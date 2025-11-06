WPL 2025 Retention: मुंबई इंडियन्सने 5 खेळाडूंना केले रिटेन, बाकीच्या 4 संघाचं काय? बघा कोणाकडे लिलावासाठी किती पैसे राहिले शिल्लक

भारतीय महिला क्रिकेट संघाने वनडे वर्ल्ड कप २०२५ जिंकल्यानंतर वूमन्स प्रीमियर लीगच्या चौथ्या हंगामाची तयारी सुरू झाली आहे. २७ नोव्हेंबरला लिलाव होणार असून, सर्व संघांनी रिटेन केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर केली आहे. युपी वॉरियर्सकडे सर्वाधिक १४.५ कोटी रुपये शिल्लक आहेत..भारतीय महिला क्रिकेट संघाने नुकताच वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धा जिंकली. त्यामुळे महिला क्रिकेटलाही नवी ओळख मिळालेली असतानाच आता वूमन्स प्रीमियर लीगच्या (WPL) चौथ्या हंगामाची तयारी सुरू झाली आहे. WPL 2026 स्पर्धेसाठी नवी दिल्लीत २७ नोव्हेंबर रोजी लिलाव पार पडणार आहे. त्याआधी गुरुवारी (६ नोव्हेंबर) स्पर्धेत सहभागी असलेल्या सर्व ५ संघांनी त्यांच्या संघात रिटेन केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर केली आहे. त्यामुळे आता सर्व संघांकडे किती रुपये उरले आहेत, हे देखील स्पष्ट झाले आहे..WPL 2026 Retention : वर्ल्ड कपची स्टार दीप्ती शर्मा संघाबाहेर; हरमनप्रीत कौर, स्मृती मानधनासह जेमिमाबाबत मोठा निर्णय .लिलावापूर्वी सर्व संघांना किमान ५ खेळाडूंना रिटेन करण्याची परवानगी देण्यात आली होती, यात किमान तीन भारतीय आणि जास्तीत जास्त दोन परदेशी खेळाडूंचा समावेश असायला हवा. तसेच जर फ्रँचायझी ५ खेळाडू रिटेन करणार असतील, तर त्यातील किमान एक खेळाडू अनकॅप भारतीय खेळायडू असायला हवा, असा नियम होता. तसेच त्यासाठी पैसेही ठरवून देण्यात आले होते. यंदा फ्रँचायझींना पर्ससाठी १५ कोटी रुपयांचे बंधन आहे. त्यामुळे १५ कोटींमध्येच संघ बांधणी करायची आहे. रिटेन करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये पहिल्या क्रमांकाच्या खेळाडूला ३.५ कोटीपर्यंत, दुसऱ्या क्रमांकाच्या खेळाडूला २.५ कोटी, तिसऱ्या क्रमांकाच्या खेळाडूला १.७५ कोटी, चौथ्या क्रमांकाच्या खेळाडूला १ कोटी आणि पाचव्या क्रमांकाच्या खेळाडूला ५० लाख रुपये असे किंमतींची विभागणी करण्यास फ्रँचायझींना सांगण्यात आले होते..दरम्यान, पाच फ्रँचायझींपैकी दिल्ली कॅपिटल्स आणि मुंबई इंडियन्सने प्रत्येकी ५ खेळाडूंना रिटेन केले आहे. तसेच रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने ४ खेळाडूंना रिटेन केले आहे, तर गुजरात जायंट्सने दोन आणि युपी वॉरियर्सने केवळ एका खेळाडूला रिटेन केले आहे. त्यामुळे युपी वॉरियर्सकडे सर्वाधिक १४.५ कोटी रुपये पर्समध्ये शिल्लक राहिले आहेत. त्यांना आता संपूर्ण संघाची बांधणी लिलावातून करावी लागणार आहे..भारताचे सर्व मुख्य खेळाडू त्यांच्या फ्रँचायझींकडून रिटेन करण्यात आले आहेत, ज्यात स्मृती मानधना, हरमनप्रीत कौर, जेमिमाह रोड्रि्ग्स, शफाली वर्मा, या खेळाडूंचा समावेश आहे. मात्र आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे यंदा युपी वॉरियर्सने चक्क दीप्ती शर्माला रिटेन केलेलं नाही. त्यामुळे ती यंदा लिलावात असेल. दीप्ती भारताच्या वनडे वर्ल्ड कप विजयाची नायिका ठरली होती. तिला स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कारही देण्यात आला होता..IPL Prize Money Compares To PSL : IPL विजेत्याला २० कोटी, WPL ला ६ कोटी; PSL जिंकणाऱ्याच्या हाती 'वाटी'! ही पाकिस्तानची लायकी .प्रत्येक संघाने रिटेन केलेले खेळाडूमुंबई इंडियन्स - नतालिया सायव्हर-ब्रंट (३.५ कोटी), हरमनप्रीत कौर (२.५ कोटी), हेली मॅथ्यूज (१.७५ कोटी), अमनजोत कौर (१ कोटी), जी कामिलीनी (५० लाख).दिल्ली कॅपिटल्स - जेमिमाह रोड्रिग्स (२.२ कोटी), मारिझान काप (२.२ कोटी), शफाली वर्मा (२.२ कोटी), ऍनाबेल सदरलँड (२.२ कोटी), निकी प्रसाद (५० लाख).रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - स्मृती मानधना (३.५ कोटी), ऋचा घोष (२.७५ कोटी), एलिस पेरी (२ कोटी), श्रेयंका पाटील (६० लाख)युपी वॉरियर्स - श्वेता सेहरावत (५० लाख)गुजरात जायंट्स - ऍश्ले गार्डनर (३.५ कोटी), बेथ मुनी (२.५ कोटी)प्रत्येक संघाकडे लिलावासाठी उर्वरित रक्कममुंबई इंडियन्स - ५.७५ कोटीदिल्ली कॅपिटल्स - ५.७ कोटीरॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - ६.१५ कोटीयुपी वॉरियर्स - १४.५ कोटीगुजरात जायंट्स - ९ कोटी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.