'मी दारु पिणं सोडलं, कारण...', भारतीय स्टार क्रिकेटरने IPL 2026 पूर्वी घेतला मोठा निर्णय; सर्वकाही स्पष्टच सांगितलं

Yuzvendra Chahal Quits Alcohol: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धा २८ मार्चपासून सुरू होणार आहे, पण त्याआधी भारताचा फिरकीपटू युजवेंद्र चहलने मोठा खुलासा केला आहे. ३५ वर्षीय चहलने (Yuzvendra Chahal) नवी सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले आहे. चहलने एबी डिव्हिलियर्सच्या (AB de Villiers) युट्युब शोवर बोलताना तो त्याच्या फिटनेसवर लक्ष देत असल्याचे सांगितले, त्याने दारू पिणंही (Quits Alcohol) सोडल्याचे प्रामाणिकपणे मान्य केले आहे. .Yuzvendra Chahal: माँ कसम खाओ... चहलची पोस्ट व्हायरल; धनश्रीवर साधला निशाणा.चहल म्हणाला, 'यावर्षी माझ्या मनाने मला जाणीव करून दिली की मी आधी माझ्या शरीराची काळजी घ्यायला हवी आणि माझ्याकडे तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. मी दारु पिणं सोडलं आहे. आता याला सहा महिने झाले. मी आता ३५ वर्षांचा आहे. मला अधिक सक्रिय रहायचे आहे. मला १५० टक्के योगदान माझ्या संघासाठी द्यायचे आहे. एक सिनियर गोलंदाज म्हणून मी जेव्हा आयपीएलमध्ये जाईल, तेव्हा लोकांनी मला पाहिल्यांनंतर हा विचार करायला हवा की आपण याच्याकडून काहीतरी शिकावं.'.चहलने गेल्या काही वर्षात खासगी आयुष्यासोबतच त्याच्या कारकिर्दीतही अनेक चढ-उतार पाहिले आहेत. त्याने २०२३ नंतर भारतासाठी क्रिकेट खेळलेले नाही. तसेच त्याला सध्या भारतीय संघात पुनरागमन करण्यासाठी वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव यांच्यासोबत स्पर्धा करावी लागणार आहे. याशिवाय चहलचा गेल्यावर्षी धनश्री वर्मासोबत ४ वर्षांच्या संसारानंतर घटस्फोटही झाला. .पण या घटनेनंतरही त्याने आयपीएल २०२५ मध्ये पंजाब किंग्ससाठी खेळताना १४ सामने खेळताना १६ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्याने पंजाबला अंतिम सामन्यापर्यंत पोहचवण्यात महत्च्वाचा वाटाही उचलला होता. पंजाबला अंतिम सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून पराभव स्वीकारावा लागला होता. चहलने सांगितले की या पराभवाचे अजूनही वाईट वाटते. तो म्हणाला, 'अंतिम सामन्यात आम्हाला यान्सिनची कमी जाणवली, तो तिथे नव्हता. जर तो संघात असता, तर नक्कीच आम्ही जिंकू शकलो असतो. '.Yuzvendra Chahal : घटस्फोटाच्या सुनावणीदरम्यान चहलने का घातला होता 'Be Your Own Sugar Daddy' लिहिलेला टीशर्ट; स्वत:च केला खुलासा....तसेच चहलने असाही खुलासा केला की तो आयपीएल २०२५च्या अखेरीस पूर्ण फिट नव्हता. तो म्हणाला, 'मी माझ्यावरच थोडा निराश होतो. कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्धच्या सामन्यानंतर माझी बरगडी फ्रॅक्चर होती आणि नंतर माझे बोटही फ्रॅक्चर झाले. त्यामुळे मी उपांत्य आणि अंतिम सामन्यात चांगली लेग-स्पिन गोलंदाजी करू शकलो नाही. पण यावर्षी मी माझ्या शरीराची काळजी घेणार आहे.'युजवेंद्र चहलने आयपीएलमध्ये आत्तापर्यंत १७४ सामने खेळले असून सर्वाधिक २२१ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याला आयपीएल २०२६ साठीही पंजाब किंग्सने कायम केले आहे.