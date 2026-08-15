IND vs SL, 1st Test: ३० सामने, ३० वेगवेगळी मैदानं! यशस्वी जैस्वाल नावावर सचिन तेंडुलकरसारखा भन्नाट विक्रम!

Sri Lanka vs India 1st Test Marathi News : भारतीय संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर असून या दौऱ्यातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेला शनिवारी गॉलमध्ये सुरुवात झाली. पहिला कसोटी सामना गॉल आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर (Galle International Stadium) खेळवला जात आहे. हा सामना भारताचा सलामीवीर यशस्वी जैस्वालसाठी (Yashasvi Jaiswal) अत्यंत खास ठरला आहे. त्याने सचिन तेंडुलकरच्या (Sachin Tendulkar) पंक्तीत स्थान मिळवले आहे. .IND vs SL: श्रीलंकन खेळाडूशी धडक, केएल राहुलचा कॉलचा गोंधळ अन् यशस्वी जैस्वाल रनआऊट! गॉलमध्ये ड्रामा...पाहा Video.या सामन्यात भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे भारतासाठी यशस्वी जैस्वाल आणि केएल राहुल हे सलामीला फलंदाजीला उतरले आणि त्यांनी डावाची सुरुवात केली. दरम्यान, जैस्वाल मैदानात उतरताच त्याने एका विक्रमाला गवसणी घातली..जैस्वालचा विक्रमजैस्वालचा हा कसोटी कारकिर्दीतील ३० वा सामना आहे. विशेष म्हणजे गॉल हे त्याचे कसोटी सामना खेळण्याचे ३० वे मैदान आहे. म्हणजेच जैस्वालने आत्तापर्यंत ३० कसोटी सामने ३० वेगवेगळ्या मैदानात खेळले आहेत. त्याने अद्याप एकाही मैदानात २ कसोटी सामने खेळलेले नाहीत. त्यामुळे कारकिर्दीच्या सुरुवातीला ३० हून अधिक मैदानात कसोटी सामने खेळणारा तो तिसराच भारतीय आहे. यापूर्वी असा पराक्रम भारतासाठी संजय मांजरेकर आणि सचिन तेंडुलकर यांनी केला आहे..संजय मांजरेकरांनी त्यांच्या कारकिर्दीतील पहिले ३३ कसोटी सामने ३३ वेगवेगळ्या मैदानांवर खेळले होते. तसेच सचिन तेंडुलकरने त्याच्या कारकिर्दीतील पहिले ३२ सामने ३२ वेगवेगळ्या मैदानांवर खेळले होते. आता यात जैस्वालचाही समावेश झाला आहे.जैस्वालने जुलै २०२३ मध्ये रोसेऊ येथे वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सामन्यातून कसोटी पदार्पण केले होते. त्याने तेव्हापासून कॅरेबियन बेटे, भारत, दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया अशा देशांमध्ये मिळून ३० कसोटी सामने खेळले आहेत. त्याने २५०० हून अधिक कसोटी धावाही त्याच्या कारकिर्दीत केल्या, ज्यात ७ शतकांचा समावेश आहे..IND vs SL 1st Test: परदेशात फडकला तिरंगा, राष्ट्रगीताने भारावलं गॉलचं मैदान; शुभमन गिलसह टीम इंडियाचा VIDEO तुफान व्हायरल.दरम्यान, गॉल कसोटीत जैस्वालने सुरुवात चांगली केली होती. पण ११ व्या षटकात केएल राहुलसोबत एकेरी धाव धावताना गोंधळ झाल्याने तो ३२ धावांवर धावाबाद झाला..पण तो बाद झाल्यानंतर केएल राहुल आणि देवदत्त पडिक्कल यांनी डाव सावरताना शतकी भागीदारी केली. या दोघांनी अर्धशतकेही केली. पहिल्या दिवसाचे दुसरे सत्र संपले, तेव्हा भारताच्या ५३ षटकात १ बाद १९७ धावा झाल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.