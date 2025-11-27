WPL 2026 Auction: स्मृती मानधनाचा रेकॉर्ड थोडक्यात वाचला! दीप्ती शर्माच्या बोलीवेळी ट्वीस्ट अन् वर्ल्ड कप स्टारला मिळाले 'इतके' कोटी

वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६चा लिलाव नवी दिल्लीत पार पडला, ज्यात वर्ल्ड कप २०२५ची स्टार दीप्ती शर्मा चर्चेत राहिली. युपी वॉरियर्सने राईट टू मॅच कार्ड वापरून तिला ३.२० कोटींना परत घेतले. ती WPL इतिहासातील दुसरी सर्वात महागडी भारतीय खेळाडू ठरली असून तिचा विक्रम स्वतःच मोडला आहे..वूमन्स प्रीमियर लीग (WPL) स्पर्धेचा चौथा सिजन पुढच्या वर्षी खेळला जाणार आहे. ९ जानेवारी ते ५ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान WPL 2026 स्पर्धा खेळली जाईल, म्हणजेच पुरुषांच्या टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा सुरू होण्याच्या २ दिवस आधी हा चौथा हंगाम संपणार आहे. त्यामुळे या हंगामासाठी खेळाडूंचा लिलाव नवी दिल्लीत गुरुवारी होत आहे. या लिलावात भारताची वर्ल्ड कप स्टार दीप्ती शर्माचाही समावेश होता..WPL 2026 Auction आज; मुंबई इंडियन्सला करायचीय कमी पैशात जास्त खरेदी; जाणून घ्या वेळ, ठिकाण अन् डिटेल्स.या लिलावापूर्वी अनेक संघांनी स्टार खेळाडूंना करारमुक्त केले होत, यामध्ये सोफी डिवाईन, दीप्ती शर्मा, सोफी इक्लेस्टोन, एमिलिया केर अशा स्टार खेळाडूंचा समावेश होता. भारतीय महिला संघाने नुकतेच जिंकलेल्या वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू दीप्ती ठरली होती. पण असे असतानाही तिला युपी वॉरियर्सने रिटेन केलं नव्हत, त्यामुळे अनेकांना आश्चर्य वाटले होते. त्यामुळे दीप्ती लिलावात उतरली. तिची कामगिरी आणि प्रतिभा पाहाता सर्वांचे तिला किती रुपयांची बोली लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष होते..दीप्तीची मूळ किंमत ५० लाख होती. पण दिल्ली कॅपिटल्सने पॅडल उचलले आणि तिला बोली लावली. मात्र त्यानंतर कोणीही तिच्यासाठी बोली लावण्यासाठी रस दाखवला नाही. त्यामुळे दिल्लीने केवळ ५० लाखातच बोली जिंकली असं वाटत होतं. पण याचवेळी युपी वॉरियर्सने मात्र त्यांच्याकडे असलेल्या राईट टू मॅच कार्डचा वापर केला. राईट टू मॅच कार्ड आधी संघातून मुक्त केलेल्या खेळाडूला लिलावातून परत घेण्यासाठी वापरले जाते. त्यामुळे युपीने त्या कार्डचा वापर केला. पण अशावेळी दिल्लीने बोली आधी जिंकलेली असल्याने तिची किंमत ठरवण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे होता. त्यांनी युपीला ३.२० कोटी रुपयांची ऑफर दिली, जी युपीने स्वीकारली. त्यामुळे दीप्ती शर्मा पुन्हा युपी वॉरियर्स संघात दाखल झाली..दीप्ती भारताची WPL स्पर्धेच्या इतिहासातील दुसरी सर्वात महागडी खेळाडू ठरली आहे. तिने स्वत:चाच विक्रम मोडला. यापूर्वी २०२३ लिलावात तिला २.६० कोटी रुपये युपीने मोजले होते. पण आता तिच्यासाठी त्यांना ३.२० कोटी रुपये मोजावे लागणार आहे. WPL च्या इतिहासात सर्वात महागडी खेळाडू स्मृती मानधना आहे. तिच्यासाठी WPL 2023 लिलावात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने ३.४० कोटी मोजले होते..WPL 2026 Date: मोठी बातमी! महिला प्रीमियर लीग २०२६ कधीपासून सुरू होणार? तारीख आली समोर .दीप्तीने भारतासाठी आत्तापर्यंत १२९ टी२० सामने खेळले असून ११०० धावा केल्या आहेत आणि १४७ विकेट्स घेतल्या आहेत. तिने WPL मध्ये आत्तापर्यंत २५ सामन्यांमध्ये ५०७ धावा केल्या आहेत आणि २७ विकेट्स घेतल्यात. तिने वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये ९ सामन्यात २१५ धावा केल्या आहेत आणि २२ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.