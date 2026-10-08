Yashasvi Jaiswal आता होणार विकेटकिपर? नवा प्लॅन चर्चेत; कर्णधारानेही केलाय खुलासा

Yashasvi Jaiswal Focuses on Wicketkeeping: भारताचा युवा सलामीवीर यशस्वी जैस्वाल भारताच्या कसोटी संघातील नियमित सदस्य असला, तरी त्याला अद्याप वनडे आणि टी२० संघात स्थान पक्के करता आलेले नाही. नुकत्याच संपलेल्या वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वनडे मालिकेतही त्याला शुभमन गिल आणि रोहित शर्मा यांच्या उपस्थितीत प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळाली नाही. अशात आता जैस्वाल (Yashasvi Jaiswal) ११ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या रणजी ट्रॉफी स्पर्धेत (Ranji Trophy) खेळताना दिसणार आहे. त्याची सिद्धेश लाडच्या (Siddhesh Lad) नेतृत्वातील मुंबई संघात (Mumbai) निवड झाली आहे. .Yashasvi Jaiswal : अंगावर धावणे महागात पडले, ICCची यशस्वी जैस्वालवर कारवाई! ५ सामन्यांची बंदी की आणखी काही? नेमका काय निर्णय घेतला... .जैस्वाल शिकतोय नवे कौशल्ययशस्वी जैस्वाल रणजी सामना खेळण्यापूर्वी एका नव्या कौशल्यवरही काम करत आहे. तो चक्क यष्टीरक्षणाचा सराव करताना दिसला आहे, याबाबत सिद्धेश लाडनेही दुजोरा दिला आहे. जैस्वालने नुकताच सरावादरम्यानचा एक छोटा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर शेअर केला होता. त्यात तो यष्टीरक्षणाचाही सराव करताना दिसला होता.याबाबत पत्रकार परिषदेत मुंबईचा कर्णधार सिद्धेश लाडने सांगितले की 'यशस्वीबाबत सांगायचे झाले, तर तो यष्टीरक्षणाचाही सराव करत आहे, हेच मी त्याच्याकडून ऐकले आहे. कदाचित भविष्यात त्याला मुंबईसाठी आणि भारतीय संघासाठी यष्टीरक्षण करायचे आहे. हेच त्याचे ध्येय आहे, असं मला वाटतं. पण मला याबाबत स्पष्ट कल्पना नाही.'.भारतीय संघाबाबत सांगायचे झाले, तर जैस्वाल कसोटीतील नियमित सलामीवीर आहे, पण सध्या वनडेसाठी त्याच्याकडे सलामीसाठीचा बॅकअप पर्याय म्हणूनच पाहिले जात आहे. तसेच टी२० संघासाठी मात्र सध्या त्याला जागा नाही. त्यामुळे कदाचित दीर्घकाळासाठी भारतीय संघाच्या योजनेत राहण्यासाठी तो यष्टीरक्षणाचेही कौशल्य आत्मसात करत असल्याची शक्यता आहे. पण सिद्धेश लाडने सांगितले की त्याचा यष्टीरक्षणाचा सराव करण्यामागचा नेमका हेतू काय आहे, हे त्याला माहित नाही..हे देखील लक्षात घ्यावे लागेल की २४ वर्षीय जैस्वाल हा लेगब्रेक आणि ऑफब्रेक गोलंदाजीही करू शकतो. त्याने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०१८ मध्ये खेळतानाही त्याच्या गोलंदाजीची झलक दाखवली होती.सिद्धेश लाडने २४ वर्षीय जैस्वालचे कौतुकही केले. तो म्हणाला, 'यशस्वीसारखा खेळाडू केवळ कामगिरीत भर न घालता आपल्या अनुभाने संघाचे मुल्यही वाढवतो. त्याने सर्वोच्च स्थरावर खरोखर चांगली कामगिरी केली आहे. त्याच्यासारख्या खेळाडूसोबत ड्रेसिंग रुम शेअर केल्याने युवा खेळाडूंना मदत होते.'.India T20 Squad : भुवनेश्वर कुमारचे ४ वर्षांनी पुनरागमन! न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी टीम इंडियाची घोषणा, वैभव सूर्यवंशीचीही निवड.जैस्वाल मुंबईकडून चंदीगढविरुद्ध पहिला रणजी सामना खेळणार आहे. त्यानंतर तो भारतीय अ संघासह न्यूझीलंडला रवाना होईल. त्याचा न्यूझीलंड अ संघाविरूद्धच्या तीन कसोटी सामन्यांसाठी भारतीय अ संघात निवड झाली आहे. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात नोव्हेंबर - डिसेंबरदरम्यान होणाऱ्या महत्त्वाच्या कसोटी मालिकेसाठी अ संघांमध्ये होणाऱ्या या कसोटी मालिकेकडे तयारी म्हणून पाहिले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.