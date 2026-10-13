Cricket

WTC Points Table: ऑस्ट्रेलियाच्या विजयाने भारताच्या WTC Final खेळण्याच्या स्वप्नाचा चुराडा? जाणून घ्या समीकरण

WTC POINTS TABLE, INDIA’S FINAL QUALIFICATION SCENARIO: ऑस्ट्रेलियाच्या विजयामुळे WTC गुणतालिकेत भारताची अडचण वाढली आहे. भारताला फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी उर्वरित सात कसोटी सामन्यांत किती विजय आवश्यक आहेत, जाणून घ्या.
WTC Points Table

WTC Points Table

esakal

Varsha Balhe
Updated on

WTC POINTS TABLE, INDIA’S FINAL QUALIFICATION SCENARIO: वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या गुणतालिकेत ऑस्ट्रेलियाने आपलं पहिलं स्थान कायम ठेवलं आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने २१४ धावांनी विजय मिळवला. या विजयामुळे ऑस्ट्रेलियाला मालिकेत १-० अशी आघाडी मिळाली आहे.

दुसरीकडे, भारतीय संघ गुणतालिकेत पाचव्या स्थानावर आहे. त्यामुळे आता भारतीय संघाला फायनल गाठण्यासाठी उर्वरित सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी करावी लागणार आहे.

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