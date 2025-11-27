Cricket

WPL 2026 Auction: स्मृती मानधनाचा रेकॉर्ड थोडक्यात वाचला! दीप्ती शर्माच्या बोलीवेळी ट्वीस्ट अन् वर्ल्ड कप स्टारला मिळाले 'इतके' कोटी

Deepti Sharma Record in Auction: WPL २०२६ लिलावात दीप्ती शर्माचाही समावेश होता, त्यामुळे तिच्याकडे सर्वाचेच लक्ष होते. दीप्तीने या लिलावात मोठा विक्रमही केला.
  • वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६चा लिलाव नवी दिल्लीत पार पडला, ज्यात वर्ल्ड कप २०२५ची स्टार दीप्ती शर्मा चर्चेत राहिली.

  • युपी वॉरियर्सने राईट टू मॅच कार्ड वापरून तिला ३.२० कोटींना परत घेतले.

  • ती WPL इतिहासातील दुसरी सर्वात महागडी भारतीय खेळाडू ठरली असून तिचा विक्रम स्वतःच मोडला आहे.

