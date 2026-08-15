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IND vs SL, 1st Test: ३० सामने, ३० वेगवेगळी मैदानं! यशस्वी जैस्वाल नावावर सचिन तेंडुलकरसारखा भन्नाट विक्रम!

Yashasvi Jaiswal Recoed: श्रीलंकेविरुद्ध गॉलमध्ये होत असलेला कसोटी सामना भारताचा सलामीवीर यशस्वी जैस्वालसाठी खास ठरला आहे. त्याने सचिन तेंडुलकरचा समावेश असलेल्या विक्रमाच्या यादीत स्थान मिळवले आहे.
Yashasvi Jaiswal | Sri Lanka vs India 1st Test

Yashasvi Jaiswal | Sri Lanka vs India 1st Test

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Sri Lanka vs India 1st Test Marathi News : भारतीय संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर असून या दौऱ्यातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेला शनिवारी गॉलमध्ये सुरुवात झाली. पहिला कसोटी सामना गॉल आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर (Galle International Stadium) खेळवला जात आहे.

हा सामना भारताचा सलामीवीर यशस्वी जैस्वालसाठी (Yashasvi Jaiswal) अत्यंत खास ठरला आहे. त्याने सचिन तेंडुलकरच्या (Sachin Tendulkar) पंक्तीत स्थान मिळवले आहे.

Yashasvi Jaiswal | Sri Lanka vs India 1st Test
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