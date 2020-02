Video : तुमच्यासाठी कायपण; सचिनने दिलेलं चॅलेंज कांबळीनं केलं पूर्ण!

मुंबई : 'गॉड ऑफ क्रिकेट' अशी ओळख असलेला सचिन तेंडुलकर आणि त्याचा लंगोटी यार विनोद कांबळी यांची मैत्री जगविख्यात आहे. त्यांच्या फ्रेंडशिपच्या रियुनीयननंतर दोघांनी क्रिकेटची पुढची पिढी घडविण्यासाठी पावले उचलली आहेत. आणि त्या कामाला त्यांनी सुरवातही केली आहे.

गेल्या महिन्यात मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरने विनोद कांबळीला चॅलेंज करत ते पूर्ण करण्यासाठी आठवड्याचा वेळही दिला होता. जर हे चॅलेंज आठवड्याच्या आत पूर्ण केले तर वाट्टेल ते द्यायला सचिनने तयारी दर्शविली होती.

सचिनने दिलेलं चॅलेंज आज कांबळीने पूर्ण केले. त्यामुळे आपल्या मित्राने दिलेलं चॅलेंज कांबळीने पूर्ण केले असून आता सचिनही दिलेला शब्द पाळतो का? याकडे चाहत्यांचं लक्ष्य लागलं आहे.

It was a proud moment for me to inaugurate the #TMGA Academy & Sports Centre at @DYPatilSports.

I hope this centre encourages everyone to adopt sports as an active part of life & thus play a role in transforming India from a sport loving nation to a sport playing nation. pic.twitter.com/ACWSttxfWn

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 31, 2020