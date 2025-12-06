IND vs SA: यशस्वी जैस्वालने केलं संधीचं सोनं, वनडेत झळकावलं पहिलं वहिलं शतक; विराट, रोहितसारख्या दिग्गजांच्या यादीत स्थान

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तिसऱ्या वनडेत यशस्वी जैस्वालने शतक ठोकून भारताला विजयाच्या जवळ नेले. जैस्वालने १११ चेंडूत शतक पूर्ण केले. जैस्वालने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या तिन्ही प्रकारात शतक करणाऱ्या भारतीय खेळाडूंच्या यादीत स्थान मिळवले. .भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात विशाखापट्टणमला होत असलेल्या तिसऱ्या वनडेत यशस्वी जैस्वालने शतकी धमाका केला आहे. जैस्वालचा हा कारकिर्दीतील चौथाच वनडे सामना आहे. त्याने या सामन्यात शतक साजरे करताना मोठा विक्रमही केला. त्याच्या शतकामुळे भारत विजयाच्या जवळही पोहचला आहे..IND vs SA 3rd ODI : छोटी हाईट, वातावरण ताईट! Temba Bavuma ने तिसऱ्या वन डेत रचला इतिहास; पहिला फलंदाज ज्याने....या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी भारताकडून सलामीला रोहित शर्मा आणि यशस्वी जैस्वाल उतरले होते. या दोघांनी सुरुवात फार जोखीम न उचलता संयमी केली. पण खेळपट्टीवर स्थिरावल्यानंतर मात्र दोघांनीही दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांना फार वरचढ होऊ दिलं नाही. त्यांनी पाहाता पाहाता शतकी भागीदारीही पूर्ण केली. रोहितने या दरम्यान अर्धशतक पूर्ण करत शतकाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली होती. जैस्वालनेही ७५ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले..पण अखेर २६ व्या षटकात केशव महाराजने रोहितला मॅथ्यू ब्रिट्झकेच्या हातून झेलबाद केले आणि त्याची जैस्वालसोबतची १५५ धावांची भागीदारी तोडली. रोहितने ७३ चेंडूत ७५ धावांची खेळी केली. त्याने ७ चौकार आणि ३ षटकार मारले.तो बाद झाल्यावर विराट कोहलीने जैस्वालची साथ दिली. विराट आक्रमक खेळत होता. जैस्वालनेही त्याची गती वाढवली. त्यांच्यातही अर्धशतकी भागीदारी झाली. .यादरम्यान, जैस्वालने १११ चेंडूत त्याचे शतक पूर्ण केले. हे जैस्वालचे वनडे कारकिर्दीतील पहिलेच शतक ठरले. त्याने यापूर्वी भारतासाठी कसोटी आणि आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये शतक केले आहे. पण त्याला वनडेत सातत्याने संधी मिळत नव्हती. मात्र शुभमन गिलच्या अनुपस्थितती जैस्वालला या मालिकेत सलामीला खेळण्याची संधी मिळाली. त्याला पहिल्या दोन सामन्यात मोठी खेळी करता आली नाही, पण तिसऱ्या सामन्यात त्याने मिळालेल्या संधीचे सोने केलं आणि शतक झळकावलं..IND vs SA: २७ वी धाव अन् रोहित शर्माने करियरमध्ये गाठलं नवं शिखर; सचिन, द्रविड, कोहलीच्या पंक्तीत स्थान.या शतकामुळे जैस्वालने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या तिन्ही प्रकारात शतक करणाऱ्या दिग्गजांच्या यादीत स्थान मिळवलं आहे. जैस्वाल आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या तिन्ही प्रकारात शतक करणारा भारताचा सहावाच खेळाडू आहे. यापूर्वी सुरेश रैना, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली आणि शुभमन गिल यांनीच असा कारनामा केला होता.जैस्वालने त्याच्या कारकिर्दीत यापूर्वी २८ कसोटी सामन्यांमध्ये ७ शतके केली आहेत. तसेच २३ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांत १ शतक केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.