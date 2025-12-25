Year End 2025: भारत-पाकिस्तान हस्तांदोलन प्रकरण ते स्मृती मानधनाच्या आयुष्यात आलेलं वादळ; या वर्षातील ५ चर्चेत राहिलेल्या घटना

India Pakistan handshake controversy Year Ender 2025 : २०२५ मध्ये भारतीय संघाने अनेक विजेतेपदे, मालिका आणि स्पर्धा जिंकल्या, परंतु मैदानावर अनेक वादही झाले, ज्यावर टीका झाली. यामध्ये आशिया चषक स्पर्धेतील भारत-पाकिस्तान यांच्यात हस्तांदोलनाचा वाद आणि नंतर मोहसिन नक्वी यांच्याकडून जेतेपदाची ट्रॉफी स्वीकारण्यास दिलेला नकार ते भारताची महिला स्टार क्रिकेटपटू स्मृती मानधना ( Smriti Mandhana) हिच्या वैयक्तिक आयुष्यात आलेल्या वादळाने सरते वर्षे चर्चेत राहिले..India Pakistan handshake controversy Year Ender 2025 : यंदाची आशिया चषक स्पर्धा सर्वाधिक चर्चेत राहिले. पहलगाम हल्ल्यानंतर क्रिकेटच्या मैदानावर दोन्ही संघ प्रथमच समोरासमोर आले होते. त्यामुळे भारतीय संघाने पाकिस्तानच्या कोणत्याची खेळाडूसोबत हस्तांदोलन न करण्याचा निर्णय घेतला. साखळी फेरीतील लढतीत हार पत्करणारे पाकिस्तानी खेळाडू हस्तांदोलन करण्यासाठी वाट पाहत होते, परंतु भारतीय खेळाडू सामन्यानंतर ड्रेसिंग रुममध्ये निघून गेले. त्यात पाकिस्तान यजमान असूनही भारताच्या नकारामुळे त्यांना दुबईत खेळायला यावं लागलं..हस्तांदोलन न करता सुरू झालेला वाद स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत आणखी चिघळला.. भारतीय संघाने पाकिस्तानला नमवून जेतेपद पटकावले, परंतु टीम इंडियाने आशियाई क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष मोहसीन नक्वी यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. बराच वेळ वाट पाहिल्यानंतर, नक्वी ट्रॉफी सोबत घेऊन निघून गेले. हे प्रकरण आयसीसीकडेही गेले आहे. नक्वीने अजूनही आशिया चषक भारताला दिलेला नाही..Vaibhav Suryavanshi : नाद करू नका...! वैभवने आणखी एक विश्वविक्रम केला नावावर; जगात असा पराक्रम कोणालाच नाही जमलाय.चॅम्पियन्स ट्रॉफीमुळे भारत आणि पाकिस्तानमध्येही वाद निर्माण झाला. भारताने पाकिस्तानने आयोजित केलेल्या या स्पर्धेत भाग घेण्यास नकार दिला. वाढत्या वादानंतर, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने दोन्ही देशांशी वाटाघाटी केल्या आणि ही स्पर्धा हायब्रिड मॉडेलवर आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामध्ये भारताचे सामने यूएईमध्ये खेळले जातील. त्यामुळेच पुढच्या वर्षी भारत-श्रीलंका यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील पाकिस्तानचे सामने श्रीलंकेत होतील आणि भारताला कोलंबो येथे सामना खेळायला जावं लागेल..रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला अखेर इंडियन प्रीमिअर लीगचे जेतेपद पटकावता आले. आयपीएल २०२५ च्या फायनलमध्ये पंजाब किंग्सचा पराभव करून RCB ने बाजी मारली. या विजयाचा आनंद साजरा करण्यासाठी एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमबाहेर विजयी मिरवणुकीचे आयोजन केले गेले होते, परंतु यादरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीमुळे आनंदाचे दुःखात रूपांतर झाले. ११ जणांना प्राण गमवावे लागले. .पहिल्याच सामन्यात शतक, आता विराट कोहली, रोहित शर्मा यांचा Vijay Hazare Trophy मधील पुढील सामना कधी? वाचा सर्व डिटेल्स.Smriti Mandhana controversy why it happened : महिला संघाची स्टार खेळाडू स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छल यांनी २३ नोव्हेंबर रोजी त्यांच्या लग्नाची घोषणा केली होती. त्यांच्या हळदी आणि मेहंदी समारंभाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. पण लग्नाच्या काही तास आधी सर्व काही बदलले. काही दिवसांनी, या जोडप्याने लग्न मोडल्याची घोषणा केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.