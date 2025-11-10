Cricket

Yuvraj Singh : 'तो मार खाईल, रडेल, मरेल, पण तो कधीच...', युवराजने अभिषेक शर्माची केली पोलखोल; पाहा Video

Yuvraj Singh Shares Interesting Story About Abhishek Sharma : अभिषेक शर्मा अव्वल क्रमांकाचा टी२० फलंदाज आहे. पण असे असले तरी एका गोष्टीबाबत तो प्रचंड पजेसिव्ह असून याबाबत त्याचा गुरु युवराज सिंगने खुलासा केला आहे.
Yuvraj Singh - Abhishek Sharma

Yuvraj Singh - Abhishek Sharma

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारताचा युवा फलंदाज अभिषेक शर्मा सध्या टी२० क्रिकेटमध्ये चमकत आहे.

  • युवराज सिंगच्या मार्गदर्शनाखाली त्याने टी२० क्रमवारीत अव्वल स्थान मिळवले आहे.

  • पण तो त्याची बॅट कोणालाच देत नसल्याचा खुलासा युवराज सिंगने केला आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Yuvraj Singh
Cricket Video
bats
cricket news today
Abhishek Sharma
Abhishek Sharma record

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com