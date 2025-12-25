Cricket

Year End 2025: भारत-पाकिस्तान हस्तांदोलन प्रकरण ते स्मृती मानधनाच्या आयुष्यात आलेलं वादळ; या वर्षातील ५ चर्चेत राहिलेल्या घटना

Indian cricket off-field controversies 2025: सरतं वर्ष भारतीय खेळविश्वात केवळ विक्रम, पदकं आणि विजयच नव्हते, तर वादांनीही वर्ष गाजवलं. भारत-पाकिस्तान सामन्यानंतर झालेलं हस्तांदोलन प्रकरण हे वर्षातील सर्वात मोठं आणि भावनिक वादाचं कारण ठरलं.
YEAR ENDER 2025: FIVE BIGGEST CRICKET CONTROVERSIES IN INDIA

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India Pakistan handshake controversy Year Ender 2025 : २०२५ मध्ये भारतीय संघाने अनेक विजेतेपदे, मालिका आणि स्पर्धा जिंकल्या, परंतु मैदानावर अनेक वादही झाले, ज्यावर टीका झाली. यामध्ये आशिया चषक स्पर्धेतील भारत-पाकिस्तान यांच्यात हस्तांदोलनाचा वाद आणि नंतर मोहसिन नक्वी यांच्याकडून जेतेपदाची ट्रॉफी स्वीकारण्यास दिलेला नकार ते भारताची महिला स्टार क्रिकेटपटू स्मृती मानधना ( Smriti Mandhana) हिच्या वैयक्तिक आयुष्यात आलेल्या वादळाने सरते वर्षे चर्चेत राहिले.

