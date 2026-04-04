Yuvraj Singh: 'धोनी अचानक आला, भारताचा कॅप्टन झाला, त्यावेळी मी...', युवराजचं थेट भाष्य; निवृत्तीबाबतही केला धक्कादायक खुलासा

भारताचा माजी अष्टपैलू युवराज सिंग आणि माजी कर्णधार एमएस धोनी यांनी भारतीय संघासाठी मोठे योगदान दिले आहे. दोघेही संघसहकारी राहिले असून अनेकदा त्यांच्या जोडीने अविस्मरणीय विजय मिळवून दिले आहेत. दरम्यान, अनेकदा धोनीमुळे (MS Dhoni) युवराज सिंग संघातून बाहेर झाला, असे आरोपही अनेकदा होत असतात. आता याबाबत युवराज सिंगनेच (Yuvraj Singh) भाष्य केले आहे. त्याने २००७ मध्ये भारतीय संघातील नेतृत्वबदलाबाबत आणि त्याच्या निवृत्तीबाबतही भाष्य केले आहे. .Yuvraj Singh: युवराजने मागितली धोनी अन् कपिल देव यांची माफी; म्हणाला, 'वडिलांना नेमका कोणता आक्षेप...'.आयपीएल २०२६ मध्ये (IPL 2026) सनरायझर्स हैदराबादने पॅट कमिन्सच्या अनुपस्थितीत इशान किशनला कर्णधार केलं आहे, तर उपकर्णधार म्हणून अभिषेक शर्माला नियुक्त केले आहे. मात्र, ही गोष्ट युवराजला पटली नाही. तो स्पोर्ट्स तकला दिलेल्या पॉडकास्टमध्ये म्हणाला, 'अभिषेक शर्मा ७ वर्षे सनरायझर्स हैदराबादसाछी खेळतोय, त्याची कामगिरीही चांगली झाली, त्याने पंजाबच्या राज्य संघाचेही नेतृत्व चांगले केले होते. पण हैदराबादने त्याला कर्णधार केलं नाही.' हे सांगताना त्याने इशान किशनला विरोध नसल्याचेही स्पष्ट केले. तसेच इशान आणि अभिषेक यांची चांगली मैत्री असल्याचेही युवराजने सांगितले..त्याने ही गोष्ट सांगताना २००७ मधील भारतीय संघातील नेतृत्वबदलाचे उदाहरण दिले. त्याने म्हटले की तो त्यावेळी भारतीय संघाचा उपकर्णधार होता, तर संघात हरभजन सिंग आणि विरेंद्र सेहवाग उपकर्णधार होते. त्यांच्या तुलनेत धोनी अननुभवी होता. पण त्याला कर्णधारपद देण्यात आलं.युवराज म्हणाला, 'उदाहरण द्यायचं झालं, तर जेव्हा मी भारतीय संघात होतो, तेव्हा भज्जी आणि सेहवाग सिनियर होते. मी उपकर्णधार होतो. ही साधारण २००७ ची गोष्ट आहे. माहित नाही कुठून, पण एमएस धोनी अचानक कर्णधार झाला, त्यामागचं कारण काहीही असो.''जेव्हा धोनी कर्णधार झाला, तेव्हा असं झालं की नेतृत्व करणं आणि भारतासाठी महान गोष्टी करणं त्याच्या नशीबात होतं. ते होतंच राहतं. पण खेळाडूच्या दृष्टीकोनातून विचार केला, तर आमच्यासाठी ते निराशाजनक होतं, कारण जेव्हा आपण संघासाठी अनेकवर्षे खूप काही केलेलं असतं.'.निवृत्तीबद्दल धोनीमुळे स्पष्ट कल्पना मिळालीयुवराज सिंगने कर्करोगावर मात केल्यानंतर भारतीय संघात पुनरागमन केले होते. पण तो भारतीय संघातून आत-बाहेर करत राहिला. २०१७ नंतर त्याला भारतीय संघात जागा मिळाली नाही. त्यानंतर जून २०१९ मध्ये त्याने निवृत्तीची घोषणा केली. याबाबत बोलताना युवराजने सांगितले की त्याला त्यावेळी प्रशिक्षक आणि कर्णधाराकडून कोणतीही स्पष्टता मिळत नव्हती. पण नंतर एमएस धोनीसोबत झालेल्या चर्चेमुळे त्याच्यासमोरील चित्र स्पष्ट झाले. त्यावेळी विराट कोहली भारतीय संघाचा कर्णधार होता, तर अनिल कुंबळे २०१७ पर्यंत आणि त्यानंतर रवी शास्त्री यांनी प्रशिक्षकपद सांभाळलं होतं..युवराज म्हणाला, 'माझ्याबाबतीत मला शून्य स्पष्टता होती. मला एनसीएकडून, कर्णधार आणि प्रशिक्षकाकडून कोणतीच स्पष्टता मिळत नव्हती. मी अडकलो होतो. मी ३६ वर्षांचा होतो आणि ३७ व्या वर्षात पदार्पण करणार होतो. मी अशा स्थितीत होतो की मी काय करू? मला असं वाटलं की मी जे काही क्रिकेट खेळलो आहे, त्यासाठी मला सन्मान मिळायला हवा.''नंतर मी एमएस धोनीशी फोनवर बोललो, त्याने मला योग्य चित्र दाखवलं. त्यावेळी तो कर्णधारही नव्हता किंवा त्याला त्याच्याशी काही देणंघेणंही नव्हतं. पण जे काही चाललं आहे, ते सर्व तो पाहात होता. त्यानंतर मला स्पष्टता मिळाली. मला आधी सांगण्यात आलं होतं की मी फिटनेस टेस्ट पास झालो नाही, त्यामुळे मी निवृत्त व्हायला हवं. मी म्हणालो, तो माझा निर्णय आहे आणि मला खेळवायचं की नाही हा तुमचा निर्णय आहे.'.युवराजच्या वडिलांकडूनही अनेकदा धोनी आणि कपिल देव यांच्यावर आरोप केले गेले आहेत, याबाबतही युवराजने त्यांची माफी मागितली.युवराजने ४० कसोटी सामने खेळले असून १९०० धावा केल्या आहेत. त्यात ३ शतके आणि ११ अर्धशतके केली आहेत. ३०४ वनडेत १४ शतकांसह ८७०१ धावा केल्या, तर ५८ आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये ११७७ धावा केल्या. त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १४८ विकेट्स घेतल्या.