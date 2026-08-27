Cricket

WTC 2025-27: भारतीय संघाचं गणित बिघडलं! श्रीलंकेविरुद्धच्या 'ड्रॉ'नंतर Points Table मध्ये टीम इंडिया कोणत्या स्थानावर

WTC Points Table Update after IND vs SL, 2nd Test: कोलंबोतील दुसरी कसोटी ड्रॉ राहिल्याने भारताने मालिका १-० जिंकली पण WTC 2025-27 पाँइंट्स टेबलमध्ये फटका बसला. आता भारतासमोरील समीकरण कसे आहे जाणून घ्या.
Team India | Sri Lanka vs India 2nd Test | WTC 2025-27 Points Table

Team India | Sri Lanka vs India 2nd Test | WTC 2025-27 Points Table

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

WTC 2025-27 Points Table: कोलंबोमध्ये झालेला श्रीलंका विरुद्ध भारत (Sri Lanka vs India) यांच्यातील दुसरा कसोटी सामना अनिर्णित राहिला आहे. त्यामुळे दोन सामन्यांची कसोटी मालिका भारताने १-० अशी जिंकली. मात्र दुसऱ्या कसोटीत भारतीय संघाने (Team India) फॉलोऑन दिल्यानंतरही श्रीलंकेने पराभव टाळण्यात यश मिळवले आहे.

श्रीलंकेच्या तळातील फलंदाजांनी दुसऱ्या डावात जवळपास ९० षटके फलंदाजी केली. त्यामुळे भारतीय संघाच्या हातून विजय निसटला. त्याचा फटका आता भारतीय संघाला बसला आहे. कारण ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ (WTC 2025-27) स्पर्धेचा भाग आहे. त्यामुळे या कोलंबो कसोटीच्या अनिर्णित निकालाचा परिणाम WTC च्या पाँइंट्स टेबलवरही झाला आहे.

Team India | Sri Lanka vs India 2nd Test | WTC 2025-27 Points Table
IND vs SL: फॉलोऑन देऊनही फसला प्लॅन! भारताच्या हातातून विजय निसटला, दिनूशा एकटा नडला; कोलंबो कसोटी 'ड्रॉ'
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
icc world test championship
wtc
World Test Championship
test cricket
India vs Sri Lanka
cricket news today
latest cricket news
Marathi cricket news
Marathi News Esakal
www.esakal.com