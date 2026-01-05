WPL 2026: स्मृती मानधना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघात दाखल; कसे आहे RCB चे संपूर्ण वेळापत्रक?

वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेला (WPL 2026) शुक्रवारपासून सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे आता पाचही संघात खेळाडू दाखल होण्यास सुरुवात झाली आहे. तसेच संघात दाखल झालेल्या खेळाडूंची सरावालाही सुरुवात झाली आहे. अशातच आता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (Royal Challengers Bengaluru) संघातही कर्णधार स्मृती मानधनाचे आगमन रविवारी (४ जानेवारी) झाले आहे..WPL 2026: RCB ला मोठा धक्का! दिग्गज अष्टपैलूची अचानक संपूर्ण सिजनमधूनच माघार; बदली खेळाडूचीही घोषणा.स्मृती (Smriti Mandhana) सलग चौथ्या वर्षी बंगळुरूचे नेतृत्व करण्यास सज्ज आहे. तिने यापूर्वी २०२४ मध्ये WPL स्पर्धेचे विजेतेपद बंगळुरू संघाला मिळवून दिले होते. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाला विजेतेपद जिंकून देणारी ती पहिली कर्णधार आहे. आता तिच्यासमोर दुसऱ्यांदा बंगळुरूला विजेतेपद जिंकून देण्याचे लक्ष्य असणार आहे. तिने संघातील इतर खेळाडूंसह सरावालाही सुरुवात केली आहे..दरम्यान बंगळुरूला या हंगामापूर्वीच मोठा धक्का बसला आहे. त्यांची स्टार अष्टपैलू खेळाडू एलिस पेरी हिने WPL 2026 स्पर्धेतून माघार घेतली आहे. वैयक्तिक कारण देत तिने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यंदा पेरी WPL मध्ये खेळताना दिसणार नाही. तिच्या जागेवर बंगळुरूने सायली सतघरे हिला बदली खेळाडू म्हणून संघात घेतले आहे. तिला ३० लाखांच्या किंमतीत संघात घेतले आहे. २५ वर्षीय सायलीने भारताकडून ३ वनडे सामने खेळले आहेत. तिला WPL मध्ये खेळण्याचा अनुभव असून यापूर्वी ती गुजरात जायंट्सचा २०२४ आणि २०२५ हंगामात भाग होती..रॉयल चॅलेंजर्सं बंगळुरूला पहिलाच सामना गतविजेत्या मुंबई इंडियन्सविरुद्ध खेळायचा आहे. हा सामना नवी मुंबईमध्ये ९ जानेवारी रोजी होणार आहे.रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघ -स्मृती मानधना, ऋचा घोष,, श्रेयंका पाटील, लॉरेन बेल, पुजा वस्त्राकर, अरुंधती रेड्डी, ग्रेस हॅरीस, नादिन डी क्लर्क, राधा यादव, जॉर्जिया वॉल, लिन्सी स्मिथ, दयालन हेमलता, प्रेमा रावत, गौतमी नाईक, प्रत्युशा कुमार, सायली सतघरे..WPL 2026 All Team Players: दीप्ती शर्मा महागडी खेळाडू, तर मुंबई इंडियन्सनेही केरसाठी मोजले ३ कोटी; पाहा लिलावानंतरचे सर्व संघ.WPL 2026 साठी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचे साखळी सामने -९ जानेवारी - मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, नवी मुंबई (वेळ - संध्या. ७.३० वा.)१२ जानेवारी - रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध युपी वॉरियर्स, नवी मुंबई (वेळ - संध्या. ७.३० वा.)१६ जानेवारी - रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध गुजरात जायंट्स, नवी मुंबई (वेळ - संध्या. ७.३० वा.)१७ जानेवारी - दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, नवी मुंबई (वेळ - संध्या. ७.३० वा.)१९ जानेवारी - गुजरात जायंट्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, वडोदरा (वेळ - संध्या. ७.३० वा.)२४ जानेवारी - रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स, वडोदरा (वेळ - संध्या. ७.३० वा.)२६ जानेवारी - रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध मुंबई इंडियन्स, वडोदरा (वेळ - संध्या. ७.३० वा.)२९ जानेवारी - युपी वॉरियर्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, वडोदरा (वेळ - संध्या. ७.३० वा.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.