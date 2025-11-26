WTC 2027 Points Table: व्हाईटवॉश तर झालाच, पण टीम इंडिया पाकिस्तानच्याही खाली घसरले; जाणून घ्या कोणत्या क्रमांकावर राहिले

दक्षिण आफ्रिकेने गुवाहाटीतील दुसऱ्या कसोटी सामन्यात भारतावर धावांनी विजय मिळवत २-० ने मालिका जिंकली. ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेचा भाग होती. या पराभवामुळे भारतीय संघ लर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेच्या गुणतालिकेतही घसरला आहे..भारतीय कसोटी संघावर गेल्या वर्षाभरात दुसऱ्यांदा कसोटी मालिकेत व्हाईटवॉशची नामुष्की ओढावली आहे. २०२४ च्या अखेरीस न्यूझीलंडने कसोटी मालिकेत ३-० असे पराभूत केल्यानंतर आता बुधवारी (२६ नोव्हेंबर २०२५) दक्षिण आफ्रिकेने भारताला २-० असे कसोटी मालिकेत पराभूत केले. दक्षिण आफ्रिकेने गुवाहाटीला झालेला दुसरा कसोटी सामना ४०८ धावांनी जिंकला आणि मालिकाही जिंकली. ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेचा (WTC 2025-27) भाग होती. त्यामुळे गतविजेत्या दक्षिण आफ्रिकेला या मालिका विजयाचा मोठा फायदा झाला आहे..IND vs SA 2nd Test Live: भारतीय संघाचे पुन्हा 'वस्त्रहरण'! दक्षिण आफ्रिकेने २५ वर्षानंतर जिंकली कसोटी मालिका, ४०८ धावांनी जिंकले.भारताला भारतात पराभूत करणे एक मोठे आव्हान असते, जे तेंबा बावुमाच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेने पार करून दाखवले आहे. २१ व्या शतकात पहिल्यांदाच दक्षिण आफ्रिकेने भारतीय संघाला भारतात कसोटी मालिकेत पराभूत केले आहे. तसेच आत्तापर्यंत तेंबा बावुमाने कर्णधार म्हणून अपराजित राहण्याची मालिकाही कायम केली आहे. यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने WTC 2025-27 स्पर्धेच्या गुणतालिकेत दुसरा क्रमांक आणखी भक्कम केला आहे. दक्षिण आफ्रिकेने ४ सामन्यांपैकी ३ सामने जिंकले आहेत आणि १ सामना पराभूत झाला आहे, त्यामुळे त्यांची विजयी टक्केवारी आता ७५ इतकी झाली आहे..भारतीय संघ टॉप-४ मधून घसरलामात्र, भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मालिका गमवावी लागल्याने WTC 2025-27 स्पर्धेच्या गुणतालिकेतील टॉप-४ मधील स्थानही गमवावे लागले आहे. इतकेच नाही, तर भारतीय संघ पाकिस्तानच्याही खाली घसरला आहे. भारतीय संघ पाचव्या क्रमांकावर आला आहे. भारताने ९ पैकी ४ सामने जिंकले आहेत आणि ४ पराभूत झाले आहेत. तसेच १ सामना अनिर्णित राहिला आहे. त्यामुळे भारताची विजयी टक्केवारी ४८.१५ इतकी आहेत..यामुळे पाकिस्तान चौथ्या क्रमांकावर गेले असून त्यांनी २ पैकी एक सामना जिंकला आणि एक सामना पराभूत झाला आहे. त्यामुळे त्यांची टक्केवारी ५० अशी आहे. या गुणतालिकेत अव्वल क्रमांकावर ऑस्ट्रेलिया असून त्यांनी ४ पैकी ४ सामन जिंकले असून १०० टक्केवारी आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर दक्षिण आफ्रिका, तर तिसऱ्या क्रमांकावर श्रीलंका आहे. श्रीलंकेने २ सामन्यांपैकी एक सामना जिंकला आणि एक सामना अनिर्णित राहिला आहे, त्यामुळे त्यांचे ६६.६७ टक्केवारी आहे..Ind vs SA 2nd Test : आता हेच राहीलं होतं...! दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रशिक्षकाने भारतीय संघाची लायकीच काढली, गौतम गंभीर कुठं गेले?.सहाव्या क्रमांकावर इंग्लंड (३६.११ टक्के), सातव्या क्रमांकावर बांग्लादेश (१६.६७) आणि आठव्या क्रमांकावर वेस्ट इंडिज (० टक्केवारी) आहे. न्यूझीलंडच्या या स्पर्धेतील सामन्यांना अद्याप सुरूवात झाली नाही. त्यामुळे ते ९ व्या क्रमांकावर आहेत.भारताचा पराभवभारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील दुसऱ्या कसोटी सामन्याबद्दल सांगायचे झाले, तर दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्या डावात ४८९ धावा केल्या, त्यानंतर भारताचा पहिला डाव २०१ धावांवरच आटोपला. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेला २८८ धावांची आघाडी मिळाली. दक्षिण आफ्रिकेने दुसरा डाव ५ बाद २६० धावांवर घोषित केला आणि भारतासमोर ५४९ धावांचे लक्ष्य दिले. पण भारताला दुसऱ्या डावात सर्वबाद १४० धावाच करता आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.