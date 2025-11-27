WPL 2026 Auction Live: ३० लाखांहून थेट १.३ कोटी! गावातून आलेली २१ वर्षीय पोरगी झाली कोट्याधीश; कोण आहे Shree Charani?

Women's Premier League auction Live Marathi: महिला प्रीमिअर लीगच्या २०२६ साठी झालेल्या मेगा ऑक्शनच्या पहिल्या टप्प्यात मर्क्यू खेळाडूंमध्ये दीप्ती शर्माने ( Deepti Shamra) सर्वाधिक भाव खाल्ला. दिल्ली कॅपिटल्सने तिला ५० लाखांच्या मुळ किमतीत आपल्या ताफ्यात घेतले होते, परंतु यूपी वॉरियर्सने RTM कार्ड वापरले. दिल्लीने त्यांच्यासमोर ३.२ कोटींचा प्रस्ताव ठेवला आणि यूपीने तो मान्य केला. महिला वर्ल्ड कप विजेत्या संघातील महत्त्वाची खेळाडू दीप्ती ही WPL मधील दुसरी महागडी खेळाडू ठरली. एलिसा हिली अनसोल्ड राहिली..सोफी डिव्हाइन २ कोटींत गुजरात जायंट्सच्या ताफ्यात दाखल झाली. एमेली केरी पुन्हा स्वगृही परतली आणि मुंबई इंडियन्सने तिला ३ कोटींत आपल्या संघात घेतले. रेणुका सिंगसाठी गुजरात जायंट्सने ६० लाख मोजले. यूपीने सोफी एक्लेस्टकनसाठी RTM वापरताना दिल्ली कॅपिटल्सकडून ८५ लाखांत तिला आपल्या ताफ्यात घेतले. मेग लॅनिंग यूपी वॉरियर्सने १.९० कोटी मोजले.लॉरा वॉलव्हार्ट्डटला दिल्लीने १.१ कोटीत आपल्या संघात घेतले..WPL 2026 Auction Live: मुंबई इंडियन्सचा अजब डाव! ५.७५पैकी एकाच खेळाडूवर खर्च केले ३ कोटी; कोण आहे ती?.दुसऱ्या सेटमध्ये भारती फुलमाळीसाठी गुजरात जायंट्सने ७० लाख मोजले. फीबी लिचफील्ड १.२ कोटी घेत यूपी वॉरियर्सच्या ताफ्यात दाखल झाली. ऑस्ट्रेलियाच्या जॉर्जिय व्होलसाठी RCB ने ६० लाखांची यशस्वी बोली लावली. स्मृती मानधनासह ती WPL 2026 मध्ये सलामीला खेळताना दिसेल. किरण नवगिरे ६० लाखांत यूपीकडून खेळणार. यूपीने RTM वापरला, RCB ने हा प्रस्ताव ठेवला होता. .वेस्ट इंडिजच्या चिनेले हेन्रीसाठी यूपी व RCB यांच्यात टक्कर पाहायला मिळाली. RCB ने तिच्यासाठी १.३ कोटी मोजले. ३० लाख मुळ रक्कम असलेल्या श्री चरणीसाठी दिल्ली कॅपिटल्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात चुरस रंगली. यूपी वॉरियर्सनेही यात उडी घेतली होती, परंतु दिल्ली शेवटपर्यंत या खेळाडूला आपल्या ताफ्यात घेण्यासाठी ठाम राहिले आणि १.३ कोटींत तिला आपल्या ताफ्यात घेतले. Shree Charani to DC for 1.3 croreनुकत्याच पार पडलेल्या महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेत चरणीने तिच्या गोलंदाजीने सर्वांना चकित केले. पहिलाच वर्ल्ड कप खेळणाऱ्या चरणीने ९ सामन्यांत १४ विकेट्स घेतल्या होत्या. २१ वर्षीय चरणी ही आंध्र प्रदेशच्या कडपा या गावातून येते. .Who is Shree Charani?नल्लापुरेड्डी श्री चरणी हिचा जन्म ४ ऑगस्ट २००४ रोजी आंध्र प्रदेशातील यार-कडपा जिल्ह्यातील वीरपुनायुनी पल्ली मंडळातील एर्रामल्ले गावात झाला. वयाच्या २० व्या वर्षी, ती भारतासाठी खेळणारी तिच्या जिल्ह्यातील पहिली खेळाडू बनली..मोठी घोषणा: महिला प्रिमीअर लीग २०२६ च्या तारखा जाहीर, नवी मुंबई व वडोदरा येथे होणार लढती.ती एका सामान्य कुटुंबात वाढली. तिचे वडील चंद्रशेखर रेड्डी हे रायलसीमा औष्णिक वीज प्रकल्पात कर्मचारी म्हणून काम करतात. सहावीत असताना बॅडमिंटन खेळण्यास प्रोत्साहित झालेली चरणी खो-खो देखील खेळत होती. नंतर, स्मृती मानधना आणि युवराज सिंग यांच्या प्रेरणेने ती क्रिकेटकडे वळली. तिचे काका किशोर कुमार रेड्डी यांनी सुरुवातीला तिला क्रिकेटचे प्रशिक्षण दिले. हळूहळू, तो प्रगती करत गेली आणि कठोर परिश्रम, कामगिरी आणि क्रिकेटची आवड याच्या जोरावर त्याने भारतीय अंडर-१९ संघात स्थान मिळवले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.