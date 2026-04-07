IPL 2026 Orange Cap : नाद करा, या पोरांचा नको... यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशीने 'ऑरेंज' कॅप शर्यतीत रोहितला मागे सोडले;Top Five List

IPL 2026 Orange Cap standings: गुवाहाटीत पावसाच्या माऱ्यानंतर यशस्वी जैस्वाल ( Yashasvi Jaiswal) आणि वैभव सूर्यवंशी यांची चौकार-षटकारांची आतषबाजी पाहायला मिळाली. राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यातला हा सामना ११-११ षटकांचा खेळवण्यात आला आणि RR ने ३ बाद १५० धावांचा डोंगर उभा केला. यशस्वीने मैदान गाजवताना ऑरेंज कॅप स्वतःकडे घेतली. .यशस्वीने MI विरुद्धच्या सामन्यात ३२ चेंडूंत १० चौकार व ४ षटकारांसह ७७ धावांची नाबाद खेळी केली, तर वैभवने १४ चेंडूंत १ चौकार व ५ षटकारांसह ३९ धावा कुटल्या. कर्णधार रियान परागनेही १० चेंडूंत २० धावांचे योगदान दिले. यशस्वी व वैभवने ५ षटकांत ८० धावा चोपल्या. या खेळीसह यशस्वी ऑरेंज कॅप शर्यतीत टॉपर झाला आहे..RR vs MI Live: हटा सावन की घटा... वैभव सूर्यवंशीचा तोरा... जसप्रीत बुमराहचा पहिलाच चेंडू षटकार, ३ चेंडूंत कुटल्या १३ धावा, Video.IPL 2026 Orange Cap standingsयशस्वी जैस्वाल ( राजस्थान रॉयल्स ) - ३ सामने, १७० धावा, १७० ची सरासरीसमीर रिझवी ( दिल्ली कॅपिटल्स) - २ सामने, १६० धावा, १६० ची सरासरीहेनरिच क्लासन ( सनरायझर्स हैदराबाद ) - ३ सामने, १४५ धावा, ४८.३३ ची सरासरीवैभव सूर्यवंशी ( राजस्थान रॉयल्स) - ३ सामने, १२२ धावा, ४०.६७ ची सरासरीरोहित शर्मा ( मुंबई इंडियन्स) - ३ सामने, ११३ धावा, ५६.५० ची सरासरीदेवदत्त पडिक्कल ( रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू) - २ सामने, १११ धावा, ५५.५० ची सरासरी.IPL 2026 Purple Cap standingsरवी बिश्नोई ( राजस्थान रॉयल्स) - २ सामने, ५ विकेट्स, ८.१४ ची इकॉनॉमीवैशाक विजयकुमार ( पंजाब किंग्स) - ३ सामने ,५ विकेट्स, ९ ची इकॉनॉमीजेकब डफी ( रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू) - २ सामने, ५ विकेट्स, १० ची इकॉनॉमीअंशुक कंबोज ( चेन्नई सुपर किंग्स) - ३ सामने, ५ विकेट्स, ११.४३ ची इकॉनॉमीटी नटराजन ( दिल्ली कॅपिटल्स) - २ सामने, ४ विकेट्स ७.५७ ची इकॉनॉमी.