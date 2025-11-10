Yuvraj Singh : 'तो मार खाईल, रडेल, मरेल, पण तो कधीच...', युवराजने अभिषेक शर्माची केली पोलखोल; पाहा Video

भारताचा युवा फलंदाज अभिषेक शर्मा सध्या टी२० क्रिकेटमध्ये चमकत आहे. युवराज सिंगच्या मार्गदर्शनाखाली त्याने टी२० क्रमवारीत अव्वल स्थान मिळवले आहे. पण तो त्याची बॅट कोणालाच देत नसल्याचा खुलासा युवराज सिंगने केला आहे..भारताचा २५ वर्षीय सलामीवीर अभिषेक शर्मा सध्या त्याच्या विस्फोटक फलंदाजीने सर्वांचेच लक्ष वेधत आहे. तो भारताच्या टी२० संघाचा प्रमुख फलंदाज बनला असून सध्या आयसीसीच्या क्रमवारीतही अव्वल क्रमांकाचा टी२० फलंदाज आहे. त्याने काही दिवसांपूर्वीच टी२० क्रमवारीत सर्वाधिक रेटिंग पाँइंट्स मिळवणारा खेळाडू होण्याचा विश्वविक्रम केला होता. अभिषेक हा भारताचा माजी अष्टपैलू खेळाडू युवराज सिंगचा शिष्य आहे..'Abhishek Sharma ला मी तीन बॉलमध्येच आऊट केलं असतं', पाकिस्तानी गोलंदाजाचा दावा; पाहा Video.गेल्या अनेक वर्षांपासून युवराज अभिषेकला मार्गदर्शन करत आहे. त्यामुळे त्या दोघांमध्ये अत्यंत चांगले बाँडिंग असून युवराज त्याच्या शिष्याच्या सवयींबद्दल जाणून आहे. त्यामुळे नुकतेच युवराजने अभिषेकबाबत एक गमतीशीर खुलासा केला आहे. त्याने सांगितले की त्याच्याकडून त्याची बॅट काढून घेणे अत्यंत कठीण आहे. तो त्याच्या बॅटबाबत प्रचंड पसेसिव्ह आहे..एक कार्यक्रमावेळी युवराजने अभिषेकबाबत हा खुलासा केला. यावेळी अभिषेकही त्याच्यासोबत या कार्यक्रमात उपस्थित होता. युवराज म्हणाला, 'अभिषेककडून तुम्ही काहीही घेऊ शकता, पण त्याच्याकडून त्याची बॅट कोणीही घेऊ शकत नाही. हा मरेल, मार खाईल, रडेल, पण त्याची बॅट नाही देणार. तो लढेल आणि अगदी रडेलही, पण त्याची बॅट दूर जाऊ देणार नाही.'.युवराजने सांगितले की कितीही बॅट असल्या तरी अभिषेक एकाद्या संपत्तीसारखं त्यांचं रक्षण करतो. युवराज म्हणाला, 'अगदी जरी त्याच्याकडे १० बॅट असतील, तरी तो सांगेल की त्याच्याकडे दोनच बॅट आहेत. त्याने माझ्या खूप बॅट घेतल्या, पण स्वत:ची बॅट कधी दिली नाही. '.Abhishek Sharma: 'जेव्हा कळालं ऑस्ट्रेलियात खेळायचं, तेव्हा मी...', T20I सिरीजमध्ये मालिकावीर ठरल्यानंतर काय म्हणाला अभिषेक?.दरम्यान, अभिषेक नुकताच ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावरून परतला आहे. त्याने ऑस्ट्रेलियामध्ये टी२० मालिका भारताला जिंकून देण्यात महत्त्वाची कामगिरी बजावली. तो मालिकावीरही ठरला. ५ सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला आणि शेवटचा सामना पावसामुळे रद्द झाला. पण भारताने पूर्ण झालेल्या ३ सामन्यांपैकी २ सामने जिंकले असल्याने मालिका २-१ अशी जिंकली. या मालिकेतील सर्व ५ सामन्यात अभिषेकला मात्र फलंदाजीची संधी मिळाली. त्याने या मालिकेत ५ डावात एका अर्धशतकासह सर्वाधिक १६३ धावा केल्या. या मालिकेदरम्यान त्याने कारकिर्दीत १००० आंतरराष्ट्रीय टी२० धावाही पूर्ण केल्या. त्याने केवळ ५२८ चेंडूंचा सामना करताना १००० धावा केल्याने तो सर्वात कमी चेंडूत १००० टी२० धावा करणारा फलंदाजही ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.