WPL 2026 Qualification Scenarios : Mumbai Indians साठी शेवटची संधी? प्ले ऑफच्या दोन जागांसाठी चार संघांत कडवी स्पर्धा

Last Chance for Mumbai Indians? WPL 2026 Playoff Race Heats Up : महिला प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने थेट फायनलमधील आपले स्थान पक्के केले आहे. ८ पैकी ६ सामने जिंकून १२ गुणांसह स्मृती मानधनाचा संघ फायनलमध्ये पोहोचला आहे. आता प्ले ऑफच्या दोन जागांसाठी ४ संघांमध्ये चुरस आहे. गुजरात जायंट्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स हा आजचा सामना त्यादृष्टीने महत्त्वाचा आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या मुंबईसाठी करो वा मरो अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे MI vs GG लढतीची उत्सुकता वाढली आहे..प्ले ऑफची दोन स्थान रिक्त आहेत आणि त्यासाठी मुंबई इंडियन्स, गुजरात जायंट्स, दिल्ली कॅपिटल्स आणि यूपी वॉरियर्स यांच्यात कडवी टक्कर आहे. आज मुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात हा सामना रंगणार आहे, तर १ तारखेला दिल्ली विरुद्ध यूपी यांच्यात लढत रंगेल. तालिकेत दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर राहणारा संघ एलिमिनेटर लढत खेळेल आणि विजेता संघ थेट फायनलमध्ये RCB चा सामना करेल..WPL 2026 Points TableRCB - १२ गुण व १.२४७ नेट रन रेटGG - ८ गुण व -०.२७१ नेट रन रेटMI - ६ गुण व ०.१४६ नेट रन रेटDC - ६ गुण व -०.१६४ नेट रन रेटUPW - ४ गुण व -१.१४६ नेट रन रेट.WPL 2026 Qualification Scenariosगुजरात जायंट्स - गुजरातने आजच्या लढतीत मुंबई इंडियन्सला पराभूत केल्यास, ते प्ले ऑफसाठी पात्र ठरतील. पण, जर हार झाल्यास त्यांना यूपी वॉरियर्सने दिल्ली कॅपिटल्सची हार आवश्यक असेल.मुंबई इंडियन्स- मुंबई आज गुजरात जायंट्सला पराभूत करून प्ले ऑफमध्ये जागा निश्चित करू शकेल. पण, जर त्यांची हार झाल्यास त्यांनाही यूपीकडून दिल्लीची हार अपेक्षित असेल. पण, त्यातही गणित साधावं लागेल..दिल्ली कॅपिटल्स - मुंबई-गुजरात यांच्या लढतीत आज काय होतं, यावर दिल्लीची वाटचाल अवलंबून आहे. तर त्यांच्या यूपी वॉरियर्सवरील विजयाला महत्त्व प्राप्त होईल. पराभूत झाल्यास त्यांचे आव्हान संपुष्टात येईलयूपी वॉरियर्स - यूपी वॉरियर्सला दिल्लीवर मोठ्या परकाने विजय मिळवणे आवश्यक आहे. कारण नेट रन रेट वाढवणे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा आहे. त्याचवेळी त्यांच्यासाठी मुंबईचा पराभवही महत्त्वाचा आहे..