Cricket

WPL 2026 All Team Players: दीप्ती शर्मा महागडी खेळाडू, तर मुंबई इंडियन्सनेही केरसाठी मोजले ३ कोटी; पाहा लिलावानंतरचे सर्व संघ

Women's Premier League Full Team Lists: वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ साठी खेळाडूंचा लिलाव नवी दिल्लीत झाला. या लिलावानंतर सर्व संघातील खेळाडूची यादी पाहा.
WPL 2026 Auction

WPL 2026 Auction

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • WPL 2026 लिलावात युपी वॉरियर्सने आरटीएम कार्ड वापरून दीप्ती शर्माला ३.२ कोटींना पुन्हा संघात घेतले.

  • भारतीय व परदेशी खेळाडूंवर मोठ्या बोली लागल्या.

  • या लिलावातून प्रत्येक संघाने २०२६ हंगामासाठी त्यांची संघबांधणी केली आहे.

Loading content, please wait...
auction
Delhi Capitals
Mumbai Indians
UP
Deepti Sharma
Gujarat Giants
Royal Challengers Bangalore
Women's Premier League

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com