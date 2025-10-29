World Cup 2025: द. आफ्रिकेच्या मारिझान कापने झुलन गोस्वामीचा विश्वविक्रम मोडला! सेमीफायनलमध्ये ५ विकेट्स घेत घडवला इतिहास

दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला संघाने वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये इंग्लंडला १२५ धावांनी पराभूत करत अंतिम सामन्यात प्रवेश केला. मारिझान कापने ५ विकेट्स घेत नवा विश्वविक्रम रचला. मारिझान कापने झुलन गोस्वामीचा विक्रम मोडला..महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिकेने अंतिम सामन्याचं तिकीट मिळवलं. दक्षिण आफ्रिकेने वनडे वर्ल्ड कपमध्ये अंतिम सामन्यात पोहचण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. बुधवारी गुवाहाटीमध्ये झालेल्या उपांत्य सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला संघाने इंग्लंड महिला संघाला १२५ धावांनी पराभूत करत अंतिम सामन्यात धडक मारली. दक्षिण आफ्रिकेच्या या विजयात अष्टपैलू मारिझान कापचे मोलाचे योगदान राहिले. तिने गोलंदाजीत नवा विश्वविक्रमही केला..Women's World Cup 2025: दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्यांदाच मिळवलं फायनलचं तिकीट! इंग्लंडचा सेमीफायनलमध्ये उडवला धुव्वा.दक्षिण आफ्रिकेने इंग्लंडसमोर ३२० धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले होते. इंग्लंडचा संघ या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेला असताना मारिझान कापने पहिल्याच षटकात एमी जोन्स आणि हिदर नाईट यांना शुन्यावर बाद केले. त्यानंतर कापने इंग्लंडची कर्णधार नतालिया सायव्हर-ब्रंट हिला ६४ धावांवर माघारी धाडले. यानंतर सोफी डंकली आणि चार्ली डीन यांनाही लागोपाठच्या चेंडूवर स्वस्तात बाद करत ५ विकेट्स पूर्ण केल्या. तिला बाकीच्या गोलंदाजांकडूनही साथ मिळाली. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने इंग्लंडचा डाव ४२.३ षटकातच १९४ धावांवर संपवला..दक्षिण आफ्रिकेकडून मारिझान कापने ७ षटकात २० धावाच खर्च करताना ५ विकेट्स घेतल्या. तसेच नादिन डी क्लर्क हिने २ विकेट्स घेतल्या, तर आयोबोंग खाका, नोनकुलुलेको एमलाबा आणि स्युन ल्यूस यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..मारिझान कापचा विश्वविक्रमदरम्यान, मारिझान कापने ५ विकेट्स घेतल्या आता महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये तिच्या सर्वाधिक विकेट्स झाल्या आहेत. तिने भारताच्या झुलन गोस्वामीचा विक्रम मोडत नवा विश्वविक्रम रचला आहे. मारिझान कापच्या आता महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये ३० सामन्यांतील २८ डावात ४४ विकेट्स झाल्या आहेत. झुलनने ३४ सामन्यांतील ३४ डावात ४३ विकेट्स घेतल्या होत्या.याशिवाय महिला वर्ल्ड कपमध्ये दोनवेळा ५ किंवा त्यापेक्षा अधिक विकेट्स घेणारी काप तिसरी गोलंदाज ठरली आहे. यापूर्वी असा पराक्रम ऑस्ट्रेलियाच्या लीन फुलस्टोन आणि इंग्लंडच्या अन्या श्रबसोल यांनी केला आहे. कापने यापूर्वी २०२२ वनडे वर्ल्ड कपमध्ये इंग्लंडविरुद्धच ५ विकेट्स घेतल्या होत्या.महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक विकेट्स४४ विकेट्स - मारिझान काप (दक्षिण आफ्रिका, २८ डाव)४३ विकेट्स - झुलन गोस्वामी (भारत, ३४ डाव)३९ विकेट्स - मेगन शट (ऑस्ट्रेलिया, २८ डाव)३९ विकेट्स - लीन फुलस्टोन (ऑस्ट्रेलिया, २० डाव).World Cup 2025: W,W,W... सेमीफायनलमध्ये ड्रामा! इंग्लंडने शून्यावर गमावल्या तीन विकेट्स, द. आफ्रिकेची धारदार गोलंदाजी; पाहा Video.फलंदाजीतही योगदानदरम्यान, मारिझान कापने बुधवारी गोलंदाजीत कमाल करण्यापूर्वी फलंदाजी करतानाही महत्त्वाची ४२ धावांची खेळी केली होती. तिने ३३ चेंडूत ४ चौकार आणि १ षटकारासह ही खेळी केली होती. तसेच कर्णधार लॉरा वोल्वार्ड्टसोबत ७२ धावांची भागीदारीही केली होती. लॉरा वोल्वार्ड्टने १४३ चेंडूत १६९ धावा केल्या होत्या. तिला ताझमिन ब्रिट्सनेही ४५ धावा करत चांगली साथ दिली होती. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने ५० षटकात ७ बाद ३१९ धावा केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.