WPL 2026 Auction Live: ३० लाखांहून थेट १.३ कोटी! गावातून आलेली २१ वर्षीय पोरगी झाली कोट्याधीश; कोण आहे Shree Charani?

Women's Premier League auction Live Marathi: WPL 2026 लिलावमध्ये सर्वांना थक्क करणारी कहाणी पाहायला मिळाली. बेस प्राइस ३० लाख… आणि अंतिम बोली थेट १.३ कोटी! केवळ २१ वर्षीय श्री चरणी ही दिल्ली कॅपिटल्सकडून कोट्याधीश ठरली.
WHO IS SHREE CHARANI BOUGHT BY DELHI CAPITALS FOR ₹1.3 CRORE IN WPL 2026?

Swadesh Ghanekar
Women's Premier League auction Live Marathi: महिला प्रीमिअर लीगच्या २०२६ साठी झालेल्या मेगा ऑक्शनच्या पहिल्या टप्प्यात मर्क्यू खेळाडूंमध्ये दीप्ती शर्माने ( Deepti Shamra) सर्वाधिक भाव खाल्ला. दिल्ली कॅपिटल्सने तिला ५० लाखांच्या मुळ किमतीत आपल्या ताफ्यात घेतले होते, परंतु यूपी वॉरियर्सने RTM कार्ड वापरले. दिल्लीने त्यांच्यासमोर ३.२ कोटींचा प्रस्ताव ठेवला आणि यूपीने तो मान्य केला. महिला वर्ल्ड कप विजेत्या संघातील महत्त्वाची खेळाडू दीप्ती ही WPL मधील दुसरी महागडी खेळाडू ठरली. एलिसा हिली अनसोल्ड राहिली.

