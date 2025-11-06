Cricket

WPL 2025 Retention: मुंबई इंडियन्सने 5 खेळाडूंना केले रिटेन, बाकीच्या 4 संघाचं काय? बघा कोणाकडे लिलावासाठी किती पैसे राहिले शिल्लक

WPL 2026 retention list announced: वूमन्स प्रीमियर लीगच्या २०२६ हंगामासाठी लिलावाची तयारी सुरू आहे. सर्व संघांनी रिटेन केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर केली आहे. ही यादी जाहीर झाल्यानंतर लिलावासाठी सर्व संघांकडे किती रुपये उरले आहेत, जाणून घ्या
  • भारतीय महिला क्रिकेट संघाने वनडे वर्ल्ड कप २०२५ जिंकल्यानंतर वूमन्स प्रीमियर लीगच्या चौथ्या हंगामाची तयारी सुरू झाली आहे.

  • २७ नोव्हेंबरला लिलाव होणार असून, सर्व संघांनी रिटेन केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर केली आहे.

  • युपी वॉरियर्सकडे सर्वाधिक १४.५ कोटी रुपये शिल्लक आहेत.

