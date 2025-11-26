Cricket

WTC 2027 Points Table: व्हाईटवॉश तर झालाच, पण टीम इंडिया पाकिस्तानच्याही खाली घसरले; जाणून घ्या कोणत्या क्रमांकावर राहिले

WTC 2025-27 Updated Standings After IND vs SA Test Series: भारतीय संघाला घरच्या मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध २-० ने कसोटी मालिका गमवावी लागली. या पराभवामुळे भारत WTC 2025-27 गुणतालिकेत टॉप-४ मधून बाहेर पडला आहे.
  • दक्षिण आफ्रिकेने गुवाहाटीतील दुसऱ्या कसोटी सामन्यात भारतावर धावांनी विजय मिळवत २-० ने मालिका जिंकली.

  • ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेचा भाग होती.

  • या पराभवामुळे भारतीय संघ लर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेच्या गुणतालिकेतही घसरला आहे.

