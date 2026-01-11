Cricket

WPL 2026, DC vs GG: १ बॉल अन् ५ धावा... गुजरात जायंट्सने मिळवला थरारक विजय, जेमिमाच्या दिल्लीचा सलग दुसरा पराभव

Gujarat Giants Beat Delhi Capitals: वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ च्या चौथ्या सामन्यात गुजरात जायंट्सने दिल्ली कॅपिटल्सला शेवटच्या चेंडूवर पराभूत केले. दिल्लीचा हा सलग दुसरा पराभव ठरला.
वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेतील (WPL 2026) चौथ्या सामन्यात गुजरात जायंट्सने दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध रोमांचक विजय मिळवला. गुजरातने शेवटच्या चेंडूवर दिल्ली कॅपिटल्सला ४ धावांनी पराभूत करत सलग दुसरा विजय मिळवला.

मात्र जेमिमा रोड्रिग्सच्या नेतृ्त्वातील दिल्लीला (Delhi Capitals) सलग दोन दिवसात दोन पराभवांना सामोरे जावे लागले आहे. या सामन्यात दोन्ही संघांकडून मिळून ४०० हून अधिक धावा चोपल्या गेल्या. गुजरातच्या (Gujarat Gaints) विजयात सोफी डिवाईनने अष्टपैलू खेळाचं दर्शन घडवत मोलाचा वाटा उचलला.

MI vs DC WPL 2026 : वॉट अ कॅच..! लिझली लीने अफलातून झेल घेतला, मुंबई इंडियन्सला धक्का बसला; जेमिमा रॉड्रीग्जनेही इतिहास रचला
Loading content, please wait...
