WPL 2026, DC vs GG: १ बॉल अन् ५ धावा... गुजरात जायंट्सने मिळवला थरारक विजय, जेमिमाच्या दिल्लीचा सलग दुसरा पराभव

वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेतील (WPL 2026) चौथ्या सामन्यात गुजरात जायंट्सने दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध रोमांचक विजय मिळवला. गुजरातने शेवटच्या चेंडूवर दिल्ली कॅपिटल्सला ४ धावांनी पराभूत करत सलग दुसरा विजय मिळवला. मात्र जेमिमा रोड्रिग्सच्या नेतृत्वातील दिल्लीला (Delhi Capitals) सलग दोन दिवसात दोन पराभवांना सामोरे जावे लागले आहे. या सामन्यात दोन्ही संघांकडून मिळून ४०० हून अधिक धावा चोपल्या गेल्या. गुजरातच्या (Gujarat Gaints) विजयात सोफी डिवाईनने अष्टपैलू खेळाचं दर्शन घडवत मोलाचा वाटा उचलला..या सामन्यात गुजरात जायंट्सने दिल्लीसमोर २१० धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना दिल्लीला २० षटकात ५ बाद २०५ धावा करता आल्या. दिल्लीकडून लिझेल ली आणि लॉरा वुल्फार्ट यांनी दमदार कामगिरी केली, पण त्यांना संघाला विजयापर्यंत पोहचवता आले नाही.दिल्लीने सलामीला आलेल्या शफाली वर्माची विकेट लवकर गमावली होती. तिने १२ चेंडूत १४ धावा केल्या. पण ती बाद झाल्यानंतर दिल्लीकडून ली आणि वुल्फार्ट यांनी आक्रमक फलंदाजी करत ९० धावांची भागीदारी केली. त्यामुळे दिल्लीच्या आशा उंचावलेल्या होत्या पण १५ व्या षटकात लिझेल ली हिला ५४ चेंडूत १२ चौकार आणि ३ षटकारांसह ८६ धावांवर असताना काशवी गौतमने बाद केले. .त्यानंतर शिनेल हेन्रीही ७ धावांवर बाद झाली. पण त्यानंतर वुल्फार्टने वादळी खेळ केला. तिला दुसऱ्या बाजूने जेमिमाह रोड्रिग्स साथ देत होती. त्यामुळे दिल्लीने २०० धावांचा टप्पा पार केला होता. शेवटच्या ५ चेंडूंवर दिल्लीला फक्त ६ धावांची गरज होती. पण सोफी डिवाईनने अफलातून गोलंदाजी केली. तिने जेमिमाला १५ धावांवर बाद केले. तसेच शेवटच्या दोन चेंडूत ५ धावांची गरज असताना वुल्फार्ट बाद झाली. तिने ३८ चेंडूत ९ चौकार आणि ३ षटकारांसह ७७ धावांची खेळी केली. अखेरच्या चेंडूवर ५ धावांची गरज होती. पण स्नेह राणाला एकही धाव करता आली नाही. त्यामुळे दिल्लीचा डाव संपला आणि गुजरातने रोमांचक विजय मिळवला.गुजरातकडून सोफी डिवाईन आणि राजेश्वरी गायकवाड यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. काशवी गौतम हिने १ विकेट घेतली..त्याआधी गुजरातने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात सर्वबाद २०९ धावा केल्या होत्या. गुजरातकडून सोफी डिवाईनने सुरुवातच आक्रमक केली. तिला आधी बेथ मुनीने साथ दिली. या दोघींमध्ये ९४ धावांची भागीदारी झाली. पण याच मुनीचे १९ धावांचे योगदान राहिले. ती १९ धावांवर बाद झाली. पण नंतर डिवाईनला कर्णधार ऍश्ले गार्डनरने साथ दिली. पण डिवाईनही ११ व्या षटकात ४२ चेंडूत ७ चौकार आणि ८ षटकारांसह ९५ धावांची खेळी करून बाद झाली. .त्यानंतर मात्र गुजरातने नियमित अंतराने विकेट्स गमावल्या. ऍश्ले गार्डनरने ४९ धावांची खेळी केली. पण बाकी कोणालाही २० धावांचा टप्पाही पार करता आला नाही. पण डिवाईनच्या आक्रमणामुळे गुजरातने २०९ धावांपर्यं मजल मारली. यादरम्यान नंदिनी शर्माने हॅट्रिकही घेतली.दिल्लीकडून नंदिनी शर्माने सर्वाधिक ५ विकेट्स घेतल्या. शिनेल हेन्री आणि श्री चरणी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. शफली वर्माने १ विकेट घेतली..