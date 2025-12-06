Cricket

IND vs SA: यशस्वी जैस्वालने केलं संधीचं सोनं, वनडेत झळकावलं पहिलं वहिलं शतक; विराट, रोहितसारख्या दिग्गजांच्या यादीत स्थान

Yashasvi Jaiswal Century: यशस्वी जैस्वालने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तिसऱ्या वनडेत शतक ठोकले. हे शतक विक्रमी ठरले असून त्याने विराट कोहली, रोहित शर्माच्या विक्रमाची बरोबरी केली आहे.
Yashasvi Jaiswal | India vs South Africa 3rd ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तिसऱ्या वनडेत यशस्वी जैस्वालने शतक ठोकून भारताला विजयाच्या जवळ नेले.

  • जैस्वालने १११ चेंडूत शतक पूर्ण केले.

  • जैस्वालने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या तिन्ही प्रकारात शतक करणाऱ्या भारतीय खेळाडूंच्या यादीत स्थान मिळवले.

