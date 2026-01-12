Cricket

WPL 2026: 4,4,6,6,6,6... सोफी डिवाईनचं वादळ घोंगावलं, पण नंतर नंदिनी शर्माने हॅट्रिक घेत लक्ष वेधलं; पाहा Video

Sophie Devine’s 32-Run Over and Nandini Sharma’s Hat-trick: वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये गुजरात जायंट्सने दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध ४ धावांनी विजय मिळवला. सोफी डिवाईनने एकाच षटकात ३२ धावा चोपून विक्रमी कामगिरी केली. नंदिनी शर्माने शेवटच्या हॅट्रिक घेत लक्ष वेधलं.
वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (WPL) रविवारी (११ जानेवारी) गुजरात जायंट्सने दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध ४ धावांनी रोमांचक विजय मिळवला. हा सामना अत्यंत थरारक तर ठरलाच, पण त्याबरोबरच या सामन्यात गुजरातच्या सोफी डिवाईनने (Sophie Devine), तर दिल्लीच्या नंदिनी शर्माने (Nandani Sharma) विक्रमी कामगिरी केली.

WPL 2026, DC vs GG: १ बॉल अन् ५ धावा... गुजरात जायंट्सने मिळवला थरारक विजय, जेमिमाच्या दिल्लीचा सलग दुसरा पराभव
