजीवर सून ल्युसकडे झेल देत शफाली बाद झाली. शफालीने ७८ चेंडूत ८७ धावांची खेळी केली. तिने ७ चौकार आणि २ षटकार मारले..ती बाद झाल्यानंतर जेमिमाला देखील ३० व्या षटकात आयाबोंगा खाकाने बाद केले. तिचा झेल लॉरा वुल्फार्टने घेतला. जेमिमाने ३७ चेंडूत २४ धावांची खेळी केली. त्यामुळे भारताने ३० षटकात ३ बाद १७२ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.