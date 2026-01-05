Cricket

WPL 2026: स्मृती मानधना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघात दाखल; कसे आहे RCB चे संपूर्ण वेळापत्रक?

Royal Challengers Bengaluru Schedule: वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये स्मृती मानधना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघात दाखल झाली आहे. या हंगामात बंगळुरूचे वेळापत्रक कसे आहे, जाणून घ्या.
Smriti Mandhana | RCB Schedule

Smriti Mandhana | RCB Schedule

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेला (WPL 2026) शुक्रवारपासून सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे आता पाचही संघात खेळाडू दाखल होण्यास सुरुवात झाली आहे. तसेच संघात दाखल झालेल्या खेळाडूंची सरावालाही सुरुवात झाली आहे. अशातच आता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (Royal Challengers Bengaluru) संघातही कर्णधार स्मृती मानधनाचे आगमन रविवारी (४ जानेवारी) झाले आहे.

<div class="paragraphs"><p>Smriti Mandhana | RCB Schedule</p></div>
WPL 2026: RCB ला मोठा धक्का! दिग्गज अष्टपैलूची अचानक संपूर्ण सिजनमधूनच माघार; बदली खेळाडूचीही घोषणा
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
RCB
Cricket News in Marathi
smriti mandhana
cricket news today
Royal Challengers Bangalore
Women's Premier League

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com