WPL 2026 Retention : वर्ल्ड कपची स्टार दीप्ती शर्मा संघाबाहेर; हरमनप्रीत कौर, स्मृती मानधनासह जेमिमाबाबत मोठा निर्णय

WPL 2026 retained and released players list: भारतीय महिला संघाने नुकताच वन डे वर्ल्ड कप जिंकून इतिहास रचला आणि या स्पर्धेत भारताच्या दीप्ती शर्माने ( Deepti Sharma) अष्टपैलू कामगिरी करून प्लेअर ऑफ दी टुर्नामेंटचा पुरस्कार जिंकला. तिने २२ विकेट्स घेतल्या आणि २१५ धावांचे योगदान दिले. एकाच वर्ल्ड कप स्पर्धेत २० हून अधिक विकेट्स व २०० हून अधिक धावा करणारी ती पहिली खेळाडू ठरली. असे असूनही महिला प्रीमिअर लीगपूर्वी तिला यूपी वॉरियर्सने रिलीज करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे..ESPN Cricinfo ने दिलेल्या वृत्तानुसार भारतीय महिला संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर, स्मृती मानधना, जेमिमा रॉड्रिग्ज आणि शफाली वर्मा यांना त्यांच्या फ्रँचायझी WPL 2026 Mega Auction पूर्वी कायम राखणार आहेत. ऑस्ट्रेलियाची एलिसा हिली, मेग लॅनिंग यांच्यासह न्यूझीलंडची एमेलिया केर या ऑक्शनमध्ये दिसतील. भारताची स्टार अष्टपैलू खेळाडू दीप्ती शर्मालाही यूपीने रिलीज करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि २०२५ च्या पर्वात एलिसा हिलीच्या गैरहजेरीत दीप्तीने वॉरियर्सचे नेतृत्व सांभाळले होते..Women's World Cup : वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय संघातील महाराष्ट्राच्या तीन लेकींना प्रत्येकी २.२५ कोटी, अमोल मुझूमदार यांना....गतविजेत्या मुंबई इंडियन्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांनी पाच खेळाडूंना कायम राखले आहे. डब्लूपीएल ऑक्शनपूर्वी प्रत्येक फ्रँचायझीला पाच खेळाडू कायम ठेवता येणार होते आणि मुंबई व दिल्लीने तो कोटा पूर्ण केला. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने चार, गुजरात जायंट्सने दोन आणि यूपी वॉरियर्सने एकाच खेळाडूला रिटेन केले आहे. या खेळाडूंना किती रक्कम देऊन संघात कायम ठेवले, हे फ्रँचायझीने जाहीर केलेले नाही. .WPL 2026 Retentions Listदिल्ली कॅपिटल्स : ॲनाबेल सदरलँड, मारिझान कॅप, जेमिमाह रॉड्रिग्स, शफाली वर्मा, निकी प्रसादमुंबई इंडियन्स : हरमनप्रीत कौर, नॅट शिव्हर-ब्रंट, अमनजोत कौर, जी कमलिनी आणि हेली मॅथ्यूजरॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू : स्मृती मानधना, एलिसे पेरी, रिचा घोष, श्रेयांका पाटीलगुजराथ जायंट्स : ॲश्ले गार्डनर, बेथ मुनीयूपी वॉरियर्स : श्वेता सेहरावत..WWPL retention rules नुसार फ्रँचायझी किमान तीन भारतीय, २ परदेशी आणि दोन अनकॅप्ड भारतीय अशा खेळाडूंना कायम राखू शकते. जर फ्रँचायझीने पाच खेळाडूंना कायम राखण्याचे ठरवले, तर त्यात किमान एक अनकॅप्ड भारतीय खेळाडू असावा..Indian Women’s Team Meets PM Modi : विश्व विजयानंतर 'टीम इंडिया'ने घेतली पंतप्रधान मोदींची भेट अन् झाली दिलखुलास चर्चा!.प्रत्येक फ्रँचायझीला लिलावात खर्चासाठी १५ कोटी रक्कमेची मर्यादा असणार आहे आणि हा लिलाव २७ नोव्हेंबरला दिल्लीत होईल. संघात कायम राखलेल्या खेळाडूंची रक्कम ही एक ते पाच क्रमानुसार ३.५ कोटी, २.५ कोटी, १.७५ कोटी, १ कोटी व ५० लाख अशी असणार आहे. त्यामुळे जर फ्रँचायझीने पाच खेळाडूंना कायम राखण्याचा निर्णय घेतला तर १५ कोटीमधून ९.२५ कोटी रक्कम वजा केली जाईल.या परिस्थितीत मुंबई इंडियन्स व दिल्ली कॅपिटल्स यांच्याकडे आता लिलावात खर्च करण्यासाठी ५.७५ कोटी रक्कम शिल्लक आहे आणि त्यांना संघ बांधणी करण्यासाठी १६ ते १८ खेळाडू ताफ्यात घ्यावे लागणार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.