WTC Points Table: ऑस्ट्रेलियाच्या विजयाने भारताच्या WTC Final खेळण्याच्या स्वप्नाचा चुराडा? जाणून घ्या समीकरण

WTC POINTS TABLE, INDIA’S FINAL QUALIFICATION SCENARIO: वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या गुणतालिकेत ऑस्ट्रेलियाने आपलं पहिलं स्थान कायम ठेवलं आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने २१४ धावांनी विजय मिळवला. या विजयामुळे ऑस्ट्रेलियाला मालिकेत १-० अशी आघाडी मिळाली आहे. दुसरीकडे, भारतीय संघ गुणतालिकेत पाचव्या स्थानावर आहे. त्यामुळे आता भारतीय संघाला फायनल गाठण्यासाठी उर्वरित सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी करावी लागणार आहे..डर्बनमध्ये झालेल्या पहिल्या कसोटी सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने दक्षिण आफ्रिकेसमोर विजयासाठी ४२१ धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना दक्षिण आफ्रिकेचा संघ २०६ धावांवरच आटोपला. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाने हा सामना २१४ धावांनी जिंकला. ऑस्ट्रेलियाच्या मॅट रेनशॉने या सामन्यात चांगली फलंदाजी केली..Suryakumar Yadav: सूर्याचा मोठा 'गेम' झाला... आधी विचारलं खेळणार का, त्याने हो म्हटलं अन् निवड समितीने संघाबाहेर केलं.पहिल्या डावात त्याने १९० धावा केल्या, तर दुसऱ्या डावात ८२ धावा केल्या. या कामगिरीसाठी त्याला सामनावीर म्हणून निवडण्यात आलं. गोलंदाजीत जोश हेझलवूडने महत्त्वाची भूमिका बजावली. दुसऱ्या डावात त्याने सहा विकेट्स घेतल्या.तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत ऑस्ट्रेलियाने १-० अशी आघाडी घेतली आहे. मालिकेतील दुसरा सामना १८ ऑक्टोबरपासून गकेबेर्हा येथे खेळवला जाणार आहे..WTC गुणतालिकेत कोणता संघ कितव्या स्थानावर?ऑस्ट्रेलिया गुणतालिकेत पहिल्या क्रमांकावर आहे. न्यूझीलंड दुसऱ्या, दक्षिण आफ्रिका तिसऱ्या आणि बांगलादेश चौथ्या स्थानावर आहे. भारतीय संघ पाचव्या क्रमांकावर आहे. गुणतालिकेत संघाला मिळालेल्या एकूण गुणांसोबतच त्या संघाने उपलब्ध गुणांपैकी किती टक्के गुण मिळवले आहेत, हेही पाहिलं जातं. याच टक्केवारीच्या आधारे संघांची क्रमवारी ठरवली जाते. त्यामुळे फक्त एकूण गुण पाहून संघाचं स्थान ठरत नाही.सध्याच्या गुणतालिकेनुसार ऑस्ट्रेलियाने उपलब्ध गुणांपैकी ८१.८२ टक्के गुण मिळवले आहेत. न्यूझीलंडची ही टक्केवारी ७२.२२, दक्षिण आफ्रिकेची ६० टक्के, तर बांगलादेशची ५५.५६ टक्के आहे. भारतीय संघाने उपलब्ध गुणांपैकी ५१.५२ टक्के गुण मिळवले आहेत..भारतीय संघाने आतापर्यंत ११ कसोटी सामने खेळले आहेत. यापैकी पाच सामन्यांमध्ये भारताने विजय मिळवला, चार सामन्यांत पराभव झाला, तर दोन सामने अनिर्णित राहिले. त्यामुळे भारत सध्या गुणतालिकेत पाचव्या स्थानावर आहे. भारतीय संघाला अजून सात कसोटी सामने खेळायचे आहेत. यामध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध त्यांच्याच मैदानावर दोन सामने, तर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मायदेशात पाच सामने खेळायचे आहेत. हे सामने भारतासाठी महत्त्वाचे असणार आहेत..वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपची फायनल गाठण्यासाठी भारताला उर्वरित सात सामन्यांमध्ये जास्तीत जास्त विजय मिळवावे लागतील. दिलेल्या समीकरणानुसार, भारताला स्वतःच्या कामगिरीच्या जोरावर फायनलच्या शर्यतीत मजबूत स्थितीत पोहोचण्यासाठी सातपैकी किमान सहा सामने जिंकण्याची गरज आहे..Ranji Trophy 2026-27 : गड आला, पण...! मुंबईने डावाने विजयासह बोनस गुण कमावला, मात्र आयुष म्हात्रे ६ आठवड्यांसाठी मैदानाबाहेर गेला; नेमकं काय घडलं?.भारताने सहा सामने जिंकले, तरी फायनलचं स्थान निश्चित होईलच असं नाही. इतर संघांचे निकाल आणि गुणतालिकेतील परिस्थितीही महत्त्वाची ठरेल. न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत भारताची कामगिरी खराब झाली, तर ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या मालिकेत भारताला मोठा विजय मिळवावा लागेल.त्यामुळे भारतीय संघासाठी उर्वरित प्रत्येक कसोटी सामना महत्त्वाचा असेल. भारताला फायनल गाठायची असेल, तर केवळ सामने जिंकणं नव्हे, तर गुणतालिकेत आपली स्थिती सुधारण्यावरही लक्ष द्यावं लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.