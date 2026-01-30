Cricket

WPL 2026 Qualification Scenarios : Mumbai Indians साठी शेवटची संधी? प्ले ऑफच्या दोन जागांसाठी चार संघांत कडवी स्पर्धा

How Mumbai Indians can qualify for WPL playoffs? WPL 2026 चा साखळी टप्पा अंतिम वळणावर आला असून प्लेऑफच्या उर्वरित दोन जागांसाठी चार संघांत चुरशीची स्पर्धा पाहायला मिळत आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने आधीच अंतिम फेरी गाठण्याची संधी मजबूत केली आहे.
WPL 2026 QUALIFICATION SCENARIOS

Last Chance for Mumbai Indians? WPL 2026 Playoff Race Heats Up : महिला प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने थेट फायनलमधील आपले स्थान पक्के केले आहे. ८ पैकी ६ सामने जिंकून १२ गुणांसह स्मृती मानधनाचा संघ फायनलमध्ये पोहोचला आहे. आता प्ले ऑफच्या दोन जागांसाठी ४ संघांमध्ये चुरस आहे. गुजरात जायंट्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स हा आजचा सामना त्यादृष्टीने महत्त्वाचा आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या मुंबईसाठी करो वा मरो अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे MI vs GG लढतीची उत्सुकता वाढली आहे.

