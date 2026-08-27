WTC 2025-27: भारतीय संघाचं गणित बिघडलं! श्रीलंकेविरुद्धच्या 'ड्रॉ'नंतर Points Table मध्ये टीम इंडिया कोणत्या स्थानावर

WTC 2025-27 Points Table: कोलंबोमध्ये झालेला श्रीलंका विरुद्ध भारत (Sri Lanka vs India) यांच्यातील दुसरा कसोटी सामना अनिर्णित राहिला आहे. त्यामुळे दोन सामन्यांची कसोटी मालिका भारताने १-० अशी जिंकली. मात्र दुसऱ्या कसोटीत भारतीय संघाने (Team India) फॉलोऑन दिल्यानंतरही श्रीलंकेने पराभव टाळण्यात यश मिळवले आहे. श्रीलंकेच्या तळातील फलंदाजांनी दुसऱ्या डावात जवळपास ९० षटके फलंदाजी केली. त्यामुळे भारतीय संघाच्या हातून विजय निसटला. त्याचा फटका आता भारतीय संघाला बसला आहे. कारण ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ (WTC 2025-27) स्पर्धेचा भाग आहे. त्यामुळे या कोलंबो कसोटीच्या अनिर्णित निकालाचा परिणाम WTC च्या पाँइंट्स टेबलवरही झाला आहे. .IND vs SL: फॉलोऑन देऊनही फसला प्लॅन! भारताच्या हातातून विजय निसटला, दिनूशा एकटा नडला; कोलंबो कसोटी 'ड्रॉ'.भारतीय संघ या पाँइंट्स टेबलमध्ये टॉप-४ मध्येही नाही. भारतीय संघ कोलंबो कसोटीत सध्या पाचव्या क्रमांकावर कायम राहिलेला असला तरी विजयी टक्केवारी घसरली आहे. सामना ड्रॉ राहिल्याने भारताला ४ पाँइंट्सच मिळाले आहे. तसेच टक्केवारी ५३.३३ वरून ५१.५२ अशी घसरली आहे..अंतिम सामन्यासाठी कठीण आव्हानदरम्यान, भारताला न्यूझीलंडच्या आगामी दौऱ्यात दोन कसोटी सामने खेळायचेत, तर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध २०२७ च्या सुरुवातीला ५ कसोटी खेळायचे आहेत. त्यामुळे भारतीय संघासाठी WTC च्या अंतिम सामन्यात पोहण्यासाठी सोपे आव्हान नाही. WTC च्या अंतिम सामन्यासाठी किमान ६० टक्क्यांहून अधिक विजयाची सरासरी पाहिजे, म्हणजे आणखी साधारण ६२ गुण भारताला मिळवायचे आहेत. याचाच अर्थ उरलेल्या ७ सामन्यांपैकी ५ सामने जिंकून २ सामने अनिर्णित ठेवावा लागणार आहे किंवा ६ सामने आणखी जिंकावे लागतील आणि एखादा सामना हरला तरी चालेल. पण २ किंवा त्यापेक्षा अधिक सामने आता भारत हरला, तर मात्र WTC अंतिम सामन्यामध्ये पोहोचण्याच्या शक्यतेला मोठा धक्का बसेल. पण याशिवाय भारतीय संघाला बाकी संघांच्या निकालावरही अवलंबून रहावे लागणार आहे..पाँइंट्स टेबलची स्थितीदरम्यान, कोलंबो कसोटी अनिर्णित राहिल्याने श्रीलंकेवर त्याचा परिणाम फारसा झालेला नाही. ते ३३.३३ विजयी टक्केवारीसह ६ व्या क्रमांकावर कायम आहेत. या पाँइंट्स टेबलमध्ये पाचव्या क्रमांकावर असलेल्या भारतीय संघाच्या पुढे ऑस्ट्रेलिया ८० टक्केवारीसह अव्वल क्रमांकावर आहे, तर दक्षिण आफ्रिका ७५ टक्केवारीसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. न्यूझीलंड तिसऱ्या क्रमांकावर असून त्यांचे ७२.२२ टक्केवारी आहे. बांगलादेशही भारताच्या पुढे असून त्यांची टक्केवारी ५५.४६ आहे..WTC स्पर्धेत जो रुटने केला वर्ल्ड रेकॉर्ड! इतिहासात आजपर्यंत कोणत्यात कर्णधाराला जमलं नव्हतं.खालच्या क्रमांकावर इंग्लंड, वेस्ट इंडिज आणि पाकिस्तान आहेत. इंग्लंड २९.७६ टक्केवारीसह सातव्या, वेस्ट इंडिज २०.८३ टक्केवारीसह ८ व्या आणि पाकिस्तान १९.०५ टक्केवारीसह सर्वात शेवटच्या ९ व्या क्रमांकावर आहे..भारतीय संघ आता पुढची कसोटी मालिका न्यूझीलंडमध्ये नोव्हेंबर २०२६ मध्ये खेळणार आहे. ही कसोटी मालिका १९ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर दरम्यान खेळवली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.