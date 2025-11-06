Cricket

WPL 2026 Retention : वर्ल्ड कपची स्टार दीप्ती शर्मा संघाबाहेर; हरमनप्रीत कौर, स्मृती मानधनासह जेमिमाबाबत मोठा निर्णय

Women’s Premier League 2026 Retention List: महिला प्रीमियर लीग (WPL) २०२६ या रिटेन्शन यादीत मोठे बदल पाहायला मिळणार आहे. भारतीय संघातील वर्ल्ड कप स्टार दीप्ती शर्माला संघाबाहेर केल्याची माहिती समोर आली आहे. यूपी वॉरियर्सकडून खेळणाऱ्या दीप्तीच्या रिलीज निर्णयाने अनेकांना धक्का बसला आहे.
esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

WPL 2026 retained and released players list: भारतीय महिला संघाने नुकताच वन डे वर्ल्ड कप जिंकून इतिहास रचला आणि या स्पर्धेत भारताच्या दीप्ती शर्माने ( Deepti Sharma) अष्टपैलू कामगिरी करून प्लेअर ऑफ दी टुर्नामेंटचा पुरस्कार जिंकला. तिने २२ विकेट्स घेतल्या आणि २१५ धावांचे योगदान दिले. एकाच वर्ल्ड कप स्पर्धेत २० हून अधिक विकेट्स व २०० हून अधिक धावा करणारी ती पहिली खेळाडू ठरली. असे असूनही महिला प्रीमिअर लीगपूर्वी तिला यूपी वॉरियर्सने रिलीज करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे.

