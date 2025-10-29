Cricket

World Cup 2025: द. आफ्रिकेच्या मारिझान कापने झुलन गोस्वामीचा विश्वविक्रम मोडला! सेमीफायनलमध्ये ५ विकेट्स घेत घडवला इतिहास

Marizanne Kapp surpasses Jhulan Goswami’s record: मारिझान कापच्या अष्टपैलू कामगिरीमुळे दक्षिण आफ्रिकेने इंग्लंडला हरवून वनडे वर्ल्ड कपच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला. कापने ५ विकेट्स घेत झुलन गोस्वामीचा विक्रम मोडला.
Pranali Kodre
Summary

  • दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला संघाने वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये इंग्लंडला १२५ धावांनी पराभूत करत अंतिम सामन्यात प्रवेश केला.

  • मारिझान कापने ५ विकेट्स घेत नवा विश्वविक्रम रचला.

  • मारिझान कापने झुलन गोस्वामीचा विक्रम मोडला.

