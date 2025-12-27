Year Ender 2025 : वैभव सूर्यवंशीने गाजवले हे वर्ष! अनेक वर्ल्ड रेकॉर्ड, Google Search मध्ये अव्वल अन् राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित

Vaibhav Suryavanshi national award achievement: वैभव सूर्यवंशी हे नाव २०२५ या वर्षांत सर्वांच्या तोंडावर राहिले. आयपीएल २०२५च्या लिलावात त्याच्यावर राजस्थान रॉयल्सने १.१ कोटींची बोली लावली तेव्हापासून ते काल राष्ट्रीय बाल पुरस्काराने सन्मानित होईपर्यंत वैभव चर्चेत राहिला. १४ वर्षांच्या वैभवने वर्षभरात नुसती आयपीएलच नव्हे तर भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाकडूनही मैदान गाजवले. बिहारकडून देशांतर्गत स्पर्धा खेळताना त्याने लिस्ट ए क्रिकेटमध्येही वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला. या सर्व प्रवासात त्याने क्रिकेटमधील अनेक दिग्गजांचे विक्रम मोडले आणि आता तर त्याला भारताच्या सीनियर संघात घ्या, अशी मागणी होतेय....IPL 2025 च्या लिलावात राजस्थान रॉयल्सने जेव्हा १.१ कोटी रुपयांची बोली लावली तेव्हा वैभवचे वय अवघे १३ वर्ष होते.. आयपीएल इतिहासात फ्रँचायझीकडून करारबद्ध झालेला तो सर्वात युवा खेळाडू ठरला. त्यानंतर आयपीएल २०२५ मध्ये आयपीएल पदार्पण करणारा युवा खेळाडू ठरला आणि त्याने गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या सामन्यात शतक झळकावले. ३८ चेंडूंत १०१ धावांच्या खेळीने त्याला आयपीएलमधील सर्वात युवा शतकवीर बनवले.३५ चेंडूत त्याने झळकावलेले शतक हे आयपीएल इतिहासातील दुसरे वेगवान शतक ठऱले. भारतीयांमध्ये हे सर्वात वेगवान, तर एकूण आयपीएल इतिहासात ख्रिस गेलनंतर (३० चेंडू) दुसरे सर्वात वेगवान शतक आहे. एका आयपीएल सामन्यात ११ षटकार ठोकून त्याने मुरली विजयच्या विक्रमाची बरोबरी केली..विजय हजारे ट्रॉफीत 'प्लेअर ऑफ दी मॅच'ला १०,००० चं बक्षीस; मग विराट कोहली, रोहित शर्मा यांची मॅच फी किती होती? आकडा ऐकाल तर....फक्त आयपीएलच नव्हे, तर सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्येही तो सर्वात युवा शतकवीर ठरला. त्याने महाराष्ट्राविरुद्ध ६१ चेंडूत १०८* धावा करून त्याने व्यावसायिक T20 क्रिकेटमधील सर्वात तरुण शतकवीर होण्याचा विक्रम केला. या शतकासह वयाची १५ वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी ट्वेंटी-२०त तीन शतकं नावावर असलेला तो जगातील पहिला फलंदाज ठरला..नुकत्याच झालेल्या विजय हजारे करंडक स्पर्धेतील सामन्यात अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध शतक झळकावून त्याने पाकिस्तानच्या झहूर इलाहीचा ३९ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये शतक झळकावणारा तो सर्वात ( १४ वर्षे २७२ दिवस) तरुण फलंदाज ठराल. त्याने त्या सामन्यात ५९ चेंडूत १५० धावा पूर्ण केल्या आणि लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये वेगाने १५० धावांचा यापूर्वीचा एबी डिव्हिलियर्सचा ६४ चेंडूंचा विक्रम मोडला..IND vs NZ ODI Series: ऋतुराज गायकवाड IN; हार्दिक, जसप्रीत बुमराह OUT! भारताचा किवींविरुद्ध वन डे मालिकेसाठीचा संभाव्य संघ.त्याला २६ डिसेंबर २०२५ रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार' देऊन सन्मानित करण्यात आले. क्रीडा क्षेत्रातील त्याच्या अभूतपूर्व कामगिरीबद्दल हा पुरस्कार त्याला प्रदान करण्यात आला. २०२५ मध्ये गुगलवर सर्वाधिक सर्च झालेल्या क्रिकेटपटूंमध्ये वैभव सूर्यवंशी अव्वल स्थानी राहिलाय.. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.