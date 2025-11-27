Cricket

WPL 2026 Auction Live: मुंबई इंडियन्सचा अजब डाव! ५.७५पैकी एकाच खेळाडूवर खर्च केले ३ कोटी; कोण आहे ती?

Women's Premier League auction Live Marathi: WPL 2026 लिलावमध्ये मुंबई इंडियन्सने असा डाव खेळला की संपूर्ण क्रिकेटविश्व दंग झाले. ५.७५ कोटींच्या पर्सपैकी तब्बल ३ कोटी फक्त एका खेळाडूवर खर्च!
Amelie Kerr becomes Mumbai Indians’ ₹3 crore signing in the WPL 2026 Auction

Women's Premier League auction Live Marathi: महिला प्रीमिअर लीगच्या २०२६ साठी झालेल्या मेगा ऑक्शनच्या पहिल्या टप्प्यात सोफी डिव्हाईन, सोफी एक्लेस्टन, एलिसा हिली, अमेलिया केर, मेग लॅनिंग, दीप्ती शर्मा, रेणुका सिंग व लॉरा वॉलव्हार्ड्ट या Marquee खेळाडूंवर बोली लावली गेली. पण, यात दीप्ती शर्माने ( Dipti Sharma) सर्वाधिक भाव खाल्ला. यूपी वॉरियर्सने RTM वापरून दीप्तीला दिल्ली कॅपिटल्सकडून आपल्या संघात कायम घेतले.

